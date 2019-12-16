2019-12-16T15:02:38+03:00
Общество

В аэропорту Красноярска ужесточили правила парковки

Теперь можно стоять бесплатно лишь 15 минут в час
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Парковка в аэропортуПарковка в аэропортуФото: Мария ЛЕНЦ
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В аэропорту Красноярска ужесточили правила парковки. Поясняем ситуацию: на площадках Р1, Р2 и Р3 предусмотрено 15-минутное бесплатное ожидание. Автомобилисты заезжали, через 15 минут делали круг и снова на 15 минут.

С 16 декабря вступили в силу новые правила:

- постояли 15 минут бесплатно – далее будьте добры, заплатите с 16-й минуты по полному тарифу: зона Р1 (зона посадки и высадки пассажиров возле терминала) – 1000 рублей в час; Р2 – 300 рублей в час или 600 рублей в сутки; Р3 – 250 рублей в час или 500 рублей в сутки.

- если выехали и вернулись, за следующие 15 минут уже нужно заплатить 250 рублей, а далее – по часовому тарифу;

- постояли 15 минут, выехали – учтите, что бесплатно припарковаться можно будет 1 раз в час:

- для автомобилей каршеринга «Делимобиль» парковка остается бесплатной.

Можно воспользоваться площадкой Р6, она недавно вновь открылась, находится в 10 минутах ходьбы от здания аэропорта.

- Введение режима «Повторный въезд» существенного снизит интенсивность движения в пиковые часы, что повысит уровень безопасности для пешеходов и других участников движения, а также позволит избежать очередей при выезде с парковочного комплекса. Также это позволит избежать пробок по причине превышения бесплатного периода и незапланированной необходимости оплаты другими пользователями, - рассказала заместитель генерального директора по коммерции Анна Варшавская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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