Прощенья просим: членам избирательной комиссии, извинившимся за фальсификацию, вынесли приговор

Эта нетривиальная история стала известна на всю Россию после того, как члены участковой избирательной комиссии в Красноярске извинились перед избирателями в местной газете. Женщины, работавшие на выборах в горсовет города 9 сентября 2018 года, попались на подделке подписей.

Широкая общественность узнала об этом из объявления в муниципальной газете «Городские новости»: аккурат между сканвордом и судоку читатели с удивлением увидели объявление: «Мы, Попованова И. Л., Прошкина А. Г., Ахоян А. С., члены участковой избирательной комиссии избирательного участка №384 Красноярска, на выборах депутатов красноярского городского совета депутатов совершили деяние, в котором очень раскаиваемся, так как своими действиями подорвали веру в честность выборов у граждан РФ. В настоящее время готовимся предстать перед судом РФ. Просим прощения перед обществом, государством и избирателями».

Газета «Городские новости»

Прямо скажем, - необычно. Обстоятельства этому шагу предшествовали не самые радужные. Скромные воспитательницы детсадов Ирина Попованова (председатель УИК, на тот момент заведующая садиком №183), ее заместитель Альбина Прошкина и Анастасия Ахоян (заместитель заведующей садика № 263) работали на выборах в горсовет в участковой комиссии №384 по 7 округу (Свердловский район Красноярска). Воспитатели – люди ответственные. И в этот раз решили проявить рвение – сами подмахнули в бюллетенях 32 избирателей. Сами их заверили. В общем, хочешь сделать хорошо – сделай это сам, - видимо, такая логика была у работников УИК.

И все бы ничего. Да вот на участок пришла избирательница, которая с удивлением узнала, что проголосовала досрочно. Тут и поднялась пыль до потолка. СК возбудил уголовное дело по ст. 142 УК России (фальсификация итогов выборов). Следствие при этом посчитало, что члены УИК действовали не в интересах какого-то одного кандидата, а, так сказать, улучшали показатели явки. Голосовали женщины за кандидатов от разных партий – и это доказано.

… 20 декабря Свердловский районный суд Красноярска рассматривал дело членов УИК. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе районного суда, председателя УИК Ирину Попованову приговорили к 1 году 6 месяцам условно, Анастасии Ахоян дали 1 год условно, а Альбине Прошкиной – 9 месяцев условного срока. В ближайшие два года воспитательницы не могут работать в избирательных комиссиях на выборах в органы законодательной и исполнительной власти. Добавим, что ст. 142 УК России подразумевает также крупный штраф – до 300 тысяч рублей. Возможно, приняв во внимание публичные извинения воспитательниц, суд его не стал назначать.

ВОПРОС РЕБРОМ

Имеют ли право воспитательницы и дальше работать с детьми?

Вопрос не праздный, и его задают себе многие, ведь воспитатель объясняет малышам: что такое - «хорошо», что такое - «плохо». Впрочем, статья 142 УК России не относится к разряду тяжких и особо тяжких…

- Этот вопрос регламентируется Трудовым кодексом России (ст. 331), - пояснила пресс-секретарь министерства образования Красноярского края Надежда Квитковская. – Если это уголовная ответственность за определенные категории преступлений – против здоровья, половой неприкосновенности и свободы, общественной безопасности и так далее, то до педагогической деятельности человек не допускают. По истечении сроков отбывания наказания они могут подать заявку на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних при правительстве края, и она примет решение, допускать ли человека до педагогической деятельности.

В данном случае ограничений в работе у воспитательниц нет. Две из них, к слову, сохранили место работы после скандала.

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