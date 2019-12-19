Елки из одеялка, книг и сыра вырастили в Красноярске
Была елка простая, а стала летающая… И это только один из вариантов. Уникальные деревья «вырастили» накануне Нового года сразу в нескольких детских садах и школах Красноярска.
Елка-одеялко, самая уютная. Фото: пресс-служба главного управления образования.
Самая уютная елка, пожалуй, в садике № 254, она из одеялка. Точнее – вязаная, разноцветная. Трехметровое дерево из шерсти мастерили все вместе: родители, дети, воспитатели. А самые маленькие собрали свое деревце – из мягких игрушек.
Елка-«интеллектуалка» поселилась в саду № 274. Ее соорудили из десятков детских книжек, а вдобавок украсили звездой и гирляндой. Эффектно и познавательно!
Елка книжная. Фото: пресс-служба главного управления образования.
В 72-м детсаду решили потрафить символу наступающего года, мышке. И сделали сырную елку и не только, целую фотозону: ярко-желтый полумесяц и подушки. Глаз радуется, но на зубок не попробуешь: все изготовили из поролона и фанеры.
Сырная елочка. Фото: пресс-служба главного управления образования.
В кабинете химии школы № 45 – елка «реактивная». Ее смонтировали из штативов и колбочек с разноцветными жидкостями. «Игрушки» абсолютно безопасны: реактивы в них заменили подкрашенной гуашью водой.
Елка из колбочек. Фото: пресс-служба главного управления образования.
А сколько еще было находок! В саду № 243 елка из мишуры «парит» в воздухе, ее прикрепили к потолку и увешали фотоснимками детей и педагогов.
Летающая елка. Фото: пресс-служба главного управления образования.
В 183-ем елка тоже на высоте. Ее выполнили по-дизайнерски, из зеленых лент и обруча.
Из лент. Фото: пресс-служба главного управления образования.
Елку из снега слепили в 305-м детсаду. И теперь прикрепляют к ней звездочки с желаниями.
Из снега. Фото: пресс-служба главного управления образования.
В 321-м сочинили елку из упаковочной бумаги. Вроде бы что такого, а получилось интересно.
Из упаковочной бумаги. Фото: пресс-служба главного управления образования.
Ну а в детском саду №14 поставили экоелку – из березовых веток, гирлянд и шаров. Согласитесь, изобретательно?
Экоелочка что надо! Фото: пресс-служба главного управления образования.
ИСТОЧНИК KP.RU