Елки из одеялка, книг и сыра вырастили в Красноярске

Была елка простая, а стала летающая… И это только один из вариантов. Уникальные деревья «вырастили» накануне Нового года сразу в нескольких детских садах и школах Красноярска.

Елка-одеялко, самая уютная. Фото: пресс-служба главного управления образования.

Самая уютная елка, пожалуй, в садике № 254, она из одеялка. Точнее – вязаная, разноцветная. Трехметровое дерево из шерсти мастерили все вместе: родители, дети, воспитатели. А самые маленькие собрали свое деревце – из мягких игрушек.

Елка-«интеллектуалка» поселилась в саду № 274. Ее соорудили из десятков детских книжек, а вдобавок украсили звездой и гирляндой. Эффектно и познавательно!

Елка книжная. Фото: пресс-служба главного управления образования.

В 72-м детсаду решили потрафить символу наступающего года, мышке. И сделали сырную елку и не только, целую фотозону: ярко-желтый полумесяц и подушки. Глаз радуется, но на зубок не попробуешь: все изготовили из поролона и фанеры.

Сырная елочка. Фото: пресс-служба главного управления образования.

В кабинете химии школы № 45 – елка «реактивная». Ее смонтировали из штативов и колбочек с разноцветными жидкостями. «Игрушки» абсолютно безопасны: реактивы в них заменили подкрашенной гуашью водой.

Елка из колбочек. Фото: пресс-служба главного управления образования.

А сколько еще было находок! В саду № 243 елка из мишуры «парит» в воздухе, ее прикрепили к потолку и увешали фотоснимками детей и педагогов.

Летающая елка. Фото: пресс-служба главного управления образования.

В 183-ем елка тоже на высоте. Ее выполнили по-дизайнерски, из зеленых лент и обруча.

Из лент. Фото: пресс-служба главного управления образования.

Елку из снега слепили в 305-м детсаду. И теперь прикрепляют к ней звездочки с желаниями.

Из снега. Фото: пресс-служба главного управления образования.

В 321-м сочинили елку из упаковочной бумаги. Вроде бы что такого, а получилось интересно.

Из упаковочной бумаги. Фото: пресс-служба главного управления образования.

Ну а в детском саду №14 поставили экоелку – из березовых веток, гирлянд и шаров. Согласитесь, изобретательно?