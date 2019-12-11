БОАЗ подводит итоги года: в 2019-м на полную заработала его первая очередь

По мнению генерального директора предприятия Евгения Рапацевича, важны не только производственные итоги, но и социальные. В следующем году завод должен сдать в эксплуатацию несколько жизненно важных для поселка Таежный инфраструктурных объектов.

Богучанский алюминиевый завод - одно из ключевых предприятий комплексной программы развития Нижнего Приангарья. Еще во времена СССР планировалось, что Богучанский и Кежемский районы должны стать оплотом промышленности: заводы будут перерабатывать лес и полезные ископаемые, снабжать их электроэнергией станет Богучанская ГЭС. Планы удалось реализовать только через 30 лет. Официально первая очередь алюминиевого завода была полностью пущена в эксплуатацию в 2019 году на Красноярском экономическом форум. . Сейчас это самый современный и экологически чистый завод, выпускающий 300 тысяч тонн алюминия в год.

По условиям кредита, который мы получили от Внешэкономбанка, завод должен выпускать алюминий-сырец, - рассказывает Евгений Рапацевич. - Но мы изучили рынок металла и поняли, что гораздо более выгодно для нас сосредоточиться на производстве сплавов. Нам удалось убедить кредитора в том, что это выгодно и ему: предприятие начинает производить более востребованную, более конкурентную продукцию, значит, вложенные деньги работают и эффективно возвращаются.

Несмотря на “молодость” и непростую для рынка алюминия ситуацию, Богучанский алюминиевый завод получил контракты на поставки алюминия в Китай, Тайвань, где из него делают корпуса для айфонов, в Германию, где сибирский металл применяют в производстве самолетов. Отправили пробную партию в Японию - налаженные торговые связи с этой страной, где контролю качества уделяют огромное внимание, говорят о высоком уровне продукции. Сейчас завод планирует начать производство сплавов.

Хотим выйти на AUDI и BMW, - говорит Евгений Рапацевич.

Растет спрос на алюминий, выпускаемый под собственным брендом Allow. Он привлекает все большее внимание клиентов, которым важна экологичность производства. Спрос на ALLOW идет от крупнейших автоконцернов, лидеров рынка FMCG, строительных компаний и даже производителей кабельной продукции.

Сейчас на заводе работают 1400 человек. Предприятию, безусловно, нужны специалисты, но острого кадрового голода нет. Если в первые годы работы почти 70% сотрудников БОАЗа переехали в поселок Таежный из других городов, где есть заводы “РУСАЛа”, то сейчас соотношение “местных” и “приезжих” - примерно 50 на 50. Жители Таежного, Богучан, поселка Чунояр охотно осваивают металлургические профессии: помимо прочего, на БОАЗе зарплата на 30% выше.

Евгений Рапацевич, генеральный директор Богучанского алюминиевого заводаФото: Мария ЛЕНЦ

- Все-таки мы находимся на севере края, здесь более суровые условия жизни, меньше развита инфраструктура. Люди должны получать достойную компенсацию, - рассказывает генеральный директор БОАЗа. - Сейчас средняя зарплата на нашем заводе порядка 80 тысяч рублей.

Фактически с появлением Богучанского алюминиевого завода поселок Таёжный вырос на треть: здесь построен целый городок металлургов - пятиэтажные дома, в которых почти 550 комфортабельных квартир, оборудованных мебелью и бытовой техникой. Ещё 320 квартир будут сданы в следующем году. Жилье не бесплатное, но доступное: аренда трёхкомнатной квартиры обходится в 5000 рублей. Фактически это стоимость коммунальных услуг.

В 2020 году в поселке введут в строй два детских сада на 250 мест каждый, школу на 380 мест с 25-метровым бассейном, два новых жилых дома, поликлинику на 100 посещений в сутки и 12 коек в стационаре. Заказчиком строительства объектов выступает завод. Металлургическая компания уже отремонтировала водопровод, котельную, построила новую станцию очистки, теплопередачи, станцию водоподготовки. Сейчас в Таёжном надёжное теплоснабжение и качественная питьевая вода.

Конечно, инфраструктура здесь не такая, как в городе, хочется хороший спорткомплекс, кинотеатр, драмтеатр - почему нет? - рассуждает Евгений Рапацевич. - Но даже сейчас Таёжный оснащен социальными объектами лучше, чем районный центр!

Самодеятельный театр уже создан на заводе - сотрудники БОАЗа с удовольствием пишут сценарии и ставят спектакли. В следующем году в поселке начнут закладку Парка Победы, который должен стать точкой притяжения и для заводчан, и для жителей Таёжного.

Планов по развитию много, хватит не на одну пятилетку - пусть все сбудется.