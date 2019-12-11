2019-12-11T09:18:24+03:00
Происшествия

«Еще накануне все было нормально»: в «Роевом ручье» пытаются объяснить скоропостижную гибель жирафа Байтерека

Чтобы понять, что случилось, создана специальная комиссия
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Причину смерти жирафа Байтерека в красноярском зоопарке будет выяснять специальная комиссияПричину смерти жирафа Байтерека в красноярском зоопарке будет выяснять специальная комиссияФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 11 декабря, ранним утром в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» умер жираф. Об этом сообщил директор парка Андрей Горбань: «Трудно подобрать слова, когда уходит твой питомец. Сегодня мы потеряли Байтерека, главу семьи наших африканских жирафов. Почти всю ночь ветеринарные врачи и зоологи парка «Роев ручей» пытались облегчить страдания нашего друга. В 7:46 Байтерека не стало».

Под постом в «Фейбуке» - слова искреннего сочувствия и сожаления.

- Сказать, что мы шокированы, - это ничего не сказать, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск начальник отдела «Роева ручья» Светлана Чипура был одним из любимцев горожан. У нас телефоны накалились, все звонят и спрашивают, что случилось, а мы пока ничего не можем сказать.

В «Роевом ручье» в вольерах с редкими животными установлены видеокамеры, по которым за ними постоянно ведется наблюдение. Днем Байтерек и две его подруги жирафихи вели себя, как обычно, в теплом уютном помещении. Но ночью сотрудники заметили неладное: странную походку Байтерека. А потом он и вовсе присел и не смог встать. Тут же по тревоге подняли ветеринарных врачей. Те сходу не могли определить причину недомогания, ведь жираф до этого был вполне здоров, его регулярно обследовали. С каждым часом ему становилось все хуже. Специалисты как могли старались облегчить его страдания. Ранним утром его не стало.

Сразу же была сформирована комиссия, куда и специалисты ветеринарных служб города. Они работают на территории зоопарка. Причину гибели ценного животного теперь будут устанавливать по результатам вскрытия и экспертизы. Заказали гистологическое исследование.

А это дочка Байтерека, Радуга - первой потомство жирафов в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

А это дочка Байтерека, Радуга - первой потомство жирафов в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ

Байтереку было всего 14-15 лет, это самый репродуктивный возраст. Он даже стал отцом в 2015 году, у него есть дочка Радуга от Принцессы. Он родился в зоопарке в Казахстане уже позже остальной группы жирафов. Сейчас в «Роевом ручье» остались только две девочки-жирафихи – Принцесса и Фекла. Они будут тосковать без своего самца.

Напомним, что жирафы появились в Красноярске в 2007 году. «Роев ручей» стал вторым зоопарком в России, у кого есть эти животные. Готовились к этому целый год – специально построили круглый вольер высотой 11 метров и площадью 2 тысячи квадратных метров. Три самца и три самочки прилетели на самолете из ЮАР, пробыв в пути 22 часа.

К сожалению, ухаживать за жирафами очень непросто в Сибири. В 2009 году умерло первое животное, в 2012-м еще два. Но затем много лет было все хорошо и даже удалось получить потомство. И вот – новая трагедия.

Для жирафов построили большой вольер Фото: Мария ЛЕНЦ

Для жирафов построили большой вольерФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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