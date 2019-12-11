Афиша Красноярска на неделю с 11 по 17 декабря 2019
Красноярский духовой оркестр: Большой новогодний концерт 6+
В программе прозвучит национальная музыка разных стран и континентов, а также музыканты и зрители вспомнят самые интересные и запоминающиеся новогодние традиции.
В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Валентина Гришина, Александр Белопашинцев и Андрей Домахин.
Институт искусств
Ул. Ленина, 22
14 декабря, 16.00
Билеты 200-350 рублей.
Премьера
Джейн Эйр 12+
С момента издания романа Шарлотты Бронте прошло более 150 лет, но интерес к произведению не угасает: роман держится в списке бестселлеров мировой литературы.
Он был переведен на многие языки мира, неоднократно экранизирован. Новое его воплощение представит музыкальный театр: трёхмерные декорации, элегантные, изысканные костюмы, 2000 белоснежных роз и лилий, украсивших финальную сцену.
Музыкальный театр
14 и 15 декабря, 18.00
17 и 18 декабря, 19.00
Билеты 500 рублей.
Музейное ВЕЩество 0+
Встречи про вещи вдохновлены открытием выставки об истории российского дизайна. Обсудим конструктивизм «в арматуре повседневного быта», техническую эстетику советского дизайна, особенности бытования вещей самих по себе и в художественном пространстве музея.
Встречи будут проходить всю зиму по воскресеньям в 15.00 на выставках «История российского дизайна 1917-2017», «Советская изнанка» и «Кабинет труда».
По желанию можно прихватить из дома ненужные вещи, которые пригодятся для создания своей мини-экспозиции.
Обязательна запись по тел. (391)212-45-97.
Музейный центр «Площадь Мира»
15, 22, 29 декабря, 15.00
По билету в музей 150-250 рублей.
Выставка «Сибирь православная» 0+
Православную выставку-ярмарку — одну из крупнейших в стране — впервые приурочат к зимним двунадесятым праздникам Церкви — Рождеству Христову и Крещению Господню.
Участники – монастыри и храмы – предложат большой выбор подарков к праздникам.
Расписание:
19 декабря
• Открытие в честь и память святых Красноярской митрополии интерактивной выставки «Свет фресок Дионисия» фотохудожника Юрия Холдина.
• Концерт-презентация фестивального аудиодиска «Сибирские купола».
• Музыкально-поэтическая программа «С грядущим Рождеством!»
20 декабря
• Открытие интерактивной выставки «Возрождение» аспирантки академии художеств Ольги Алиевой.
• Концерт-презентация музыкально-поэтического сборника стихов и колыбельных песен для детей и взрослых «Смотрит радуга с небес» Светланы Сибирской и Татьяны Ким.
21 декабря
• Открытие фотовыставки «МУЗЫКА И ВРЕМЯ».
• Концерт-презентация фестивального аудиодиска «Сибирские купола».
22 декабря
• Открытие выставки в честь и память святых Красноярской митрополии «Сила и благодать: Владыки Сибири и Красноярья».
• Концертная программа духовных и патриотических песен.
• Концерт-презентация музыкально-поэтических сборников духовно-патриотических песен Светланы Сибирской при участии Ирины Шульгиной и фолк-группы «Енисеюшка».
23 декабря
• Открытие выставки – Галерея портретов-постеров «Династия Романовых» заслуженного художника РФ Константина Войнова.
• Музыкально-поэтическая программа «Под царской порфирой».
• Концертная программа «Поют Енисейские барды».
24 декабря
• Музыкально-поэтическая программа «С грядущим Рождеством!»
МВДЦ «Сибирь»
ул. Авиаторов, 19
19–23 декабря с 10.00 до 19.00
24 декабря с 10.00 до 16.00
Концертная площадка ежедневно с 14.00 до 16.00.
Вход свободный.
«Земля взаймы» 6+
Выставка «Земля взаймы» включает работы современных художников, представителей коренного населения Америки, выполненные в разных техниках, но объединенные общей темой – связью человека с землей.
Открытие состоится 12 декабря в 18.00, Полиэкран.
Музейный центр «Площадь Мира»
До 23 февраля 2020
Вход по билету в музей 150-250 рублей.
Огни большого города 0+
Открытые краевые соревнования по танцевальному спорту (европейская программа, латиноамериканская программа, двоеборье).
МВДЦ «Сибирь»
ул. Авиаторов, 19
13 декабря, 12.00- 21.30
14 декабря, 9.00-22.00
15 декабря, 10.00- 21.30
Билеты 600-1000 рублей на весь день.
Квизбук. Интеллектуальная игра с красноярской книгой 16+
Это интеллектуально-развлекательная игра, посвященная красноярским книгам и авторам. Число участников в команде – от 2 до 8 человек. Можно регистрироваться командой, можно персонально, команды сформируют перед игрой.
Участников ожидает пять туров по 10 вопросов. Команда-победитель будет вознаграждена книгами красноярских авторов.
Записаться на игру можно по тел.: (391) 211-41-51 или e-mail ckk@kraslib.ru с пометкой КВИЗ (в сообщении указать свое ФИО и возраст).
Краевая научная библиотека
Ул. Маркса, 114
15 декабря, 12.00, ауд. 20
Участие бесплатное
Кызыл
20 лет группе "АЛАШ" 6+
Виртуозы горлового пения, лауреаты международных премий свой юбилей отметят в родном городе. Всем зрителям – диск в подарок.
Музыкально-драматический театр
Ул. Ленина, 35
20 декабря, 19.00
Билеты 1000 рублей.
Абакан
Концерт «Симфония в джинсах: мировые рок-хиты.2» 6+
В программе концерта прозвучат мировые и отечественные хиты рок-музыки в исполнении симфонического оркестра, хора «Каданс» и солистов филармонии.
Хакасская Республиканская Филармония
Ул. Ленина, 76
22 и 23 декабря, 19.00
Билеты 500-950 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU