Афиша Красноярска на неделю с 11 по 17 декабря 2019

Красноярский духовой оркестр: Большой новогодний концерт 6+

В программе прозвучит национальная музыка разных стран и континентов, а также музыканты и зрители вспомнят самые интересные и запоминающиеся новогодние традиции.

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Валентина Гришина, Александр Белопашинцев и Андрей Домахин.

Институт искусств

Ул. Ленина, 22

14 декабря, 16.00

Билеты 200-350 рублей.

Премьера

Джейн Эйр 12+

С момента издания романа Шарлотты Бронте прошло более 150 лет, но интерес к произведению не угасает: роман держится в списке бестселлеров мировой литературы.

Он был переведен на многие языки мира, неоднократно экранизирован. Новое его воплощение представит музыкальный театр: трёхмерные декорации, элегантные, изысканные костюмы, 2000 белоснежных роз и лилий, украсивших финальную сцену.

Музыкальный театр

14 и 15 декабря, 18.00

17 и 18 декабря, 19.00

Билеты 500 рублей.

Музейное ВЕЩество 0+

Встречи про вещи вдохновлены открытием выставки об истории российского дизайна. Обсудим конструктивизм «в арматуре повседневного быта», техническую эстетику советского дизайна, особенности бытования вещей самих по себе и в художественном пространстве музея.

Встречи будут проходить всю зиму по воскресеньям в 15.00 на выставках «История российского дизайна 1917-2017», «Советская изнанка» и «Кабинет труда».

По желанию можно прихватить из дома ненужные вещи, которые пригодятся для создания своей мини-экспозиции.

Обязательна запись по тел. (391)212-45-97.

Музейный центр «Площадь Мира»

15, 22, 29 декабря, 15.00

По билету в музей 150-250 рублей.

Выставка «Сибирь православная» 0+

Православную выставку-ярмарку — одну из крупнейших в стране — впервые приурочат к зимним двунадесятым праздникам Церкви — Рождеству Христову и Крещению Господню.

Участники – монастыри и храмы – предложат большой выбор подарков к праздникам.

Расписание:

19 декабря

• Открытие в честь и память святых Красноярской митрополии интерактивной выставки «Свет фресок Дионисия» фотохудожника Юрия Холдина.

• Концерт-презентация фестивального аудиодиска «Сибирские купола».

• Музыкально-поэтическая программа «С грядущим Рождеством!»

20 декабря

• Открытие интерактивной выставки «Возрождение» аспирантки академии художеств Ольги Алиевой.

• Концерт-презентация музыкально-поэтического сборника стихов и колыбельных песен для детей и взрослых «Смотрит радуга с небес» Светланы Сибирской и Татьяны Ким.

21 декабря

• Открытие фотовыставки «МУЗЫКА И ВРЕМЯ».

• Концерт-презентация фестивального аудиодиска «Сибирские купола».

22 декабря

• Открытие выставки в честь и память святых Красноярской митрополии «Сила и благодать: Владыки Сибири и Красноярья».

• Концертная программа духовных и патриотических песен.

• Концерт-презентация музыкально-поэтических сборников духовно-патриотических песен Светланы Сибирской при участии Ирины Шульгиной и фолк-группы «Енисеюшка».

23 декабря

• Открытие выставки – Галерея портретов-постеров «Династия Романовых» заслуженного художника РФ Константина Войнова.

• Музыкально-поэтическая программа «Под царской порфирой».

• Концертная программа «Поют Енисейские барды».

24 декабря

• Музыкально-поэтическая программа «С грядущим Рождеством!»

МВДЦ «Сибирь»

ул. Авиаторов, 19

19–23 декабря с 10.00 до 19.00

24 декабря с 10.00 до 16.00

Концертная площадка ежедневно с 14.00 до 16.00.

Вход свободный.

«Земля взаймы» 6+

Выставка «Земля взаймы» включает работы современных художников, представителей коренного населения Америки, выполненные в разных техниках, но объединенные общей темой – связью человека с землей.

Открытие состоится 12 декабря в 18.00, Полиэкран.

Музейный центр «Площадь Мира»

До 23 февраля 2020

Вход по билету в музей 150-250 рублей.

Огни большого города 0+

Открытые краевые соревнования по танцевальному спорту (европейская программа, латиноамериканская программа, двоеборье).

МВДЦ «Сибирь»

ул. Авиаторов, 19

13 декабря, 12.00- 21.30

14 декабря, 9.00-22.00

15 декабря, 10.00- 21.30

Билеты 600-1000 рублей на весь день.

Квизбук. Интеллектуальная игра с красноярской книгой 16+

Это интеллектуально-развлекательная игра, посвященная красноярским книгам и авторам. Число участников в команде – от 2 до 8 человек. Можно регистрироваться командой, можно персонально, команды сформируют перед игрой.

Участников ожидает пять туров по 10 вопросов. Команда-победитель будет вознаграждена книгами красноярских авторов.

Записаться на игру можно по тел.: (391) 211-41-51 или e-mail ckk@kraslib.ru с пометкой КВИЗ (в сообщении указать свое ФИО и возраст).

Краевая научная библиотека

Ул. Маркса, 114

15 декабря, 12.00, ауд. 20

Участие бесплатное

Кызыл

20 лет группе "АЛАШ" 6+

Виртуозы горлового пения, лауреаты международных премий свой юбилей отметят в родном городе. Всем зрителям – диск в подарок.

Музыкально-драматический театр

Ул. Ленина, 35

20 декабря, 19.00

Билеты 1000 рублей.

Абакан

Концерт «Симфония в джинсах: мировые рок-хиты.2» 6+

В программе концерта прозвучат мировые и отечественные хиты рок-музыки в исполнении симфонического оркестра, хора «Каданс» и солистов филармонии.

Хакасская Республиканская Филармония

Ул. Ленина, 76

22 и 23 декабря, 19.00

Билеты 500-950 рублей.