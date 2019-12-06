Энергетика Рождества: свечи на елке и трубы в мосту

Как праздновали Рождество до революции и Новый год после неё? Где при советской власти стояли городские елки? И конечно, где зажглась первая лампочка и как отапливали дома до того, как появилось централизованное отопление? Обо всем этом красноярцам рассказали на экскурсиях «Красноярские огни: история Рождества» с 3 по 5 декабря. Сибирская генерирующая компания провела для жителей города серию автобусных туров с посещением ТЭЦ.

Стартовала экскурсия от Дома офицеров. Там красноярцам рассказали о первом новогоднем бале в нашем городе, он прошел в 1858 году. Тогда была большая елка, которую до революции 1917 года традиционно украшали свечами и фигурками ангелочков. Считалось, что дарить близким такие игрушки значило желать им света, тепла и счастья. Каждый участник экскурсии снял с елки, которая сейчас установлена в Доме офицеров, фигурку ангела в подарок.

Фото: СГК

Кстати, об игрушках. Самые первые елочные шары, которые выпускали на фабрике «Бирюсинка», покрывали настоящим серебряным напылением. Так что у многих были «драгоценные» игрушки.

Продолжается экскурсия на Театральной площади, здесь горожан знакомят с историей тепла и света. Мало кто в современном городе знает, что, например, раньше приходилось затыкать щели в окнах ватными одеялами, а в квартирах температура не поднималась выше +18 °С. А первая лампочка зажглась в доме купца Гадалова, где сейчас находится магазин «Детский мир». И посмотреть на это пришел весь город. В то время улица называлась Воскресенской и освещалась керосиновыми фонарями.

А вот на ТЭЦ всё внимание участников экскурсии направлено уже на техническую часть. Специалисты рассказывают, как тепло и электроэнергию получают в современном мире.

Экскурсии «Красноярские огни: история Рождества» прошли по трем маршрутам. В первый день, 3 декабря, красноярцам показали ТЭЦ-1 и рассказали, как там проходит экологическая модернизация станции, итогом которой станет улучшение эффективности очистки выбросов. В четверг, 4 декабря, горожан знакомили с ТЭЦ-2 и показывали, как прячут в Николаевском мосту трубы, по которым тепло пойдет от станции, расположенной на правом берегу, к жителям левого берега.

Фото: СГК

Наконец в пятницу, 5 декабря, экскурсия приехала на ТЭЦ-3, где гости оценили размеры энергетического котла и мощного электрофильтра, очищающего дым. Кстати, селфи на станциях не только разрешены, но еще и приветствуются!

Проект «Красноярские огни» СГК запустила осенью этого года. Таким образом к визитам на производство, которые энергетики и прежде проводили регулярно, добавилась история городской энергетики, а в декабре — история празднования Рождества. Всего в 2019 году на этих экскурсиях побывали 230 человек, а заявки на участие в производственной экскурсии с начала года подали более 2 000 красноярцев. Жителей столицы края вновь пригласят на ТЭЦ уже в следующем году, записаться можно на сайте СГК или в социальных сетях. И принести с собой паспорт — без него на станцию никого не пропустят.

Подробности читайте в «Комсомольской правде»-Красноярск 18 декабря.