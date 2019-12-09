2019-12-09T09:43:35+03:00
Общество

Билайн дарит клиентам скидку 20% на связь в 2020 году

Поделиться:
Изменить размер текста:

В преддверии Нового года Билайн дарит своим клиентам скидку 20% на услуги связи на целый год. Скидка действует при подключении к одному из семейных тарифов или тарифам с Домашним интернетом. Получить подарок к Новому году могут как новые клиенты, так и абоненты, которые уже давно оценили все преимущества сервисов и услуг Билайн.

Активировать скидку можно с помощью простой инструкции из SMS-сообщения или в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+).

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду Билайн:

«Для наших клиентов – только самое лучшее. Мы активно работаем над качеством связи – в рамках программы по модернизации сети Билайн стал лидером по строительству базовых станций за 10 месяцев по данным Роскомнадзора*, в 2-3 раза выросли скорости мобильного интернета в Москве. Наши семейные тарифы стали еще более выгодными благодаря дополнительной скидке, которая действует в течение года с момента подключения. Клиентам ничего не нужно делать дополнительно, чтобы сделать приятный подарок на целый год себе и своим близким. Достаточно подключиться или перейти на один из семейных тарифов и активировать скидку».

В акции участвуют семейные тарифы и тарифы домашнего интернета Билайн, чтобы каждый мог выбрать именно то, что нужно. Ежемесячно экономить 20% от стоимости абонентской платы можно при условии подключения или переходе в период с 28 ноября 2019 по 31 января 2020 года на любой из семейных тарифов, среди которых «Семья», «Семья.Акция», «Семья+», «Супер Семья», «Супер Семья+». Скидка действует при условии сохранения выбранного тарифа в течение 12 месяцев с момента перехода или подключения.

Аналогичные условия актуальны и для пользователей Домашнего интернета и Билайн ТВ при подключении или переходе на один из текущих тарифов – «Бомбический», «Фантастический», «Бомбический с ТВ», «Фантастический Мах».

Предложение доступно для подключения по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.

Более подробная информация о предложении доступна тут.

*Данные Роскомнадзор за 10 месяцев 2019 года.

Акция действует с 28.11.2019 по 31.01.2020 на территории РФ, кроме Республики Крым и города Севастополь, при наличии технической возможности подключения и не суммируется с другими акциями. Срок активации SIM-карты и скидки ограничен. Подключение скидки при переходе с другого тарифа возможно при условии, что средний платёж по тарифу за последние 3 (три) месяца до даты подключения скидки составил сумму не менее, чем платёж по тарифному плану, на который осуществляется переход (с учётом предоставляемой скидки). Подробнее об Организаторе, ограничениях и условиях акции – на beeline.ru

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Красноярцы жалуются на нашествие клещей в декабре
Загадили полностью. В Красноярске показали квартиру с горами мусора в человеческий рост
Впервые в Красноярске пройдет выставка «Сибирь православная. Рождество»
Расписание новогодних елок в Красноярске: куда пойти и когда открытие
Он «прослушивал» деревья. В «Шушенском бору» показали самого крупного красавца-дятла за «работой»
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов
Часть правобережья осталась без воды. Из-за коммунальной аварии затопило Свердловскую
Мэр рассказал, как готовится к Новому году правобережье Красноярска
15 минут на высоте. В Красноярске мужчина держал женщину за руки на балконе четвертого этажа
В Хакасии глава района попал под машину, спасая щенка
В Красноярске пройдёт новогодний книжный своп
Васю Пельменя отправили в нокаут одной пощечиной
В Красноярске объявлена «Зеленая пятница» со скидкой 90%
В Туве спасли от смерти раненого и замерзающего в тайге сборщика кедровых шишек
В Красноярске женщина-водитель, у которой 21 штраф за нарушение ПДД, сбила девушку на пешеходном переходе
Зимний суриковский фестиваль в Красноярске откроет «Боярыня Морозова»
Красноярский «Енисей» обыграл архангельский «Водник»
В Хакасии имущество черного лесоруба продали, чтобы возместить ущерб государству
В Лесосибирске реанимобиль долго простоял на переезде из-за остановившегося поезда
В Красноярске в торговом центре молодой человек украл 25 губных помад
Население задолжало «Красноярскэнергосбыту» более 806 миллионов рублей
Дело о скандальном кафе «Кантри» в центре Красноярска рассматривают заново
ДТП под Красноярском: в опрокинувшейся машине погибла молодая женщина
Спасатели предупредили о снежных лавинах на территории Красноярского края
Красноярцам рассказали о правильных шубах из натурального меха
В Красноярском крае нелегал попытался откупиться взяткой от полицейского
В Красноярском крае предприятия арктической зоны заявили 3 тысячи вакансий с высокой зарплатой
Авария в Красноярске с пятью пострадавшими: на Мира столкнулись «Нива» и «Фольксваген»