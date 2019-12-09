«Олимпийский патруль» и «Красная машина» побывали в Красноярске

Пообщаться с именитыми спортсменами, пожать руку олимпийскому чемпиону или получить мастер-класс от действующего игрока знаменитой хоккейной команды – часто ли выпадает такая удача? Да, практически никогда. Но начинающим спортсменам из Красноярска такой шанс выпал: 8 декабря на стадионе «Рассвет» прошел большой спортивный праздник – День любителей хоккея. Помимо состязаний на свежем воздухе здесь же школьникам провел урок знаменитый биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов – занятие прошло в рамках Всероссийского спортивно-образовательного проекта «Олимпийский патруль», который вот уже пять лет проводится при поддержке компании «Норникель». Более того, юные хоккеисты получили мастер-класс от действующих игроков Континентальной хоккейной лиги. Здорово? Конечно! И вот, как именно все происходило.

Фото: Алина КОВРИГИНА

Урок от олимпийца

Уже не первый год в разные города России приезжают известные спортсмены в рамках проекта «Олимпийский патруль». Эта добрая традиция – часть большой работы по продвижению спорта высоких достижений среди детей и подростков. «Олимпийский патруль» уже побывал в этом году в Магнитогорске, Екатеринбурге, Норильске. Теперь – очередь Красноярска.

- Дать детям уникальную возможность пообщаться с легендой спорта – дорогого стоит, - отметил глава Красноярска Сергей Еремин, который также побывал на мероприятии. – Поэтому я считаю, что очень правильное и нужное направление поддерживает компания «Норникель». Ведь Евгений Устюгов – олимпийский чемпион, который вырос не где-то далеко, за пределами края. А у нас, в Красноярске, - также ходил в школу, как и те дети, которые пришли сегодня пообщаться с ним. Это значит, что и у них есть шанс достигнуть таких же высот в спорте. Ничего невозможного нет.

Фото: Алина КОВРИГИНА

К слову, «Норникель» - действительно многие годы поддерживает олимпийское движение в России. И в этом смысле общение школьников с легендами мирового спорта, Олимпийский урок – еще один шаг в распространении истинных олимпийских ценностей и идеалов.

- Для нас «Олимпийский патруль» - большое и значимое мероприятие, это праздник спорта, - рассказал заместитель директора Красноярского представительства «Норникеля» Андрей Яковлев. – Немаловажно и то, что проводим мы его вместе с Олимпийским комитетом России. Это мероприятие, которое позволяет детям по всей стране мечтать о большом спорте, и не только мечтать - дает возможность действовать. Живое общение с олимпийским чемпионом – хороший стимул прийти в большой спорт.

Конечно, для школьников, которые собрались в «Рассвете», главной звездой был Евгений Устюгов. Поэтому «почемучки» вопросами его буквально засыпали, ведь олимпиец сразу сказал, что ответит на любые.

Фото: Алина КОВРИГИНА

- А как вы учились в школе? Тренировки не мешали? – поинтересовался 13-летний Дмитрий. Биатлону он хочет посвятить жизнь.

- Не скажу, что учился идеально. Не было такого, - признается Евгений Устюгов. – В основном «тройки» и «четверки» были – это с седьмого класса, до седьмого учился очень хорошо. Но когда пришел в спорт, начались сборы и соревнования, поездки. Вторая четверть у меня вообще выпадала из-за этого. Хорошо, что учителя давали возможность потом наверстывать и сдавать. Я, например, как-то годовой курс физики так сдал: на изучение 30 страниц учебника мне давали по неделе – потом приходил и «отстреливался». Спасибо учителям – поддерживали.

- А как тренируются перед олимпиадой? И какие еще вы виды спорта любите? – встает рослый паренек.

- Тренировка занимает в целом 8 часов – рабочий день, - улыбается Устюгов. – Конечно, с перерывами на завтрак, обед и ужин. В середине дня небольшой отдых – чтобы организм восстановил силы. Сейчас слежу за биатлоном – это безусловно, за хоккеем – очень зрелищный спорт, болею за него. Сына – он у меня самый младший – подумываю отдать в дзюдо, когда подрастет. А вообще, каждый спорт – это огромная, ежедневная, упорная работа над собой.

После общения было групповое селфи – на память и квиз с призами от «Норникеля». «Мне очень понравилось, - призналась восьмиклассница Марина, на олимпийского чемпиона она смотрела во все глаза, с восторгом. – Я думала сначала, что будет скучновато, но Евгений – просто огонь. Очень интересно все рассказывал. Я танцами занимаюсь и скалолазанием. А он, оказывается, тоже скалолазанием увлекается. И очень круто, что скоро скалолазание войдет в Олимпийские виды спорта».

Красная машина

Думаете, олимпийский урок – и все? Нет! Празник так праздник. Помимо общения с Евгением Устюговым для начинающих хоккеистов провели мастер-класс звезды мирового хоккея, действующие игроки КХЛ – Андрей Иванов и Александр Кожевников. Это в рамках проекта «Красная машина», который также поддерживает «Норникель». Отличный старт для новой команды по хоккею с шайбой, которая теперь есть на «Рассвете». Для Гордея Иванова, начинающего 6-летнего хоккеиста, например, - это целое событие. «Мой кумир – Овечкин, - смущенно улыбается мальчишка. – Но я очень-очень рад, что сегодня потренируюсь со звездами. Никогда со мной такого не было».

- Хоккейная коробка есть практически в каждом дворе Красноярска. А вот возможность заниматься хоккеем с шайбой имеется далеко не у всех, - говорит тренер начинающей команды, экс-игрок женской хоккейной лиги Оксана Лыскова. - И дело зачастую не столько в отсутствии снаряжения: в городе-миллионнике только одна школа принимает юных хоккеистов на обучение – «Сокол». Мало, поэтому команда, которую набрали в «Рассвете» - важный шаг для всего города. И конечно, знаково, что сегодня тренировку у нас проведут такие спортсмены. Будем работать и развивать хоккей с шайбой.