Красноярский край стремится к нулевому травматизму на производстве

Проблема травматизма на производстве актуальна для нашего промышленного края: из 990 тысяч работников 247,8 тысячи трудятся на опасных и вредных производствах. Самыми травмоопасными по количеству несчастных случаев в нашем крае являются строительная, деревообрабатывающая, металлургическая, нефтегазовая и золотодобывающая отрасли.

РОССИЯ В МИНИАТЮРЕ

Здесь наш край - миниатюра страны. Именно в этих отраслях России происходит больше всего несчастных случаев с тяжелыми последствиями: 5,4 тысячи в 2018 году, к счастью, это на 13% меньше, чем в 2017-м. Есть тенденция к снижению травматизма и в крае. Ежегодно увеличивается и бюджет ФСС на эти цели: с 381 млн рублей в 2018 году до 556 млн в 2019-м. Все понимают, что с человеческой и экономической точки зрения эффективнее вкладываться в производственную безопасность труда, чем финансировать последствия несчастных случаев.

- Фонд социального страхования финансирует предупредительные меры по травматизму с 2002 года, - отметил управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Сергей Москвин. - С 2019 года в перечень мер входит 13 пунктов, среди которых: прохождение медосмотра, специальная оценка рабочих мест, покупка средств индивидуальной защиты. Теперь, с 2019 года, отдельным пунктом идет санаторно-курортное лечение для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров.

С текущего года на предупредительные мероприятия по охране труда организации могут использовать уже не 20%, а 30% сумм страховых взносов, при условии направления дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за 5 лет до достижения ими пенсионного возраста по старости и работающих пенсионеров.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫГОДНА

Затронули на «круглом столе» и тему нулевого травматизма. Пионеры международной концепции Vision Zero: Германия, Швеция, Финляндия. Всего в кампании участвуют порядка 130 стран. Россия присоединилась к движению в декабре 2017-го.

Рассказывая о системе управления безопасным производством на «СУЭК-Красноярск», которая включает целый комплекс мер, от профилактических до мотивационных,

Виталий Ливандовский, заместитель гендиректора, руководитель службы промышленной безопасности экологии, охраны и медицины труда компании, отметил, что СУЭК тоже присоединился к Vision Zero. Любая идея поможет, только если революция произошла в головах и есть общая включенность:

- 100% времени, 100% правил, 100% территории, 100% персонала.

Сергей Москвин сделал акцент на том, почему выгодно заниматься охраной труда: это социальная ответственность, деловая репутация и культура, внимание инвесторов. Еще важен экономический аспект.

Если предприятие - добросовестный страхователь, уровень системы охраны труда - высокий, нет несчастных случаев, то оно может получить максимальную скидку к страховому тарифу по страхованию от несчастных случаев на производстве и проф-заболеваний в размере 40%. К примеру, такую скидку в 2019 году получила Восточно-Сибирская нефтегазовая компания.