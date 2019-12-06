Красноярскому краю 85. А что подарила природа?

Есть в нашем крае три уникальных объекта, которых больше нет нигде в мире!

Причем о двух из них много кто знает, да мало кто видел. А третий, наоборот, «разлегся» на весь Красноярский край, за что его даже прозвали Енисейским меридианом.

Мыс Челюскин

У каждого материка есть четыре крайних точки, которые школьники учатся показывать на карте и вычислять их координаты. Одна из таких точек самого большого материка земного шара, Евразии, находится на территории Красноярского края. Это мыс Челюскин, на севере полуострова Таймыр.

Он назван в честь своего первооткрывателя, Семена Челюскина, который добрался до него 20 мая 1742 года на собачьей упряжке. Сам первооткрыватель не знал, куда именно он добрался, назвал точку Восточным Северным мысом и поставил на нем бревно, которое привез с собой.

К 100-летию экспедиции мыс был переименован в мыс Челюскин, тогда еще не было известно, что именно он и есть северная оконечность Евразии. Это установили еще позже, в 1919 году.

В настоящее время в самой северной точке Евразии находятся радиометеорологический центр, самый северный аэродром континентальной Евразии Мыс Челюскин, пограничная застава и памятник участникам открытия. Добраться сюда просто из любопытства практически невозможно, разве только пешком или на лыжах.

Географический центр России

Еще одна важная, но тоже труднодоступная точка, - географический центр России. Географическому центру Азии, например, повезло больше, он находится в Кызыле, на месте слияния Бий-Хема и Ка-Хема, образующих Енисей. Здесь замечательный обелиск, скульптуры, парк и толпы туристов. Географический центр Европы назвать сложно, за право на него сражаются несколько стран. В России же все точно: его местоположение утверждено Федеральной службой геодезии и картографии. Это место отмечено часовней Сергия Радонежского и 8-метровым православным крестом.

Озеро Виви. Фото: Красноярская епархия

К сожалению, географический центр России, скажем мягко, мало кто видел! Потому что он находится в Эвенкии, на берегу озера Виви, куда только вертолетом можно долететь.

Даже после вхождения Крыма в состав России, географический центр остался на озере Виви, лишь сместился на несколько десятков метров.

Также озеро Виви является символом объединения Красноярского края, Эвенкии и Таймыра. В честь встречи трех губернаторов на озере 23 сентября 2003 года в нескольких шагах от центровой стелы закопаны три бутылки армянского коньяка с портретами глав регионов, как символ сибирской дружбы Красноярска, Дудинки и Туры.

Река Енисей

А этот уникальный природный объект, наоборот, видел каждый житель края и тот, кто хотя бы раз проехал по Транссибу или Московскому тракту и пересек его по мосту.

Для нас, жителей края, это источник воды и электроэнергии, транспортный путь и кормилец, герой песен и романов, Енисей-батюшка.

Но есть несколько параметров, которые позволяют отнести наш Енисей к объектам мирового значения.

Во-первых, с длиной 3487 км он входит в первую пятерку рек мира (пятое место).

В-вторых, по площади бассейна (2 580 тыс. кв. км) Енисей входит в первую десятку рек мира (седьмое место), и наконец, с годовым стоком 624,41 км³ он является самой многоводной рекой России.

Красноярское мореФото: Мария ЛЕНЦ

Он проходит через все климатические зоны Сибири, в его верховьях живут верблюды, в низовьях — белые медведи.

В прошлом году на Енисее возобновились туристические рейсы, к 2021 году сюда придут два новых теплохода, - Енисей покажет гостям весь край!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Есть в Красноярском крае еще одно чудо, которого больше нет нигде и которое так никто и не нашел – Тунгусский метеорит. В 1908 году он наделал много шума во всем мире. Прошло более 110 лет, но шум так и не утихает. Разгадать эту тайну пытались и пытаются многие, но пока это никому не удалось. Ни одного кусочка того метеорита, который упал в эвенкийской тайге, до сих пор не обнаружили.

Заповедник СтолбыФото: Мария ЛЕНЦ

А вот «Столбы», которые красноярцы любят и которыми гордятся, уникальными не назовешь. Есть знаменитые Ленский столбы на Лене, Суломайские столбы на Подкаменной Тунгуске, а Маньпупунер в Республике Коми, и вовсе считаются одним из семи чудес России. Но если все эти памятники природы надежно спрятаны от любопытных глаз огромными расстояниями, то до красноярских «Столбов» можно доехать на общественном транспорте. Именно поэтому они так хорошо известны и в крае, и за его пределами.