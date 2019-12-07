«Первого не заговаривала, так чуть с ума не сошла»: почему молодые мамы до сих пор больше верят целительницам-гадалкам, чем врачам

...Очередное «помогите найти хорошую бабушку» в родительском чате заставило меня вздрогнуть. Объявлений «гадалка-онлайн», «приворожу, сниму порчу, излечу от всех болезней» всегда было полно, но раньше ничего, кроме недоумения, они у меня не вызывали. Полтора года назад родился сын, я начала общаться с молодыми мамами. Оказывается, они через одну показывают своих новорожденных детей «бабушкам»! На подходе 2020 год, но вера в сверхъестественное не становится слабее.

«Бабушка» авторитетнее педиатра

С чем только не идут к народным целителям.

Чтобы ребенок лучше спал:

- Свекровь мне сказала, что мой муж, когда ему было 2 месяца, тоже не спал по ночам и кричал. Показала его бабке – и как рукой сняло, - аргументирует Алена, с ней мы гуляем с детьми во дворе. - Я, конечно, не очень во все это верю, но думаю, если даже не поможет, хуже то не будет! В итоге нашли бабушку, свозили и на обратном пути он всю дорогу проспал!

О, чудо! Но новоиспеченным маме и бабушке невдомек, что он элементарно вымотался и уснул, потому что новорожденному ребенку просто не по силам преодолевать многокилометровые расстояния.

Чтобы не болел живот:

«Они реально помогают», - с упоением делится в нашем родительском чате молодая мама с ником «Ирочка». – «Моего очень беспокоил животик, врачам показывала, говорили, что это обычное дело, что у всех малышей бывают проблемы, пока пищеварительный тракт не созреет. Но мы свозили к женщине, та посмотрела, полечила, и он правда стал меньше по ночам просыпаться!».

«Я первого не заговаривала, так чуть с ума не сошла, совсем по ночам не спал. А со вторым стала уже умнее, свозила, заговорила и мы практически не знали, что такое «колики» - десятки «лайков».

Я согласна с известным теледоктором, который говорит, что если мамы маются дурью, тратят семейный бюджет и лечат вместе с «бабушками» колики, которые и так, без всяких заговоров, практически у всех детей проходят к трем месяцам, то это их личное дело. Но когда заговорами и водой начинают лечить грыжи – это ведь уже, согласитесь, совсем другой коленкор?

Но нет:

«У нас и колики, и грыжка и тужится так, что пуп наружу вылазит. Вот мы и поехали лечить. 3 раза сходили, пуп стал нормальный и грыжка уменьшилась, нам ещё 4 раза надо сходить...»

А вот как избавляются от аллергии:

«Сынишка аллергик, нам 9 месяцев, но до сих пор ничего из прикормов ввести не можем на все обсыпает, коросты иногда мокнут до крови. Так вот знакомая нашла эту бабушку, приехали, она посмотрела на ребенка, поставила руку в области печени подержала, потом помахала руками. У сына и правда начали немного коросты подсыхать, но аллергия полностью не прошла. Говорят, надо минимум 10 сеансов с такой страшной аллергией. А цена кусается – 1000 рублей за сеанс. Вот и не знаю, везти еще, поможет или нет? Деньги-то не маленькие…»

Все мои родные, друзья и знакомые имели опыт лечения у «бабушек». Моя близкая подруга чуть ли не сразу после роддома всех своих детей везла к бабушке снимать порчу, которую (она была уверена) навела бывшая супруга ее мужа. Мало того, меня пятилетнюю лечили от испуга, который диагностировала та же бабушка. Я помню, как она шептала в трехлитровую банку у меня над головой, мама умывала меня и выливала воду на порог. Как и от чего это помогло – я не помню. Но мама точно уверена, что она меня вылечила. Не претендую на истину в последней инстанции. Что и как делать – дело лично каждого. Заговоренное растительное масло, кора чёрной березы, лапки тараканов… Наверное, в этом нет ничего такого, что может смертельно навредить здоровью. Но ведь и специалисты бьют тревогу и не знают, как донести, что нужно лечиться в официальных больницах, а не пить волшебные микстуры натощак...

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Валерий Ильин, врач-онколог, Красноярск:

- В начале своей карьеры я работал детским хирургом. И один раз ко мне на стол попала девочка с кишечной непроходимостью, что является крайне опасным состоянием для жизни ребёнка. Чтобы спасти ребёнка, врачи сделали нереальное. Разговариваю с мамой, вполне разумной женщиной, бухгалтером, спрашиваю: почему так затянули? Ведь ещё немного и ребёнка спасти бы не удалось! И она на полном серьезе отвечает, что обращалась к женщине, которая лечит грыжи, а потом сама катала шарики, которые та заговорила – «сначала нам помогало, шишка на глазах уменьшалась...».

Никогда не смогу смириться, когда от дурости родителей страдают дети. Когда взрослый человек гробит своё здоровье, он хотя бы сам несёт за это ответственность. Я в свое время ушел из педиатрии, уже 8 лет работаю хирургом в онкологии. И здесь то же самое.

Каждый месяц ко мне на стол попадают пациенты, которым уже не помочь. А диагноз им был вынесен тогда, когда операция и лечение принесли бы хороший результат. Но они предпочитают экспериментировать, ходить по бабкам и экстрасенсам, а потом, когда снадобья не помогают, поступают к нам уже неоперабельные и винят всех, в том числе и врачей за собственную глупость.

И ПСИХОЛОГА

«Удобнее списать свои неудачи в личной жизни на «венец безбрачия»

Андрей Игнатьев, психолог, Красноярск:

- Психологи считают, что люди, которые ждут помощи от гадалок, часто не готовы брать ответственность за свою жизнь. Ведь, конечно, удобнее списать свои неудачи в личной жизни на «венец безбрачия», а скверный характер объяснить принадлежностью к знаку зодиака. Но такие эксперименты со сверхъестественным могут закончиться плачевно. Хорошо известны случаи, когда колдуны запугивают своих жертв и те по доброй воле отдают им огромные деньги, влазят в долги, а дальше, когда к проблемам личного характера прибавляются финансовые, прибегают к суициду. Поэтому если не хватает сил разобраться с проблемами, во всем цивилизованном мире принято обращаться к специалистам: психотерапевтам или врачам. Но наше общество, наверное, еще к этому не готово.

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