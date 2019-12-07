2019-12-06T15:15:46+03:00
Общество

Красноярскому краю 85: голос Хворостовского, сила Ярыгина, характер Сурикова и Астафьева

Наш регион всегда был и остается одним из самых малонаселенных в России. Но назвать его малоталантливым никак не получится. Есть у нас события и люди, известные не только в стране, но и в мире
Татьяна АРОНОВА
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Дмитрий ХворостовскийДмитрий ХворостовскийФото: Мария ЛЕНЦ
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Уроженец Красноярска середины 19 века Василий Суриков вошел в историю мировой живописи не только как мастер масштабных исторических полотен, но и как самый русский художник. Все его работы находятся в России, он один из немногих живописцев, чьи картины покупали еще ненаписанными, на стадии замысла. От Сурикова пошла творческая династия Михалковых-Кончаловских, его внуки стали знаменитыми режиссерами, правнуки – артистами.

Спортивную славу Красноярского края сложили многие выдающиеся атлеты, но даже среди них особняком стоит имя Ивана Ярыгина, двукратного Олимпийского чемпиона по вольной борьбе, обладателя многих званий, но главное – созидателя: главу федерации спортивной борьбы в тяжелые для страны и для спорта 90-е, инициатора строительства школы и храма на своей малой родине, в деревне Сизой Шушенского района.

Виктор Астафьев

Виктор Астафьев

В литературе наш край прославил Виктор Астафьев, среди множества произведений написавший пронзительный роман о войне «Прокляты и убиты». Фронтовик, он точно знал, что правда о войне у каждого своя, и был уверен, что провидение оставило его в живых для того, чтобы он эту правду написал.

Еще одно имя мирового уровня – оперный певец Дмитрий Хворостовский, наш современник. Без которого мы живем уже два года.

Именами этих людей названы вузы, улицы, им поставлены памятники, открыты мемориальные музеи. В их честь в нашем городе и крае проходят Суриковский фестиваль искусств, турнир по вольной и женской борьбе имени Ивана Ярыгина, Астафьевские чтения, Фестиваль Дмитрия Хворостовского.

Памятник Дмитрию Хворостовскому Фото: Мария ЛЕНЦ

Памятник Дмитрию ХворостовскомуФото: Мария ЛЕНЦ

Но есть и много других имен, менее известных или даже вовсе неизвестных. Они основали музеи, театры, народные школы, создали храмы, сохранили историю, открыли месторождения, построили заводы и магистрали. И пусть не все родились и выросли в Сибири, но главное дело своей жизни они сделали именно здесь.

Например, Владимир Зазубрин, автор первого советского романа «Два мира» (1921), написал его в Канске, и сейчас в память об этом событии проходят Зазубринские чтения.

Или первооткрыватель норильских медно-никелевых руд Николай Урванцев, ставший первым «Почетным гражданином Норильска».

Или основатель Минусинского краеведческого музея Николай Мартьянов, приехавший в сибирскую глубинку поработать в аптеке. Теперь его имя носит один из лучших сибирских музеев!

Николай Мартьянов

Николай Мартьянов

Важно и то, что у такого промышленного региона как Красноярский край есть два культурных события, внесенных в национальный календарь событий: фестиваль музыки и ремесел «МИР Сибири» и фестиваль народной культуры «Масленица». «МИР Сибири» ежегодно собирает 30-35 тысяч человек, а это уже целый город со своей экономикой! Он проходит с 2003 года и признан лучшим российским событием в мире этнической музыки.

Фестиваль народной культуры «Сибирская Масленица» проходит в селе Сухобузимское. Есть такие фестивали в России и помасштабнее, но наш знаменит воплощением картины Сурикова «Взятие снежного городка» - эта традиционная сибирская забава благодаря фестивалю жива и сейчас, в 21 веке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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