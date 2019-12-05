Жительницу Красноярска обманули в новом такси: пообещали скидку, а заплатила в два раза больше

Ехать домой на такси, спору нет, комфортнее и быстрее, чем на автобусах. Но порой фирмы такси преподносят своим пассажирам неприятные сюрпризы. С одним из них столкнулась жительница Красноярска буквально пару часов назад. Как это произошло, рассказывает «Комсомольская правда»-Красноярск.

- В конце рабочего дня мне пришла СМС-ка из «Ситимобила». Не знаю, откуда они взяли мой номер телефона, ну да ладно – я привыкла к различному рекламному спаму. Текст сообщения: «Дарим скидку 400 рублей на первые 10 поездок на Ситимобил до 18.12.19! Закажите сейчас в приложении или по телефону...»

Женщина время от времени пользуется услугами одной фирмы такси (называть не будем) которая от Никитина до Вильского берет 230 рублей. Решила: «Ситимобил» - фирма новая, официально в городе недавно, вдруг понравится. Тем более скидка. Звонок, девушка на том конце просчитала маршрут и выдала: 214 рублей. Ну окей, подходит. А еще и со скидкой – вообще заманчиво.

Заманчивая СМС-ка со скидкой. Скриншот

Тут же приходит второе СМС-сообщение: приблизительная стоимость 195 рублей.

Такси приехало вовремя. В третьем сообщении, как полагается: номер и марка машины, фамилия водителя с прямыми телефонами.

- Машину, правда, подали не с той стороны (но девушка-оператор и не спрашивала). Да ладно, я не барыня, я дойду пятьдесят метров. Но машина насторожила: «Яндекс.Такси». Я – водителю: «Я заказывала «Ситимобил». Он – мне: «Да-да, нормально все, садитесь». К качеству поездки претензий нет. Но когда приехали по адресу, вот тут началось.

Черным по белому, то есть по желтому указана цена. Скриншот

Водитель предъявил к оплате 308 рублей – по километражу. Пассажирка опешила: а как же фиксированные 195 рублей? Как бы обещали – выполняйте. Водитель настаивал на своей сумме: мол, иначе с него недостачу высчитают. Звонок в службу такси, ответ: ну вы заплатите, сколько у вас есть, а остальное мы запишем вам в долг на следующую поездку.

- Они серьезно? Они думают, что я после такого еще хоть раз в сознании и твердой памяти с ними поеду? – возмущается красноярка. – Если честно, мне стало не по себе: уже вечер, темно, во дворе никого. Таксист хоть и приятным собеседником был во время поездки, но я струхнула. Подаю тысячу, а у него сдачи только 600 рублей. Я забрала их, только бы отвязаться. Вот так я заплатила «со скидкой» в два раза больше, целых 400 рублей. А сейчас думаю: может, надо было полицию вызвать?

Потом женщине перезвонили из службы поддержки «Ситимобил», с московского номера, сказали, что ошибочка вышла, что они составят претензию... А осадочек-то остался.

А вот и последняя СМС, которая пришла, когда поездка уже завершилась - через час после того, как такси было подано

Подводим итог

В данном случае были грубо нарушены права потребителя. Краевой Роспотребнадзор найдет в этом сразу несколько пунктов. Например, что пассажирку изначально ввели в заблуждение, предоставив другого перевозчика, а не того, чьи услуги она заказывала – вместо «Ситимобила» - «Яндекс.Такси». И не имеет значения, какие отношения связывают эти две фирмы.

Во-вторых, самовольное изменение способа оплаты: вместо установленной фиксированной суммы оплата по километражу. При этом пассажиру не предоставили информации о том, сколько километров проехал автомобиль и стоимость 1 километра – в салоне не было таксометра, водитель рассчитывал сумму в приложении на мобильном телефоне. В четвертых, никаких кассовых чеков пассажир не получил. Отсутствие у водителя сдачи – проблемы водителя и фирмы, а не пассажира.

А вот инструкция по применению от краевого Роспотребнадзора - чтобы потребители знали свои права