2019-12-05T17:28:27+03:00
Общество

Жительницу Красноярска обманули в новом такси: пообещали скидку, а заплатила в два раза больше

Причем на вызов приехал автомобиль совсем другой службы, которую не ждали
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительницу Красноярска обманули в новом такси: пообещали скидку, а заплатила в два раза больше. Фотоколлаж: группа "Ситимобил" во ВКонтактеЖительницу Красноярска обманули в новом такси: пообещали скидку, а заплатила в два раза больше. Фотоколлаж: группа "Ситимобил" во ВКонтакте
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Ехать домой на такси, спору нет, комфортнее и быстрее, чем на автобусах. Но порой фирмы такси преподносят своим пассажирам неприятные сюрпризы. С одним из них столкнулась жительница Красноярска буквально пару часов назад. Как это произошло, рассказывает «Комсомольская правда»-Красноярск.

- В конце рабочего дня мне пришла СМС-ка из «Ситимобила». Не знаю, откуда они взяли мой номер телефона, ну да ладно – я привыкла к различному рекламному спаму. Текст сообщения: «Дарим скидку 400 рублей на первые 10 поездок на Ситимобил до 18.12.19! Закажите сейчас в приложении или по телефону...»

Женщина время от времени пользуется услугами одной фирмы такси (называть не будем) которая от Никитина до Вильского берет 230 рублей. Решила: «Ситимобил» - фирма новая, официально в городе недавно, вдруг понравится. Тем более скидка. Звонок, девушка на том конце просчитала маршрут и выдала: 214 рублей. Ну окей, подходит. А еще и со скидкой – вообще заманчиво.

Заманчивая СМС-ка со скидкой. Скриншот

Заманчивая СМС-ка со скидкой. Скриншот

Тут же приходит второе СМС-сообщение: приблизительная стоимость 195 рублей.

Такси приехало вовремя. В третьем сообщении, как полагается: номер и марка машины, фамилия водителя с прямыми телефонами.

- Машину, правда, подали не с той стороны (но девушка-оператор и не спрашивала). Да ладно, я не барыня, я дойду пятьдесят метров. Но машина насторожила: «Яндекс.Такси». Я – водителю: «Я заказывала «Ситимобил». Он – мне: «Да-да, нормально все, садитесь». К качеству поездки претензий нет. Но когда приехали по адресу, вот тут началось.

Черным по белому, то есть по желтому указана цена. Скриншот

Черным по белому, то есть по желтому указана цена. Скриншот

Водитель предъявил к оплате 308 рублей – по километражу. Пассажирка опешила: а как же фиксированные 195 рублей? Как бы обещали – выполняйте. Водитель настаивал на своей сумме: мол, иначе с него недостачу высчитают. Звонок в службу такси, ответ: ну вы заплатите, сколько у вас есть, а остальное мы запишем вам в долг на следующую поездку.

- Они серьезно? Они думают, что я после такого еще хоть раз в сознании и твердой памяти с ними поеду? – возмущается красноярка. – Если честно, мне стало не по себе: уже вечер, темно, во дворе никого. Таксист хоть и приятным собеседником был во время поездки, но я струхнула. Подаю тысячу, а у него сдачи только 600 рублей. Я забрала их, только бы отвязаться. Вот так я заплатила «со скидкой» в два раза больше, целых 400 рублей. А сейчас думаю: может, надо было полицию вызвать?

Потом женщине перезвонили из службы поддержки «Ситимобил», с московского номера, сказали, что ошибочка вышла, что они составят претензию... А осадочек-то остался.

А вот и последняя СМС, которая пришла, когда поездка уже завершилась - через час после того, как такси было подано

А вот и последняя СМС, которая пришла, когда поездка уже завершилась - через час после того, как такси было подано

Подводим итог

В данном случае были грубо нарушены права потребителя. Краевой Роспотребнадзор найдет в этом сразу несколько пунктов. Например, что пассажирку изначально ввели в заблуждение, предоставив другого перевозчика, а не того, чьи услуги она заказывала – вместо «Ситимобила» - «Яндекс.Такси». И не имеет значения, какие отношения связывают эти две фирмы.

Во-вторых, самовольное изменение способа оплаты: вместо установленной фиксированной суммы оплата по километражу. При этом пассажиру не предоставили информации о том, сколько километров проехал автомобиль и стоимость 1 километра – в салоне не было таксометра, водитель рассчитывал сумму в приложении на мобильном телефоне. В четвертых, никаких кассовых чеков пассажир не получил. Отсутствие у водителя сдачи – проблемы водителя и фирмы, а не пассажира.

А вот инструкция по применению от краевого Роспотребнадзора - чтобы потребители знали свои права

А вот инструкция по применению от краевого Роспотребнадзора - чтобы потребители знали свои права

Инструкция по применению от краевого Роспотребнадзора, вторая часть

Инструкция по применению от краевого Роспотребнадзора, вторая часть

ИСТОЧНИК KP.RU

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