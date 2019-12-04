85 лет Красноярскому краю: программа празднования праздника

Праздничный концерт «Наш край» 0+

В нем примут участие творческие коллективы и солисты из Красноярска, Минусинска, а также Канского, Емельяновского, Большеулуйского районов Красноярского края:

– этническая музыкальная группа «Отукен»;

– народный самодеятельный коллектив Красноярского края ансамбль песни и танца «Метелица»;

– народный самодеятельный коллектив Красноярского края шоу-балет «Аллегро»;

– народный азербайджанский ансамбль песни и танца «Одлар Юрду»;

– мужской вокальный ансамбль «Русская душа»;

– народный ансамбль народной песни «Жар-птица».

Зрителей ждут не только музыкальные выступления, но и красочное лазерное шоу, в котором оживет история Красноярского края.

Центр культурных инициатив (ДК «Красцветмет»)

Ул. Ползунова, 13

8 декабря, 15.00

Вход бесплатный, предварительная запись 213-80-00.

Реставрация северного киноархива: премьера в «Енисей кино»!

Еще в советское время в Норильске был создан заполярный филиал «Енисей кино», куда направлялись фильмокопии. При закрытии филиала всю кинопленку переместили в норильский кинотеатр «Родина», где она и хранилась до нынешнего времени. Больше месяца ценный интеллектуальный груз провел в пути по маршруту Норильск-Красноярск с речной навигацией. Проект возвращения северного киноархива приурочен к 85-летию края. В общей сложности в «Енисей кино» передано 457 фильмокопий, в основном – это документальные киноленты, которые в разное время снимались и демонстрировались на киноустановках Красноярского края.

«Вот мы перед вами», 1987 - 05 ДЕКАБРЯ, 11.00

Фильм о Кежме и селах Красноярского края. На примере судеб различных людей исследуется проблема взаимосвязи прошлого с настоящим. Главные герои ленты - ветераны партии.

«Арктика. Фантазия для трубы, оркестра и кинокамеры», 1985 - 05 ДЕКАБРЯ, 11.00

Романтическая кинозарисовка без текста на тему Арктики и Северного морского пути.

«Кроме шума ветвей», 1983 - 10 ДЕКАБРЯ,Ю 12.00

Фильм рассказывает о проблеме рационального использования лесных ресурсов Сибири.

«Невечная мерзлота», 1988 - С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ

О деятельности человека в условиях Севера без нарушения экологической системы вечной мерзлоты. Земледелие в условиях вечной мерзлоты - совхоз «Маганский»

Киножурнал «Альманах кинопутешествий», 1985, №205 - 10 ДЕКАБРЯ, 12.00,

С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ

1.ГОРИЗОНТЫ НЕРЮНГРИ. Якутия.

2.ЦВЕТИ ПУСТЫНЯ. Грузия.

Архитектурный комплекс древнего грузинского монастыря Давид Гареджа.

3.СОЛЬ ЗЕМЛИ. Один из участков р. Камы.

Пермский архитектурно-исторический музей под открытым небом. 4.ЗАГАДОЧНЫЙ МИР КУГИТАНГА

Юго-Восточная часть Туркмении.

Внимание!

К 85-летию Красноярского края «Комсомольская правда» подготовила 85 вопросов по истории, географии, экономике и культуре региона. Проверить свои знания можно на сайте kp.ru в разделе «Конкурсы и тесты».