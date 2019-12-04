85 лет Красноярскому краю: программа празднования праздника
Праздничный концерт «Наш край» 0+
В нем примут участие творческие коллективы и солисты из Красноярска, Минусинска, а также Канского, Емельяновского, Большеулуйского районов Красноярского края:
– этническая музыкальная группа «Отукен»;
– народный самодеятельный коллектив Красноярского края ансамбль песни и танца «Метелица»;
– народный самодеятельный коллектив Красноярского края шоу-балет «Аллегро»;
– народный азербайджанский ансамбль песни и танца «Одлар Юрду»;
– мужской вокальный ансамбль «Русская душа»;
– народный ансамбль народной песни «Жар-птица».
Зрителей ждут не только музыкальные выступления, но и красочное лазерное шоу, в котором оживет история Красноярского края.
Центр культурных инициатив (ДК «Красцветмет»)
Ул. Ползунова, 13
8 декабря, 15.00
Вход бесплатный, предварительная запись 213-80-00.
Реставрация северного киноархива: премьера в «Енисей кино»!
Еще в советское время в Норильске был создан заполярный филиал «Енисей кино», куда направлялись фильмокопии. При закрытии филиала всю кинопленку переместили в норильский кинотеатр «Родина», где она и хранилась до нынешнего времени. Больше месяца ценный интеллектуальный груз провел в пути по маршруту Норильск-Красноярск с речной навигацией. Проект возвращения северного киноархива приурочен к 85-летию края. В общей сложности в «Енисей кино» передано 457 фильмокопий, в основном – это документальные киноленты, которые в разное время снимались и демонстрировались на киноустановках Красноярского края.
«Вот мы перед вами», 1987 - 05 ДЕКАБРЯ, 11.00
Фильм о Кежме и селах Красноярского края. На примере судеб различных людей исследуется проблема взаимосвязи прошлого с настоящим. Главные герои ленты - ветераны партии.
«Арктика. Фантазия для трубы, оркестра и кинокамеры», 1985 - 05 ДЕКАБРЯ, 11.00
Романтическая кинозарисовка без текста на тему Арктики и Северного морского пути.
«Кроме шума ветвей», 1983 - 10 ДЕКАБРЯ,Ю 12.00
Фильм рассказывает о проблеме рационального использования лесных ресурсов Сибири.
«Невечная мерзлота», 1988 - С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ
О деятельности человека в условиях Севера без нарушения экологической системы вечной мерзлоты. Земледелие в условиях вечной мерзлоты - совхоз «Маганский»
Киножурнал «Альманах кинопутешествий», 1985, №205 - 10 ДЕКАБРЯ, 12.00,
С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ
1.ГОРИЗОНТЫ НЕРЮНГРИ. Якутия.
2.ЦВЕТИ ПУСТЫНЯ. Грузия.
Архитектурный комплекс древнего грузинского монастыря Давид Гареджа.
3.СОЛЬ ЗЕМЛИ. Один из участков р. Камы.
Пермский архитектурно-исторический музей под открытым небом. 4.ЗАГАДОЧНЫЙ МИР КУГИТАНГА
Юго-Восточная часть Туркмении.
Внимание!
К 85-летию Красноярского края «Комсомольская правда» подготовила 85 вопросов по истории, географии, экономике и культуре региона. Проверить свои знания можно на сайте kp.ru в разделе «Конкурсы и тесты».
ИСТОЧНИК KP.RU