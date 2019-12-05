Афиша Красноярска на неделю с 4 по 12 декабря
На «Локомотиве» стартует сезон массовых катаний
Массовые катания будут проходить каждые выходные. Для удобства горожан в спорткомплексе будут работать прокат и заточка коньков.
В спорткомплексе действует скидка 50% для студентов, пенсионеров, многодетных семей и лиц с инвалидностью при наличии подтверждающих документов.
«Локомотив»
ул. Ленина, 90
Официальное открытие катка состоится 7 декабря в 18.00
Стоимость входа: дети до 7 лет – бесплатно, с 7 до 14 лет – 100 рублей, с 14 лет – 150 рублей.
Прокат/заточка коньков: 120 руб./ 1 пара.
Discoлёд 0+
Мастер-классы по фигурному катанию под присмотром профессионалов начинаются 7 декабря и будут проходить по субботам и воскресеньям. Также гостей парка ждут эстафеты на плюшках, конкурсы, игры.
Центральный парк им. Горького
Ул. Карла Маркса, 151
по выходным в 15.00
Вход свободный.
Каток стадиона «Рассвет» 0+
На площадке есть бесплатный гардероб и теплая раздевалка.
Телефон администраторов ледового дворца «Рассвет»: 202-21-20
Расписание работы катка:
будние дни с 16.00 до 22.00
выходные с 12.00 до 22.00
Стадион «Рассвет»
Ул. Высотная, 2/1
Билеты 50 рублей, детям до 7 лет — 30 рублей.
Прокат коньков для взрослых 100 рублей в час, для детей до 7 лет — 80 рублей в час.
День любителей хоккея 0+
С 10.00 на стадионе начнутся соревнования сразу по нескольким видам хоккея: хоккею с мячом, хоккею с шайбой, хоккею в валенках и семейному хоккею.
В 11.00 начнутся состязания по мультиспорту и пройдут эстафеты «Веселые старты».
Принять участие в мультиспорте смогут все желающие. Участникам выдадут маршрутную карту, им необходимо будет пройти несколько этапов.
В 12.00 состоится торжественное открытие праздника с выступлениями творческих коллективов города. Для всех гостей, болельщиков и участников соревнований будет работать горячая кухня, где каждый сможет подкрепиться вкусной кашей.
12.40-15.45— продолжение соревнований;
16.00 — торжественная церемония закрытия.
Стадион «Рассвет»
Ул. Высотная, 2л, стр.1
8 декабря с 10.00
Вход свободный.
Кластер «Сопка», массовые катания 6+
Трасса оборудована канатной буксировочной дорогой. Для посетителей на финише трассы работает шатер для обогрева и отдыха.
Чтобы добраться до нужной трассы, посетителям необходимо проехать через КПП кластера «Сопка» до административно-тренерского блока «Фристайл». Здесь открыта вместительная парковка. В здании можно приобрести необходимое количество подъемов, переодеться и оставить вещи в камере хранения.
Проката инвентаря нет.
Все вопросы можно задать по телефону: 234-51-60.
Кластер «Сопка»
ул. Биатлонная, 25Б
Стоимость подъемов в выходные дни:
1 подъем – 70 руб.
5 подъемов – 300 руб.
7 подъемов – 450 руб.
10 подъемов – 650 руб.
Стоимость подъемов в будние дни:
1 подъем – 50 руб.
5 подъемов – 200 руб.
7 подъемов – 300 руб.
10 подъемов – 450 руб.
Я такое дерево (Премьера) 16+
Актер Георгий Дмитриев откровенно расскажет о своем детстве, первой любви и о пути к актерской профессии.
Моноспектакль не случайно называется «Я такое дерево» - так называлась авторская пластинка композитора Микаэла Таривердиева, чьи песни когда-то услышал маленький мальчик Жора.
Монолог Актера и песни Таривердиева составляют единое целое.
Драматический театр им. А.С. Пушкина
пр. Мира, 73
10 и 12 декабря, 19.00
Билеты 500 рублей.
Рождественская ярмарка 0+
Выставка — первое мероприятие рождественского марафона в нашем регионе, организаторы готовят интересную и насыщенную праздничную программу. Каждый день на выставке будут проходить развлекательно-игровые конкурсы, детские спектакли, выступления творческих коллективов, показы новогодних костюмов, вечерних нарядов и причесок. Для всех посетителей выставки будут организованы лотереи, конкурсы и розыгрыши ценных новогодних призов.
Маленьких посетителей ярмарки приглашают в резиденцию Деда Мороза: каждый день с 11.00 до 18.00 он будет принимать гостей, слушать стихотворения и дарить гостинцы. Рядом будет работать почта Деда Мороза, где можно отправить письмо со своими сокровенными желаниями.
МВДЦ «Сибирь»
11–14 декабря с 10.00 до 19.00
15 декабря с 10.00 до 17.00
Билеты 11, 12, 13 декабря — 100 рублей, 14, 15 декабря — 200 рублей. Пенсионерам — 100 рублей. Дети до 7 лет — бесплатно.
Магия кино 16+
Лекторий в Доме кино посвящен кинематографу Азии. Речь пойдет о направлениях кинематографа разных периодов, фильмах, которые стали мировыми шедеврами, и картинах менее известных.
Встречи проходят в 19.30, один-два раза в месяц.
Расписание на декабрь
6 декабря — Японская «новая волна» 1960-1970-х годов
27 декабря — Шедевры японского сказочника Хаяо Миядзаки
Дом кино
Пр. Мира, 88
Билеты 100 рублей.
Гуманитарный лекторий
Это независимый проект ученых и преподавателей гуманитарных наук: истории, политологии, социологии, антропологии, культурологии, философии, психологии.
Начало всех лекций в 18.30.
Расписание на декабрь
12 декабря – «Что нам может рассказать древнегреческая керамическая посуда?» Лектор: Григорьев Дмитрий Владимирович к.и.н., доцент каф. всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева.
17 декабря – «Депрессивные сказки: истории Г. Х. Андерсена в историко-культурном и психологическом контексте». Лектор: Меер Евгения Сергеевна, к.и.н., доцент каф. всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева.
Краевая научная библиотека
Ул. Маркса, 114
Вход свободный.
Кызыл
Станция «Тайга»: открытие зимнего спортивного сезона 0+
Гости праздника смогут посоревноваться в пешем хоккее, перетягивании каната, эстафете, побиться в снежки во время игры «Юкигассен». Супругов приглашают на санковый биатлон. В лыжных гонках забеги устроят среди взрослых и детей.
В выходные дни автобусы по маршруту Кызыл – станция «Тайга» - Кызыл будут выезжать с автовокзала в 10.00 утра. Отъезд от станции в 16.30. Билеты туда и обратно 300 рублей.
Станция «Тайга»
7 декабря, с 11.30
Абакан
Концерт этно-группы «Алаш» 6+
Знаменитые тувинские музыканты, обладатели премии «Грэмми», привезут в Абакан программу, приуроченную к 20-летию творческой деятельности коллектива.
«Алаш» — мастера тувинского горлового пения и традиционных тувинских инструментов.
Драматический театр им. М. Ю. Лермонтова
Ул. Щетинкина, 12
18 декабря, 19.00
Билеты 400-650 рублей.
Официальное открытие катка состоится 7 декабря в 18.00
Стоимость входа: дети до 7 лет – бесплатно, с 7 до 14 лет – 100 рублей, с 14 лет – 150 рублей.
Прокат/заточка коньков: 120 руб./ 1 пара.
Discoлёд 0+
Мастер-классы по фигурному катанию под присмотром профессионалов начинаются 7 декабря и будут проходить по субботам и воскресеньям. Также гостей парка ждут эстафеты на плюшках, конкурсы, игры.
Центральный парк им. Горького
Ул. Карла Маркса, 151
по выходным в 15.00
Вход свободный.
Каток стадиона «Рассвет» 0+
На площадке есть бесплатный гардероб и теплая раздевалка.
Телефон администраторов ледового дворца «Рассвет»: 202-21-20
Расписание работы катка:
будние дни с 16.00 до 22.00
выходные с 12.00 до 22.00
Стадион «Рассвет»
Ул. Высотная, 2/1
Билеты 50 рублей, детям до 7 лет — 30 рублей.
Прокат коньков для взрослых 100 рублей в час, для детей до 7 лет — 80 рублей в час.
День любителей хоккея 0+
С 10.00 на стадионе начнутся соревнования сразу по нескольким видам хоккея: хоккею с мячом, хоккею с шайбой, хоккею в валенках и семейному хоккею.
В 11.00 начнутся состязания по мультиспорту и пройдут эстафеты «Веселые старты».
Принять участие в мультиспорте смогут все желающие. Участникам выдадут маршрутную карту, им необходимо будет пройти несколько этапов.
В 12.00 состоится торжественное открытие праздника с выступлениями творческих коллективов города. Для всех гостей, болельщиков и участников соревнований будет работать горячая кухня, где каждый сможет подкрепиться вкусной кашей.
12.40-15.45— продолжение соревнований;
16.00 — торжественная церемония закрытия.
Стадион «Рассвет»
Ул. Высотная, 2л, стр.1
8 декабря с 10.00
Вход свободный.
Кластер «Сопка», массовые катания 6+
Трасса оборудована канатной буксировочной дорогой. Для посетителей на финише трассы работает шатер для обогрева и отдыха.
Чтобы добраться до нужной трассы, посетителям необходимо проехать через КПП кластера «Сопка» до административно-тренерского блока «Фристайл». Здесь открыта вместительная парковка. В здании можно приобрести необходимое количество подъемов, переодеться и оставить вещи в камере хранения.
Проката инвентаря нет.
Все вопросы можно задать по телефону: 234-51-60.
Кластер «Сопка»
ул. Биатлонная, 25Б
Стоимость подъемов в выходные дни:
1 подъем – 70 руб.
5 подъемов – 300 руб.
7 подъемов – 450 руб.
10 подъемов – 650 руб.
Стоимость подъемов в будние дни:
1 подъем – 50 руб.
5 подъемов – 200 руб.
7 подъемов – 300 руб.
10 подъемов – 450 руб.
Я такое дерево (Премьера) 16+
Актер Георгий Дмитриев откровенно расскажет о своем детстве, первой любви и о пути к актерской профессии.
Моноспектакль не случайно называется «Я такое дерево» - так называлась авторская пластинка композитора Микаэла Таривердиева, чьи песни когда-то услышал маленький мальчик Жора.
Монолог Актера и песни Таривердиева составляют единое целое.
Драматический театр им. А.С. Пушкина
пр. Мира, 73
10 и 12 декабря, 19.00
Билеты 500 рублей.
Рождественская ярмарка 0+
Выставка — первое мероприятие рождественского марафона в нашем регионе, организаторы готовят интересную и насыщенную праздничную программу. Каждый день на выставке будут проходить развлекательно-игровые конкурсы, детские спектакли, выступления творческих коллективов, показы новогодних костюмов, вечерних нарядов и причесок. Для всех посетителей выставки будут организованы лотереи, конкурсы и розыгрыши ценных новогодних призов.
Маленьких посетителей ярмарки приглашают в резиденцию Деда Мороза: каждый день с 11.00 до 18.00 он будет принимать гостей, слушать стихотворения и дарить гостинцы. Рядом будет работать почта Деда Мороза, где можно отправить письмо со своими сокровенными желаниями.
МВДЦ «Сибирь»
11–14 декабря с 10.00 до 19.00
15 декабря с 10.00 до 17.00
Билеты 11, 12, 13 декабря — 100 рублей, 14, 15 декабря — 200 рублей. Пенсионерам — 100 рублей. Дети до 7 лет — бесплатно.
Магия кино 16+
Лекторий в Доме кино посвящен кинематографу Азии. Речь пойдет о направлениях кинематографа разных периодов, фильмах, которые стали мировыми шедеврами, и картинах менее известных.
Встречи проходят в 19.30, один-два раза в месяц.
Расписание на декабрь
6 декабря — Японская «новая волна» 1960-1970-х годов
27 декабря — Шедевры японского сказочника Хаяо Миядзаки
Дом кино
Пр. Мира, 88
Билеты 100 рублей.
Гуманитарный лекторий
Это независимый проект ученых и преподавателей гуманитарных наук: истории, политологии, социологии, антропологии, культурологии, философии, психологии.
Начало всех лекций в 18.30.
Расписание на декабрь
12 декабря – «Что нам может рассказать древнегреческая керамическая посуда?» Лектор: Григорьев Дмитрий Владимирович к.и.н., доцент каф. всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева.
17 декабря – «Депрессивные сказки: истории Г. Х. Андерсена в историко-культурном и психологическом контексте». Лектор: Меер Евгения Сергеевна, к.и.н., доцент каф. всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева.
Краевая научная библиотека
Ул. Маркса, 114
Вход свободный.
Кызыл
Станция «Тайга»: открытие зимнего спортивного сезона 0+
Гости праздника смогут посоревноваться в пешем хоккее, перетягивании каната, эстафете, побиться в снежки во время игры «Юкигассен». Супругов приглашают на санковый биатлон. В лыжных гонках забеги устроят среди взрослых и детей.
В выходные дни автобусы по маршруту Кызыл – станция «Тайга» - Кызыл будут выезжать с автовокзала в 10.00 утра. Отъезд от станции в 16.30. Билеты туда и обратно 300 рублей.
Станция «Тайга»
7 декабря, с 11.30
Абакан
Концерт этно-группы «Алаш» 6+
Знаменитые тувинские музыканты, обладатели премии «Грэмми», привезут в Абакан программу, приуроченную к 20-летию творческой деятельности коллектива.
«Алаш» — мастера тувинского горлового пения и традиционных тувинских инструментов.
Драматический театр им. М. Ю. Лермонтова
Ул. Щетинкина, 12
18 декабря, 19.00
Билеты 400-650 рублей.