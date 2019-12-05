Афиша Красноярска на неделю с 4 по 12 декабря

На «Локомотиве» стартует сезон массовых катаний

Массовые катания будут проходить каждые выходные. Для удобства горожан в спорткомплексе будут работать прокат и заточка коньков.

В спорткомплексе действует скидка 50% для студентов, пенсионеров, многодетных семей и лиц с инвалидностью при наличии подтверждающих документов.

«Локомотив»

ул. Ленина, 90

Официальное открытие катка состоится 7 декабря в 18.00

Стоимость входа: дети до 7 лет – бесплатно, с 7 до 14 лет – 100 рублей, с 14 лет – 150 рублей.

Прокат/заточка коньков: 120 руб./ 1 пара.

Discoлёд 0+

Мастер-классы по фигурному катанию под присмотром профессионалов начинаются 7 декабря и будут проходить по субботам и воскресеньям. Также гостей парка ждут эстафеты на плюшках, конкурсы, игры.

Центральный парк им. Горького

Ул. Карла Маркса, 151

по выходным в 15.00

Вход свободный.

Каток стадиона «Рассвет» 0+

На площадке есть бесплатный гардероб и теплая раздевалка.

Телефон администраторов ледового дворца «Рассвет»: 202-21-20

Расписание работы катка:

будние дни с 16.00 до 22.00

выходные с 12.00 до 22.00

Стадион «Рассвет»

Ул. Высотная, 2/1

Билеты 50 рублей, детям до 7 лет — 30 рублей.

Прокат коньков для взрослых 100 рублей в час, для детей до 7 лет — 80 рублей в час.

День любителей хоккея 0+

С 10.00 на стадионе начнутся соревнования сразу по нескольким видам хоккея: хоккею с мячом, хоккею с шайбой, хоккею в валенках и семейному хоккею.

В 11.00 начнутся состязания по мультиспорту и пройдут эстафеты «Веселые старты».

Принять участие в мультиспорте смогут все желающие. Участникам выдадут маршрутную карту, им необходимо будет пройти несколько этапов.

В 12.00 состоится торжественное открытие праздника с выступлениями творческих коллективов города. Для всех гостей, болельщиков и участников соревнований будет работать горячая кухня, где каждый сможет подкрепиться вкусной кашей.

12.40-15.45— продолжение соревнований;

16.00 — торжественная церемония закрытия.

Стадион «Рассвет»

Ул. Высотная, 2л, стр.1

8 декабря с 10.00

Вход свободный.

Кластер «Сопка», массовые катания 6+

Трасса оборудована канатной буксировочной дорогой. Для посетителей на финише трассы работает шатер для обогрева и отдыха.

Чтобы добраться до нужной трассы, посетителям необходимо проехать через КПП кластера «Сопка» до административно-тренерского блока «Фристайл». Здесь открыта вместительная парковка. В здании можно приобрести необходимое количество подъемов, переодеться и оставить вещи в камере хранения.

Проката инвентаря нет.

Все вопросы можно задать по телефону: 234-51-60.

Кластер «Сопка»

ул. Биатлонная, 25Б

Стоимость подъемов в выходные дни:

1 подъем – 70 руб.

5 подъемов – 300 руб.

7 подъемов – 450 руб.

10 подъемов – 650 руб.

Стоимость подъемов в будние дни:

1 подъем – 50 руб.

5 подъемов – 200 руб.

7 подъемов – 300 руб.

10 подъемов – 450 руб.

Я такое дерево (Премьера) 16+

Актер Георгий Дмитриев откровенно расскажет о своем детстве, первой любви и о пути к актерской профессии.

Моноспектакль не случайно называется «Я такое дерево» - так называлась авторская пластинка композитора Микаэла Таривердиева, чьи песни когда-то услышал маленький мальчик Жора.

Монолог Актера и песни Таривердиева составляют единое целое.

Драматический театр им. А.С. Пушкина

пр. Мира, 73

10 и 12 декабря, 19.00

Билеты 500 рублей.

Рождественская ярмарка 0+

Выставка — первое мероприятие рождественского марафона в нашем регионе, организаторы готовят интересную и насыщенную праздничную программу. Каждый день на выставке будут проходить развлекательно-игровые конкурсы, детские спектакли, выступления творческих коллективов, показы новогодних костюмов, вечерних нарядов и причесок. Для всех посетителей выставки будут организованы лотереи, конкурсы и розыгрыши ценных новогодних призов.

Маленьких посетителей ярмарки приглашают в резиденцию Деда Мороза: каждый день с 11.00 до 18.00 он будет принимать гостей, слушать стихотворения и дарить гостинцы. Рядом будет работать почта Деда Мороза, где можно отправить письмо со своими сокровенными желаниями.

МВДЦ «Сибирь»

11–14 декабря с 10.00 до 19.00

15 декабря с 10.00 до 17.00

Билеты 11, 12, 13 декабря — 100 рублей, 14, 15 декабря — 200 рублей. Пенсионерам — 100 рублей. Дети до 7 лет — бесплатно.

Магия кино 16+

Лекторий в Доме кино посвящен кинематографу Азии. Речь пойдет о направлениях кинематографа разных периодов, фильмах, которые стали мировыми шедеврами, и картинах менее известных.

Встречи проходят в 19.30, один-два раза в месяц.

Расписание на декабрь

6 декабря — Японская «новая волна» 1960-1970-х годов

27 декабря — Шедевры японского сказочника Хаяо Миядзаки

Дом кино

Пр. Мира, 88

Билеты 100 рублей.

Гуманитарный лекторий

Это независимый проект ученых и преподавателей гуманитарных наук: истории, политологии, социологии, антропологии, культурологии, философии, психологии.

Начало всех лекций в 18.30.

Расписание на декабрь

12 декабря – «Что нам может рассказать древнегреческая керамическая посуда?» Лектор: Григорьев Дмитрий Владимирович к.и.н., доцент каф. всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева.

17 декабря – «Депрессивные сказки: истории Г. Х. Андерсена в историко-культурном и психологическом контексте». Лектор: Меер Евгения Сергеевна, к.и.н., доцент каф. всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева.

Краевая научная библиотека

Ул. Маркса, 114

Вход свободный.

Кызыл

Станция «Тайга»: открытие зимнего спортивного сезона 0+

Гости праздника смогут посоревноваться в пешем хоккее, перетягивании каната, эстафете, побиться в снежки во время игры «Юкигассен». Супругов приглашают на санковый биатлон. В лыжных гонках забеги устроят среди взрослых и детей.

В выходные дни автобусы по маршруту Кызыл – станция «Тайга» - Кызыл будут выезжать с автовокзала в 10.00 утра. Отъезд от станции в 16.30. Билеты туда и обратно 300 рублей.

Станция «Тайга»

7 декабря, с 11.30

Абакан

Концерт этно-группы «Алаш» 6+

Знаменитые тувинские музыканты, обладатели премии «Грэмми», привезут в Абакан программу, приуроченную к 20-летию творческой деятельности коллектива.

«Алаш» — мастера тувинского горлового пения и традиционных тувинских инструментов.

Драматический театр им. М. Ю. Лермонтова

Ул. Щетинкина, 12

18 декабря, 19.00

Билеты 400-650 рублей.

Официальное открытие катка состоится 7 декабря в 18.00

Стоимость входа: дети до 7 лет – бесплатно, с 7 до 14 лет – 100 рублей, с 14 лет – 150 рублей.

Прокат/заточка коньков: 120 руб./ 1 пара.

Discoлёд 0+

Мастер-классы по фигурному катанию под присмотром профессионалов начинаются 7 декабря и будут проходить по субботам и воскресеньям. Также гостей парка ждут эстафеты на плюшках, конкурсы, игры.

Центральный парк им. Горького

Ул. Карла Маркса, 151

по выходным в 15.00

Вход свободный.

Каток стадиона «Рассвет» 0+

На площадке есть бесплатный гардероб и теплая раздевалка.

Телефон администраторов ледового дворца «Рассвет»: 202-21-20

Расписание работы катка:

будние дни с 16.00 до 22.00

выходные с 12.00 до 22.00

Стадион «Рассвет»

Ул. Высотная, 2/1

Билеты 50 рублей, детям до 7 лет — 30 рублей.

Прокат коньков для взрослых 100 рублей в час, для детей до 7 лет — 80 рублей в час.

День любителей хоккея 0+

С 10.00 на стадионе начнутся соревнования сразу по нескольким видам хоккея: хоккею с мячом, хоккею с шайбой, хоккею в валенках и семейному хоккею.

В 11.00 начнутся состязания по мультиспорту и пройдут эстафеты «Веселые старты».

Принять участие в мультиспорте смогут все желающие. Участникам выдадут маршрутную карту, им необходимо будет пройти несколько этапов.

В 12.00 состоится торжественное открытие праздника с выступлениями творческих коллективов города. Для всех гостей, болельщиков и участников соревнований будет работать горячая кухня, где каждый сможет подкрепиться вкусной кашей.

12.40-15.45— продолжение соревнований;

16.00 — торжественная церемония закрытия.

Стадион «Рассвет»

Ул. Высотная, 2л, стр.1

8 декабря с 10.00

Вход свободный.

Кластер «Сопка», массовые катания 6+

Трасса оборудована канатной буксировочной дорогой. Для посетителей на финише трассы работает шатер для обогрева и отдыха.

Чтобы добраться до нужной трассы, посетителям необходимо проехать через КПП кластера «Сопка» до административно-тренерского блока «Фристайл». Здесь открыта вместительная парковка. В здании можно приобрести необходимое количество подъемов, переодеться и оставить вещи в камере хранения.

Проката инвентаря нет.

Все вопросы можно задать по телефону: 234-51-60.

Кластер «Сопка»

ул. Биатлонная, 25Б

Стоимость подъемов в выходные дни:

1 подъем – 70 руб.

5 подъемов – 300 руб.

7 подъемов – 450 руб.

10 подъемов – 650 руб.

Стоимость подъемов в будние дни:

1 подъем – 50 руб.

5 подъемов – 200 руб.

7 подъемов – 300 руб.

10 подъемов – 450 руб.

Я такое дерево (Премьера) 16+

Актер Георгий Дмитриев откровенно расскажет о своем детстве, первой любви и о пути к актерской профессии.

Моноспектакль не случайно называется «Я такое дерево» - так называлась авторская пластинка композитора Микаэла Таривердиева, чьи песни когда-то услышал маленький мальчик Жора.

Монолог Актера и песни Таривердиева составляют единое целое.

Драматический театр им. А.С. Пушкина

пр. Мира, 73

10 и 12 декабря, 19.00

Билеты 500 рублей.

Рождественская ярмарка 0+

Выставка — первое мероприятие рождественского марафона в нашем регионе, организаторы готовят интересную и насыщенную праздничную программу. Каждый день на выставке будут проходить развлекательно-игровые конкурсы, детские спектакли, выступления творческих коллективов, показы новогодних костюмов, вечерних нарядов и причесок. Для всех посетителей выставки будут организованы лотереи, конкурсы и розыгрыши ценных новогодних призов.

Маленьких посетителей ярмарки приглашают в резиденцию Деда Мороза: каждый день с 11.00 до 18.00 он будет принимать гостей, слушать стихотворения и дарить гостинцы. Рядом будет работать почта Деда Мороза, где можно отправить письмо со своими сокровенными желаниями.

МВДЦ «Сибирь»

11–14 декабря с 10.00 до 19.00

15 декабря с 10.00 до 17.00

Билеты 11, 12, 13 декабря — 100 рублей, 14, 15 декабря — 200 рублей. Пенсионерам — 100 рублей. Дети до 7 лет — бесплатно.

Магия кино 16+

Лекторий в Доме кино посвящен кинематографу Азии. Речь пойдет о направлениях кинематографа разных периодов, фильмах, которые стали мировыми шедеврами, и картинах менее известных.

Встречи проходят в 19.30, один-два раза в месяц.

Расписание на декабрь

6 декабря — Японская «новая волна» 1960-1970-х годов

27 декабря — Шедевры японского сказочника Хаяо Миядзаки

Дом кино

Пр. Мира, 88

Билеты 100 рублей.

Гуманитарный лекторий

Это независимый проект ученых и преподавателей гуманитарных наук: истории, политологии, социологии, антропологии, культурологии, философии, психологии.

Начало всех лекций в 18.30.

Расписание на декабрь

12 декабря – «Что нам может рассказать древнегреческая керамическая посуда?» Лектор: Григорьев Дмитрий Владимирович к.и.н., доцент каф. всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева.

17 декабря – «Депрессивные сказки: истории Г. Х. Андерсена в историко-культурном и психологическом контексте». Лектор: Меер Евгения Сергеевна, к.и.н., доцент каф. всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева.

Краевая научная библиотека

Ул. Маркса, 114

Вход свободный.

Кызыл

Станция «Тайга»: открытие зимнего спортивного сезона 0+

Гости праздника смогут посоревноваться в пешем хоккее, перетягивании каната, эстафете, побиться в снежки во время игры «Юкигассен». Супругов приглашают на санковый биатлон. В лыжных гонках забеги устроят среди взрослых и детей.

В выходные дни автобусы по маршруту Кызыл – станция «Тайга» - Кызыл будут выезжать с автовокзала в 10.00 утра. Отъезд от станции в 16.30. Билеты туда и обратно 300 рублей.

Станция «Тайга»

7 декабря, с 11.30

Абакан

Концерт этно-группы «Алаш» 6+

Знаменитые тувинские музыканты, обладатели премии «Грэмми», привезут в Абакан программу, приуроченную к 20-летию творческой деятельности коллектива.

«Алаш» — мастера тувинского горлового пения и традиционных тувинских инструментов.

Драматический театр им. М. Ю. Лермонтова

Ул. Щетинкина, 12

18 декабря, 19.00

Билеты 400-650 рублей.