2019-12-05T14:20:55+03:00
Общество

На федеральных трассах Красноярского края и Хакасии установили шесть экранов оперативного оповещения водителей

На них круглосуточно транслируется актуальная информация о дорожной обстановке, предупреждения и рекомендации для тех, кто в пути
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В Красноярском крае оборудование установлено на федеральной трассе Р-257 «Енисей» на 45-м км за мостом через р. Енисей в районе Красноярской ГЭС и в Ермаковском районе на 561-м км возле п. Танзыбей, а также на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» на обходе Красноярска (30-й и 31-й км).

В Республике Хакасия информационные экраны появились на 403-м км федеральной автодороги Р-257 «Енисей» возле п. Расцвет и на 415-м км, на обходе Абакана.

Вся информация, в том числе данные метеостанций и камер видеонаблюдения, круглосуточно аккумулируется в диспетчерской службе ФКУ Упрдор «Енисей», а затем транслируется и на эти экраны. С подключением шести новых, теперь на дорогах двух сибирских регионов работает десять таких конструкций - ранее аналогичные объекты смонтировали на трассе Р-255 у п. Емельяново, а также на 86-м и 136-м км трассы Р-257 в районе горных перевалов.

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