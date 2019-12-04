Секрет успеха «Крайпотребсоюза»: опыт плюс качество

В Красноярском крае есть организации, без которых невозможно представить ни сам регион, ни его развитие. Один из таких знаковых брэндов – «Крайпотребсоюз», который к тому же является одним из крупных потребительских союзов за Уралом.

От разносолов – до космодромов

Вкусные сибирские разносолы, грибы и папоротник, ароматное варенье из лесных ягод, аппетитные пряники и сдоба, рыбная продукция, колбасы и деликатесы – лишь небольшая часть того, что производят предприятия одной из самых старейших организаций «Крайпотребсоюз», история которого насчитывает уже более 85 лет. Несмотря на столь солидный возраст он продолжает активно внедрять инновации, являясь одним из динамично развивающих субъектов экономики территории.

Пекарни, хлебозаводы, мясо и рыбоперерабатывающие, кондитерские цеха, предприятия по переработке сельскохозяйственного и дикорастущего сырья и многие другие работают на территории большого Красноярского края. По местам их размещения вполне можно учить географию региона. Небольшие, но очень важные, особенно для небольших населенных пунктов, производства. Для многих поселков и деревень их вполне можно назвать градообразующими. Выпуск нужной и качественной продукции кооператорами организован в Тюхтете, Абане, Ачинске, Курагино, Тасеево и это далеко не исчерпывающий список. Сейчас в системе «Крайпотребсоюза» работают более 45 цехов Среди них ООО «Заготовительно-производственный комплекс крайпотребсоюза», ООО «Кондитерские технологии крайпотребсоюза», ООО «Универсал крайпотребсоюза», ООО «Монтажно-ремонтное предприятие», «Курагинское промыслово-охотничье хозяйство», ряд потребительских обществ.

Пожалуй, одной из самых сильных сторон системы всегда была гибкость мышления руководителей, готовых воспринимать и внедрять полезные новации. Благодаря инновационному подходу появилось одно из самых новых и современных производств - «Монтажно-ремонтное предприятие крайпотребсоюза», специализирующееся на выпуске изделий из металла. Теперь линейка выпускаемой продукции включает противопожарные двери и люки, широкий спектр профнастила различной длины. В итоге кооператоры даже стали поставщиками такого технологичного стратегического проекта, как строительство космодрома «Восточный».

По-настоящему доступные продукты

Торговую марку «КонТех» компании «Кондитерские технологии крайпотребсоюза» узнают потребители от Европейской части до Камчатки. Компания «Универсал крайпотребсоюза», выпускает безалкогольные газированные напитки. С конвейера предприятия ежечасно сходят тысячи литров знакомых с детства «Лимонада», «Тархуна», «Крем-соды», «Дюшеса», и сразу расходятся по магазинам региона и соседних территорий. Как отмечают в «Крайпотребсоюзе», несмотря на наличие собственной развитой системы розницы и опта, было принято решение отказаться от приоритетных задач в области торговли. И время показало правильность выбора в пользу коммерческого партнерства с крупными торговыми сетями, а не конкуренции. Тем самым удалось создать по настоящему эффективный и современный производственный комплекс, ориентированный на выпуск по-настоящему востребованной продукции, поставляемой в широком ассортименте в федеральные (Окей, Ашан, Лента, Метро,Магнит) и региональные (Красный яр, Командор и др.) сети. Собственные 350 магазинов несут важную социальную функцию, ведь они преимущественно расположены в сельской местности.

Сибиряки любят грибы и капусту, а японцы - папоротник

«Дары края», «Таежная пира» и «Честно, честно - вкусно» - натуральные продукты-разносолы, уже хорошо известные покупателям. Все это продукция «Заготовительно-производственного комплекса крайпотребсоюза». Более 200 наименований: квашеная капуста с различными добавками; соленые, маринованные и замороженные грибы, папоротник орляк; моченая и протертая ягода, варенье, соки и консервированная продукция, а также очищенные овощи – все это выращено в фермерских и личных подворьях края.

- Мы рады работать для жителей нашего края, мы пытаемся обеспечить качественными, свежими дикоросами и овощами всех наших земляков. Конечно, то, что учредителем является Крапотребсоюз, значительно упрощает нашу жизнь,- рассказывает Сергей Омельченко, директор ООО «Заготовительно-производственный комплекс Крайпотребсоюза». - Если бы мы были самостоятельным предприятием, нам было бы труднее. Благодаря тому, что мы находимся в холдинге, у нас есть партнерские отношения с потребительскими обществами, которые находятся во всех районах края. Но они входят в состав Крайпотребсоюза и поэтому нам с ними проще сотрудничать. Овощи, дикоросы из этих предприятий концентрируется у нас. Если объем продуктов больше 100 кг, то мы даже сами выезжаем и забираем. Потом перерабатываем и распространяем уже готовый продукт. Выигрывают все: у нас есть качественная продукция, у них - гарантированный рынок сбыта. Продукция Заготовительно-производственного комплекса Крайпотребсоюза продается во всех торговых сетях Красноярска и городов Сибирского федерального округа. Небольшие партии этих сибирских деликатесов увозят даже в Крым, как сувенирную презентационную продукт, представляющий наш край.

Заготовительная деятельность, особенно дикорастущей пищевой продукции леса, уже настолько эффективна и востребована, что потребовалось открытие дополнительных заготовительных пунктов круглогодичного и сезонного действия; их местонахождение сдвинулось далеко на Север, а деятельность заготовителей перешагнула границы края и осуществляется в Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и других регионах. Среди наиболее востребованных за рубежом продуктов – соленый папоротник орляк. Продукт очень ценят на азиатских рынках, особенно в Японии и Китае. Получил развитие экспорт в Монголию. Есть договоренности о поставках лекарственно-технического сырья, дикорастущей продукции в Азиатские страны, что подтверждено на прошедшем в Новосибирске в ноябре экономическом форуме.

Кузница кадров

В «Крайпотребсоюзе» не сомневаются – во многом нынешние достижения компаний системы базируются на сохранении качественной системы подготовки кадров. Несмотря на сложные годы удалось сохранить Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права, являющимся кузницей кадров.В настоящее время в техникуме обучаются 1670 студентов. Вскоре учебному учреждению исполняется 60 лет. За это время в нем подготовлено более 19 тысяч специалистов. Многие из них продолжили образование в Сибирском университете потребительной кооперации.

- В основе положительных тенденций лежат успешная модель управления системой и грамотный отраслевой маркетинг, точно отвечающий запросам потребительского рынка, а также последовательная модернизация производственных мощностей, совершенствование технологий реализации продукции, увеличение ассортимента и новые возможности в предоставлении платных услуг, - убежден Вячеслав Иванов.- Мы ставим задачу – в 2020 году выпустить кооперативной продукции на 1 миллиард рублей, на 400 миллионов рублей произвести заготовок, в том числе 1 000 тонн дикоросов и лекарственно-технического сырья, на 150 миллионов рублей оказать – услуг.

КОНКРЕТНО

Сегодня «Краевой союз потребительских обществ» объединяет:

- более 250 розничных торговых предприятий,

- 27 предприятий общественного питания,

- 43 предприятия по производству товаров народного потребления,

- 57 пунктов по закупке и хранению сельхозпродукции,

- предприятия по предоставлению платных услуг населению.

КСТАТИ

С целью продвижения собственной продукции крайпотребсоюз и ООО «Заготовительный комплеск крайпотребсоюза» вступили в Ассоциацию «Енисейский стандарт». Это позволяет увеличить объем кооперативной продукции, принимать участие в проектах краевого масштаба. В ноябре запущен проект «Вкусноярье» - выделенное позиционирование местной продукции в сетях «Командор» и «Красный яр», среди которой присутствует кооперативная продукция ООО «Контех» и ООО «ЗПК».

Вячеслав Иванов

- Результаты деятельности предприятий крайпотребсоюза в разных отраслях кооперативной экономики убедительно говорят о том, что система успешно демонстрирует свою эффективность и большой потенциал развития, - комментирует председатель Совета Красноярского краевого союза потребительских обществ Вячеслав Иванов. - Продолжаются значимые преобразования в заготовительной деятельности, переработке, организациях сферы услуг и общественного питания, экспорте и других направлениях.