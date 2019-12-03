Отдых на курортах и лечение: На какие услуги от государства могут рассчитывать работающие красноярцы

Фонд социального страхования финансирует предупредительные меры по травматизму с 2002 года. В перечень мер входит 13 пунктов, среди которых: прохождение медосмотра, специальная оценка рабочих мест, покупка средств индивидуальной защиты. Теперь, с 2019 года, отдельным пунктом идет санаторно-курортное лечение для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров.

ПУТЕВКИ ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ

Бюджет красноярского отделения ФСС на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров в 2019 году - 170 млн рублей. Но деньги были выбраны не все.

- Работодатель имеет право направить все 30% от страховых взносов на санаторно-курортное лечение своих работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров, - отметил управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Сергей Москвин. - Санатории должны быть российскими, а вот сколько путевок приобрести, по какой цене, будут ли они полностью за счет работодателя или сотрудник доплатит часть, предприятия решают самостоятельно.

Предприятия, чьи работники уже побывали в санаториях, довольны качеством услуг.

- Прямо сейчас наши сотрудники отдыхают в Белокурихе, вернутся с новыми силами, - говорит Елена Чепелева, руководитель службы отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии ФКП «Аэропорты Красноярья». - Работников пенсионного и предпенсионного возраста у нас процентов 60. Поэтому новый пункт в перечне ФСС нас очень обрадовал. В 2019 году предприятие направило всю сумму взносов, а это 266 тысяч рублей, именно на санаторно-курортое лечение для предпенсионеров.

Поддержали своих сотрудников Красноярский алюминиевый завод, Красноярская железная дорога, «Красмаш», «СУЭК-Красноярск» - здесь серьезные корпоративные программы охраны здоровья, а лидер по сумме «Красмаш» - более 16 млн рублей, из них треть - санаторно-курортное лечение именно для предпенсионеров и работающих пенсионеров.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- У нашего университета приличный объем средств, но мы не можем его освоить. Бюджетные организации вынуждены все делать через госзакупки. К примеру, санатории на торги не выставляются, а с посредниками мы работать тоже не можем, - отметила Ирина Белогурова, специалист отдела надзора и контроля службы охраны труда ФГАОУ «СФУ».

Евгений Нор, заместитель главного инженера, начальник управления производственной безопасности и производственного контроля Красноярского филиала компании «Россети Сибирь» (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), рассказал о проблеме электромонтеров, работающих на высоте. В определенном возрасте, когда они уже опытные профессионалы и до пенсии еще далеко, у людей садится зрение. Предприятие оплачивает дорогостоящие операции, восстанавливающие зрение. Предложение в ФСС России: рассмотреть возврат средств не только в разрезе превентивных мер, но и за лечение профессиональных заболеваний.

Еще одно пожелание озвучила Наталья Колыхалова, начальник отдела охраны труда службы охраны труда и промышленной безопасности Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»:

- Сейчас мы можем направлять средства ФСС на обучение определенных категорий лиц, в основном руководителей. Перечень нужно расширить, обучить нам нужно всех работников, а не отдельные категории, и мы это делаем. Хорошо было бы эти средства возвращать.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Популярное направление в ФСС, которым пользуются предприятия Красноярского края, - приобретение средств индивидуальной защиты. Можно максимально защитить здоровье своих работников и при этом сэкономить.

И, судя по «круглому столу», делается это не для галочки, «что купили, то и хорошо», а ответственно: предприятия думают, как потратить деньги максимально эффективно.

- Мы возвращаем средства из ФСС и на санаторно-курортное лечение, и на медосмотры, но главное - на покупку средств индивидуальной защиты, - отметила Ольга Цыро, менеджер отдела охраны труда и промышленной безопасности АО «РУСАЛ Красноярск».