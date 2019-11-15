Тяжелая добыча «легкой» нефти

На разведку эвенкийского «черного золота» высокого качества ушло много лет и труда геологов, геофизиков, буровиков.

Но добыча началась только после почти 40-летнего перерыва. И даже сейчас, несмотря на передовые технологии и современную технику, нефть требует огромных усилий и высокого профессионализма. В геологии и нефтедобыче человеческий фактор продолжает играть ведущую роль.

Нет дороги, но есть счастливый случай!

В 60-70-е годы ХХ века в Западной Сибири месторождения углеводородов открывали одно за другим, «море нефти» заслонило Восточную Сибирь, она считалась неперспективным районом и практически не изучалась. Владимир Токарев, бывший управляющий треста "Красноярскнефтегазоразведка, вспоминает, что геологическая изученность Красноярского края в отношении нефтегазоносности была очень низкая и приводит цифры на 1976 год: на 1 квадратный километр в крае было 14 см скважин, в Западной Сибири -10 метров, в Татарии и Башкирии - 176 метров.

Фото: предоставлено пресс-службой «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

И это при том, что первую нефть нашли в Минусинской котловине и на Нордвике в море Лаптевых еще во время Великой Отечественной войны. Запасы были мизерные, но их роль трудно переоценить: стало понятно, что углеводороды есть и в древних отложениях с возрастом 700-800 млн. лет (нефть Западной Сибири намного «моложе», 100-200 млн. лет). Кстати, возраст Куюмбинского месторождения 1 млрд. лет, аналогов ему в мире нет!

Еще одна особенность Восточной Сибири – сложное геологическое строение. Если «слоеный пирог» Западной Сибири изучали традиционными методами, то в Восточной Сибири они не работали, приходилось изобретать новые.

Например, информативность сейсмограмм оценивалась на уровне 5-10%. Скважины не могли добурить до проектной глубины из-за аварий или других технических причин.

Но решающую роль в открытии эвенкийской нефти сыграло отсутствие дорог. Да, вот такой парадокс!

Грузы для буровиков отправляли по реке, навигация на Подкаменной Тунгуске короткая и непредсказуемая. И весной 1972 года караван не смог дойти до установленного места. В итоге, там, где баржи воткнулись в берег, и забурили первую скважину. И получили первую нефть! Те, кто утверждал, что нефти в Эвенкии нет, а таких было немало и в науке, и во власти, потерпели поражение.

Фото: предоставлено пресс-службой «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

К слову, позже в том самом установленном месте тоже пробурили скважину, но нефти там не оказалось.

- Это открытие стало отправной точкой для развития геологоразведочных работ на нефть и газ в Эвенкийском автономном округе, - вспоминает один из первооткрывателей Куюмбинского месторождения Ефрем Гершкарон. - Не могу сказать, что чувствую себя первооткрывателем. Но есть осознание, что просто занимался своим делом, и на мою судьбу выпало событие, которое случилось впервые. Всё было там в первый раз: мы запустили чёрно-белое телевидение. До сих пор стоит вышка, которую соорудили по нашим чертежам. В Туруханске и Ванаваре мы выращивали картошку. А еще строили аэропорты, причалы, жилье, детские сады – в северных экспедициях в то время работали тысячи людей!

В 1991 году, после распада Советского Союза, экспедиции закрывали, геологию посадили на голодный паек, работы были практически свернуты. Наступило затишье длиной почти в 20 лет.

Первые рубежи – первые миллионы тонн!

Безвременье в нефтеразведке и нефтедобыче закончилось, в Эвенкию пришли профессионалы с новыми технологиями, передовой техникой и устроенным бытом.

В 2015 году силами «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в рамках опытно-промышленной разработки Куюмбинского лицензионного участка началась реализация проекта «Ранняя нефть», т.е. добыча нефти и ее сдача по временной схеме. В 2017 году магистральный нефтепровод «Куюмба-Тайшет» открыл путь эвенкийской нефти на Дальний Восток.

Фото: предоставлено пресс-службой «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

В июле 2018 года новый рубеж: на месторождении добыт первый миллион тонн нефти

Геологоразведочные работы с целью поиска и вовлечения в добычу новых залежей не прекращаются и по сей день. Куюмбинская нефть очень высокого качества, легкая, незернистая, но «достать» её непросто. О природных условиях сибирякам рассказывать не стоит, все знают, что такое мороз, мошкара, тайга и бездорожье.

Но есть еще и сложное геологическое строение, которое требует новых технологических решений, а они, в свою очередь - высококвалифицированных специалистов.

Кстати, 65% работников компании – жители Красноярского края. Практически все молодые специалисты - выпускники красноярских профильных вузов.

НАША СПРАВКА

Первооткрыватели Куюмбинского нефтегазового месторождения:

Анатолий Александрович Бровенко, главный геолог Эвенкийской НГРЭ;

Ефрем Абрамович Гершкарон, главный инженер Эвенкийской НГРЭ;

Сергей Георгиевич Степанов, буровой мастер Эвенкийской НГРЭ;

Игорь Никитович Абоев, начальник геологического отдела Эвенкийской НГРЭ;

Иван Григорьевич Левченко, главный геолог треста "Красноярскнефтегазразведка".

Источник: Енисейский энциклопедический словарь, Красноярск, 1998, с. 724. Должности первооткрывателей указаны на момент открытия месторождения.

КСТАТИ

В настоящее время «Славнефть-Красноярскнефтегаз» занимается изучением недр на пяти лицензионных участках в Эвенкийском муниципальном районе: Куюмбинском, Терско-Камовском, Абракупчинском, Кординском и Подпорожном общей площадью более 18 тысяч километров. Основные открытые месторождения находятся на Куюмбинском и Терско-Камовском участках.