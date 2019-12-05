2019-12-05T07:37:33+03:00
Происшествия

Летят за тысячи километров, чтобы погибнуть. Редкие птицы из Сибири стали звездами индийских газет

Из заповедника Красноярского края долетели на зимовку в жаркую страну, но там случилась трагедия [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Редкие птицы из Сибири стали звездами индийских газет. Фото: Игорь Карякин, Dr. Dharmendra Khandal, Урмас Селлис.Редкие птицы из Сибири стали звездами индийских газет. Фото: Игорь Карякин, Dr. Dharmendra Khandal, Урмас Селлис.
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Четыре тысячи с лишним километров, несколько суток в небе… Скопы (редкие хищные птицы, занесенные в Красную Книгу) из заповедника «Саяно-Шушенский» в Красноярском крае долетели на зимовку в далекую Индию. Но вдруг произошло несчастье – одна из птиц погибла, случай попал во многие индийские СМИ.

О том, что сибирские скопы выбирают для зимовки Индию, стало известно две недели назад. Как рассказали в пресс-службе заповедника, для отслеживания пути миграции на двух птиц из одного гнезда (им даже дали имена – Сержик и Усина) еще в июле «надели» датчики. И таким образом каждый день получали свежие данные о маршрутах.

К ноябрю птицы успешно добрались до озер Раджастана. Усина осталась там, а Сержик полетел на юг через плато Декан. Однако спустя некоторое время датчики начали указывать одну точку, так продолжалось несколько дней. Сотрудников Российской сети изучения и охраны пернатых хищников (они исследуют пернатых мигрантов в Индии) попросили выехать на место. И те обнаружили Сержика – мертвым.

Место гибели скопы из Сибири в Индии . Видео: И. Карякин

Место гибели Сержика. Фото: Игорь Карякин, Dr. Dharmendra Khandal, Урмас Селлис.

Место гибели Сержика. Фото: Игорь Карякин, Dr. Dharmendra Khandal, Урмас Селлис.

По всей видимости, птица попала в зону турбулентности ветрогенератора. Получив контузию, села на опору линии электропередачи и погибла от удара током, предполагают орнитологи.

Этот случай возмутил не только ученых, но и индийские СМИ.

- Инфраструктура, ветряные станции и линии электропередачи в Индии, несомненно, представляет собой серьезную угрозу, которая убивает большое количество местных птиц, а также мигрантов. Бедственное положение большой индийской дрофы, находящейся под угрозой исчезновения в Раджастане, из-за столкновений с ЛЭП хорошо известно. Вслед за трагедией на озере Самбхар, где недавно погибло больше 20 тысяч водно-болотных птиц, это исследование показывает, что условия для авифауны в Индии становятся все более и более опасными! – заявляет доктор биологии Дхарменда Ханда.

Этот случай возмутил не только ученых, но и индийские СМИ. Фото: Игорь Карякин, Dr. Dharmendra Khandal, Урмас Селлис.

Этот случай возмутил не только ученых, но и индийские СМИ. Фото: Игорь Карякин, Dr. Dharmendra Khandal, Урмас Селлис.

- Это ЧП открывает нам глаза. Выносливость этих птиц удивляет, а проблемы, с которыми они сейчас сталкиваются, очень печалят. И мне приятно узнать о сотрудничестве между странами в изучении и сохранении этих удивительных птиц. Это потрясающе! – подписчикам в Индии тоже оказалось не все равно.

P.S. В феврале следующего года в Индии пройдет совещание о сохранении мигрирующих видов диких животных. Надеемся, принятые на нем решения приведут к действиям, которые помогут сохранить редких птиц, говорят исследователи. А это, в свою очередь, благоприятно повлияет на ситуацию со скопами в Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU

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