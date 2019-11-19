Суд выбирает меру пресечения подозреваемому в убийстве Галины Миненко
В Красноярске суд выбирает меру пресечения подозреваемому в убийстве 29-летней Галины Миненко.
Друзья Галины все еще не могут говорить о ней в прошедшем времени. Молодая женщина была известной в городе бьюти-массажисткой. О том, что Галина пропала стало известно 15 ноября. Ее искали полиция, волонтеры, конечно, друзья и родственники. А спустя три дня... Волонтеры свернули поиски, а следователи сообщили, что Галина Миненко жестоко убита, главный подозреваемый – ее близкий друг, 31-летний кинолог ГУФСИН Никита Ж. Именно к нему она поехала 15 ноября на оранжево-красном Солярисе. 18 ноября мужчину задержали, увезли на допрос. И он во всем сознался. Заявил, что убил. Рассказал, где бросил машину и спрятал тело. Сейчас оно уже найдено – на территории заброшенной военной части под Красноярском...
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Суд выбирает меру пресечения подозреваемому в убийстве Галины Миненко.
ИСТОЧНИК KP.RU