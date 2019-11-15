Все произошло в считанные секунды: в Красноярске кондуктор автобуса спасла пассажиров, когда водитель потерял сознание

Все произошло в считанные секунды, по сути, никто из пассажиров даже понять не успел. «ПАЗик» странно вильнул по дороге, затем женщина-кондуктор быстро перебралась к водителю, за руль, нажала на тормоз и автобус остановился. Салон в этот момент был полон. И только после этого стало понятно: водитель потерял создание.

В Красноярске кондуктор автобуса спасла пассажиров, когда водитель потерял создание .

ЧП случилось сегодня днем, 15 ноября, в автобусе 78-го маршрута, сообщает «ТВК Красноярск». В тот момент кондуктор по счастливой случайности сидела на своем месте, в передней части салона, рядом с водителем. Страшно подумать, что произошло, если бы она в тот момент находилась в салоне и обилечивала пассажиров. Сами пассажиры, осознав случившееся были в шоке:

- Водителю стало плохо во время движения. Мы все увидели, как кондуктор просто прыгнула к нему – за руль! Мы чуть не врезались. Сначала она остановила автобус, а потом стала помогать мужчине. Никто из нас не пострадал, - рассказала одна из очевидцев.

Проезжавший мимо на машине мужчина помог привести водителя в сознание, затем приехала «скорая» и увезла его. Пассажиры дождались другой транспорт. Они хотят, чтобы спасительницу поощрили. В департаменте транспорта рассказали, что экипаж автобуса – муж и жена. Утром водитель прошел предрейсовый медицинский осмотр, но у его, видимо, внезапно повысилось давление: в последние два дня в регионе сильнейшие магнитные бури. Сейчас ему уже лучше.