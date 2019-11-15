2019-11-15T15:27:58+03:00
Происшествия

Все произошло в считанные секунды: в Красноярске кондуктор автобуса спасла пассажиров, когда водитель потерял сознание

Женщина перепрыгнула за руль и остановила «ПАЗик»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Кондуктор спасла полный салон пассажиров. Стоп-кадр видеоКондуктор спасла полный салон пассажиров. Стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

Все произошло в считанные секунды, по сути, никто из пассажиров даже понять не успел. «ПАЗик» странно вильнул по дороге, затем женщина-кондуктор быстро перебралась к водителю, за руль, нажала на тормоз и автобус остановился. Салон в этот момент был полон. И только после этого стало понятно: водитель потерял создание.

В Красноярске кондуктор автобуса спасла пассажиров, когда водитель потерял создание .

ЧП случилось сегодня днем, 15 ноября, в автобусе 78-го маршрута, сообщает «ТВК Красноярск». В тот момент кондуктор по счастливой случайности сидела на своем месте, в передней части салона, рядом с водителем. Страшно подумать, что произошло, если бы она в тот момент находилась в салоне и обилечивала пассажиров. Сами пассажиры, осознав случившееся были в шоке:

- Водителю стало плохо во время движения. Мы все увидели, как кондуктор просто прыгнула к нему – за руль! Мы чуть не врезались. Сначала она остановила автобус, а потом стала помогать мужчине. Никто из нас не пострадал, - рассказала одна из очевидцев.

Проезжавший мимо на машине мужчина помог привести водителя в сознание, затем приехала «скорая» и увезла его. Пассажиры дождались другой транспорт. Они хотят, чтобы спасительницу поощрили. В департаменте транспорта рассказали, что экипаж автобуса – муж и жена. Утром водитель прошел предрейсовый медицинский осмотр, но у его, видимо, внезапно повысилось давление: в последние два дня в регионе сильнейшие магнитные бури. Сейчас ему уже лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Психанул! В Норильске сняли на видео песца, который просится в теплое помещение
Погибший на Столбах мужчина оказался одним из старейших лесничих заповедника
26-летняя девушка держала в Красноярском крае ОПГ по торговле наркотиками
Четырехметровые светящиеся звезды установили на правобережье Красноярска
Из-за морозов в Енисейском районе сломался паром: водители уже сутки в пробке
«Зашел погреться в супермаркет»: в Красноярске нашли пропавшего 13-летнего мальчика
«Это не вспышка»: в Красноярске из-за пневмонии школу закрыли на карантин
«Им плевать на машины и обувь»: красноярцев возмутила подсыпка улиц «Бионордом»
Красноярские спасатели свернули поиски трех пропавших без вести работников золоторудного прииска
В Железногорске 14-летний подросток тайком от родителей на карманные деньги купил себе машину
По пути в Красноярск пропала молодая мама с трехлетней дочерью
В Туве под суд отправился продавец шаурмы, по вине которого отравились более 60 человек
В Красноярске открыли третий «Макдональдс», но прокуратура сомневается в законности
Это был чистый хайп: жительница Красноярска лихо прокатилась по городу
В Красноярске меняется схема движения автобусов по Шахтеров – их пустят по Спандаряна и Березина
По факту загрязнения реки Сисим в Красноярском крае завели уголовное дело
Красноярцам пообещали безлимитные проездные в маршрутках
В Красноярске пропал ребенок с диабетом: нужна помощь в поисках
Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2
В красноярском зоопарке спасли побывавшего в капкане снежного барса
Банк УРАЛСИБ в Красноярске проведет акцию «Дни приема монет от населения»
В Красноярске из окна 4 этажа выпала девушка
Красноярцы сдают пятачков и десятиков на миллионы рублей
В Хакасии осудили хулигана, убившего собаку ради забавы
Власти Красноярска планировали сдать в аренду берега Базаихи – прокуратура не позволила