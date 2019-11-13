Афиша Красноярска на ноябрь 2019
День рождения Деда Мороза 3+
В этот раз Дед Мороз решает отправиться в настоящее кругосветное путешествие, но куда бы он не пришел, все его узнают и спешат поздравить с праздником, а также подарить особенные подарки.
Детский кинотеатр «Мечта»
Ул. Мичурина, 30
17 ноября, 11.00
Билеты 200 рублей.
Картины из соли 6+
Это находка для детей, которые любят делать что-нибудь необычное. Рисование солью совершенствует мелкую моторику рук и дает простор для творчества.
Детский кинотеатр «Мечта»
Ул. Мичурина, 30
с 18 по 24 ноября, каждый час с 12.00 до 17.00
Участие бесплатное.
Новое немецкое кино
Программа составлена из новых немецких фильмов последних трёх лет.
16 ноября, 18.00
«Чистильщики» 18+
На английском языке с русскими субтитрами
24 ноября, 18.00
«Поездка в Иерусалим» 16+
На немецком языке с русскими субтитрами
30 ноября, 14.30
«Летающий класс» 6+
На немецком языке с голосовым переводом в зале.
Дом кино
Пр. Мира, 88
Вход свободный.
Фестиваль путешественников «Лига странников» 6+
Второй красноярский фестиваль путешественников и всех тех, кто неравнодушен к увлекательным маршрутам, невероятным местам, незабываемым поездкам и к историям о них.
Программа
С 10.30 - работа фотовыставки (фойе)
14.00 – 18.00- 12 спикеров, истории о путешествиях, просмотр лучших видеофильмов.
Дом кино
пр. Мира, 88
23 ноября
Вход свободный.
Домашние игры команд мастеров
Хоккей с мячом
Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Сезон 2019/2020.
ХК «Енисей» (Красноярский край) – ХК «Сибсельмаш» (Новосибирск)
Стадион «Енисей»
ул. Юности, 18
14 ноября, 19.00
ХК «Енисей» (Красноярский край) – ХК «Уральский трубник» (Первоуральск)
Стадион «Енисей»
ул. Юности, 18
17 ноября, 17.00
Баскетбол
Кубок ФИБА Европа среди мужских баскетбольных команд. Сезон 2019/2020
БК «Енисей» (Красноярский край) – БК «Балкан» (Ботевград, Болгария)
МСК «Арена. Север»
ул. 9 Мая, 74
13 ноября, 19.30
Футбол
Первенство России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги. Сезон 2019/2020.
ФК «Енисей» (Красноярский край) – ФК «Томь» (Томск) Крытый футбольный манеж «Футбол-Арена Енисей»
ул. Новгородская 5, стр. 7
17 ноября, 16.00
Дни вьетнамской культуры 16+
Программа
13 ноября в 18.30 – лекция «Классический Вьетнам (Дайвьет). Исторический обзор». Лектор: Р. В. Павлюкевич, кандидат ист. наук, доцент кафедры истории и политологии КрасГАУ, доцент кафедры всеобщей истории СФУ (ауд. 38).
14 ноября в 18.00 – встреча в лингвострановедческом клубе «Эйкумена». Вьетнам глазами туриста: впечатления о поездке во Вьетнам (ауд. 3-13).
17 ноября в 11.00 – лекция «Вьетнамская война в объективе массовой культуры». Лектор: А. А. Ипеева, старший преподаватель кафедры всеобщей истории СФУ (ауд. 2-12).
17 ноября в 13.00 – кинопоказ «Охотник на оленей» (США, 1978). История о трех американцах русского происхождения — их жизни до, во время и после войны во Вьетнаме (ауд. 2-12).
17 ноября в 15.00 – «Вьетнамские литературные чтения». Чтение вслух произведений вьетнамских писателей (ауд. 2-12).
Краевая научная библиотека
Ул. Маркса, 114
До 17 ноября
Вход свободный.
Молодая Сибирь 16+
Это не только выставка произведений 85 современных художников, но различные события: лекции, кинопоказы, мастер-классы.
И все это – бесплатно
ТРЦ галерея «Енисей»
ул. Дубровинского, 1и
До 21 ноября
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU