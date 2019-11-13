Афиша Красноярска на ноябрь 2019

День рождения Деда Мороза 3+

В этот раз Дед Мороз решает отправиться в настоящее кругосветное путешествие, но куда бы он не пришел, все его узнают и спешат поздравить с праздником, а также подарить особенные подарки.

Детский кинотеатр «Мечта»

Ул. Мичурина, 30

17 ноября, 11.00

Билеты 200 рублей.

Картины из соли 6+

Это находка для детей, которые любят делать что-нибудь необычное. Рисование солью совершенствует мелкую моторику рук и дает простор для творчества.

Детский кинотеатр «Мечта»

Ул. Мичурина, 30

с 18 по 24 ноября, каждый час с 12.00 до 17.00

Участие бесплатное.

Новое немецкое кино

Программа составлена из новых немецких фильмов последних трёх лет.

16 ноября, 18.00

«Чистильщики» 18+

На английском языке с русскими субтитрами

24 ноября, 18.00

«Поездка в Иерусалим» 16+

На немецком языке с русскими субтитрами

30 ноября, 14.30

«Летающий класс» 6+

На немецком языке с голосовым переводом в зале.

Дом кино

Пр. Мира, 88

Вход свободный.

Фестиваль путешественников «Лига странников» 6+

Второй красноярский фестиваль путешественников и всех тех, кто неравнодушен к увлекательным маршрутам, невероятным местам, незабываемым поездкам и к историям о них.

Программа

С 10.30 - работа фотовыставки (фойе)

14.00 – 18.00- 12 спикеров, истории о путешествиях, просмотр лучших видеофильмов.

Дом кино

пр. Мира, 88

23 ноября

Вход свободный.

Домашние игры команд мастеров

Хоккей с мячом

Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Сезон 2019/2020.

ХК «Енисей» (Красноярский край) – ХК «Сибсельмаш» (Новосибирск)

Стадион «Енисей»

ул. Юности, 18

14 ноября, 19.00

ХК «Енисей» (Красноярский край) – ХК «Уральский трубник» (Первоуральск)

Стадион «Енисей»

ул. Юности, 18

17 ноября, 17.00

Баскетбол

Кубок ФИБА Европа среди мужских баскетбольных команд. Сезон 2019/2020

БК «Енисей» (Красноярский край) – БК «Балкан» (Ботевград, Болгария)

МСК «Арена. Север»

ул. 9 Мая, 74

13 ноября, 19.30

Футбол

Первенство России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги. Сезон 2019/2020.

ФК «Енисей» (Красноярский край) – ФК «Томь» (Томск) Крытый футбольный манеж «Футбол-Арена Енисей»

ул. Новгородская 5, стр. 7

17 ноября, 16.00

Дни вьетнамской культуры 16+

Программа

13 ноября в 18.30 – лекция «Классический Вьетнам (Дайвьет). Исторический обзор». Лектор: Р. В. Павлюкевич, кандидат ист. наук, доцент кафедры истории и политологии КрасГАУ, доцент кафедры всеобщей истории СФУ (ауд. 38).

14 ноября в 18.00 – встреча в лингвострановедческом клубе «Эйкумена». Вьетнам глазами туриста: впечатления о поездке во Вьетнам (ауд. 3-13).

17 ноября в 11.00 – лекция «Вьетнамская война в объективе массовой культуры». Лектор: А. А. Ипеева, старший преподаватель кафедры всеобщей истории СФУ (ауд. 2-12).

17 ноября в 13.00 – кинопоказ «Охотник на оленей» (США, 1978). История о трех американцах русского происхождения — их жизни до, во время и после войны во Вьетнаме (ауд. 2-12).

17 ноября в 15.00 – «Вьетнамские литературные чтения». Чтение вслух произведений вьетнамских писателей (ауд. 2-12).

Краевая научная библиотека

Ул. Маркса, 114

До 17 ноября

Вход свободный.

Молодая Сибирь 16+

Это не только выставка произведений 85 современных художников, но различные события: лекции, кинопоказы, мастер-классы.

И все это – бесплатно

ТРЦ галерея «Енисей»

ул. Дубровинского, 1и

До 21 ноября

Вход свободный.