2019-11-13T09:13:33+03:00
Досуг

Премьеры театрального сезона в Красноярске: ноябрь 2019

Театральный сезон в разгаре, совсем скоро начнутся первые показы детских новогодних спектаклей. Но и предпоследний месяц 2019 года тоже порадует новинками!
Татьяна АРОНОВА
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Фото: Красноярский ТЮЗФото: Красноярский ТЮЗ
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"Хроники Нарнии. Конь и его мальчик" 10+

Сказочная сага в ТЮЗе продолжается: за спектаклем «Хроники Нарнии. Племянник чародея» последовало продолжение.

В третьей книге сказочной саги «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса границы этого мира расширятся, открывая нам не только Нарнию, но и соседние страны – Орландию и Тархистан.

Главный герой этой истории – мальчик Шаста. В реальной жизни он оторван от своей семьи и даже лишён собственного имени. В момент отчаяния подросток оказывается в параллельном сказочном мире.

Он встречает говорящего коня и вместе с ним совершает побег в северные земли. Шасту и его спутников ждёт трудный, опасный путь в Нарнию и встреча с мудрым львом Асланом. В вымышленном мире мальчику суждено спасти свою страну и обрести семью.

«Мы всё время удивляем. И эта история будет удивительной. Мы попытаемся сделать драматический спектакль для детей с серьёзной интригой, с очень интересной темой», - говорит художественный руководитель театра и режиссер этой постановки Роман Феодори.

Театр юного зрителя

Ул. Вавилова, 25

Аван-премьеры спектакля в ноябре и декабре:

13 и 14 ноября, в 12.00 и 19.00

6 декабря, 19.00

7 и 8 декабря, в 12.00 и 18.00

Билеты от 500 рублей.

Балет «Ленинградская симфония» 6+

В этой постановке на легендарную музыку Дмитрия Шостаковича необычно многое – пуанты танцовщики сменят на кирзовые сапоги, музыканты полноправно сыграют роль того самого оркестра Дома радио, помимо Шостаковича прозвучит Моцарт. Незримо будет присутствовать и Виктор Астафьева, произведения которого вдохновили художественного руководителя театра Сергея Боброва на либретто к балету.

Это будет современная хореография, которая расскажет зрителю две истории – и о чувствах людей во время войны, и о том, как создавалась 7-ая симфония Шостаковича.

«Это не привычный сюжетный балет. Здесь мы увидим образ народа, который жил мирной жизнью, строил заводы и вдруг пришла война. Как они жили в этот момент, что они чувствовали, как они хотели победить и победили. Также, как и те люди, которые создавали эту симфонию. Как они, голодные, приезжали в Дом радио на репетиции, хотя многие даже не могли сидеть на стульях – стали настолько худы, что это было больно. Но они собирались, они играли» - отмечает Сергей Бобров.

Напомним, 75 лет назад была снята блокада Ленинграда, в 2020 году - 75-летие Великой Победы.

Премьера балета состоится 20 ноября в рамках вечера современной хореографии. Помимо «Ленинградской симфонии» зрители увидят одноактные балеты «Ромео и Юлия» и «Болеро».

Театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского

Ул. Перенсона, 2

20 ноября, 19.00

Билеты 300-700 рублей.

«Березовая веточка»

Это первый в Красноярске берестяной спектакль в рамках проекта «Берестяной театр».

Передвижной театр представит спектакль по редкой сказке «Березовая веточка» – произведению устного народного творчества, практически неизвестному широкой аудитории. Сказка рассказывает о пасынке, которого мачеха отправляет в лес за дровами, где его ждет встреча с волшебной говорящей березой.

Центр культурных инициатив

Ул. Ползунова, 13

14 ноября, 14.00

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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