Дни программирования пройдут 29 и 30 ноября в Красноярске

29 и 30 ноября компания LEGO Education при поддержке АНО "Лаборатория по робототехнике "Инженеры будущего", Администрации города Красноярска, а также "МАОУ СОШ №149 — Флагманская школа LEGO Education" проведет серию бесплатных мастер-классов, посвященных программированию, информатике и робототехнике. Мероприятие пройдет в стенах МАОУ «Средняя школа «Комплекс Покровский» и соберет педагогов, детей и родителей Красноярского края и соседних регионов.

В ходе мастер-классов педагоги дошкольного, начального и основного школьного образования познакомятся с концепцией STEAM-обучения, узнают, как использовать робототехнику на уроках технологии и информатики, лично протестируют новейшие робототехнические решения LEGO Education. Мы будем рады видеть на мастер-классах дошколят и школьников вместе с родителями, чтобы познакомить их с увлекательным миром программирования, роботов и профессий будущего.

Ученики начальных классов соберут и запрограммируют роботов с комплектом WeDo 2.0, для детей 10-12 лет мастер-классы пройдут с использованием новинки 2019 года – набора SPIKE Prime, ребят постарше ждут увлекательные занятия робототехникой с решением для основной школы LEGO MINDSTORMS Education EV3. Самые маленькие гости фестиваля отправятся в незабываемое путешествие по железной дороге на "Экспрессе "Юный программист".

Мастер-классы проведут сертифицированные тренеры Академии LEGO Education. После прохождения мастер-классов педагоги получат сертификаты участников мероприятия, а дети – замечательные сувениры.

Выбирая интересующий Вас мастер-класс, обратите, пожалуйста, внимание на подробное описание мероприятия, так как часть занятий рассчитано только на педагогов, а часть - на родителей с детьми. Эти мероприятия будут серьезно различаться содержанием.

Место проведения: ул. Линейная, д. 99Г, МАОУ «Средняя школа «Комплекс Покровский».

Вы можете зарегистрироваться для участия в мастер-классах, получить дополнительную информацию и узнать подробнее о Днях программирования в Красноярске на сайте https://lerucodingdays.timepad.ru/event/1108683/

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