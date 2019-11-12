2019-11-12T13:36:01+03:00
Общество

Дни программирования пройдут 29 и 30 ноября в Красноярске

Мастер-классы проведут сертифицированные тренеры Академии LEGO Education
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 и 30 ноября компания LEGO Education при поддержке АНО "Лаборатория по робототехнике "Инженеры будущего", Администрации города Красноярска, а также "МАОУ СОШ №149 — Флагманская школа LEGO Education" проведет серию бесплатных мастер-классов, посвященных программированию, информатике и робототехнике. Мероприятие пройдет в стенах МАОУ «Средняя школа «Комплекс Покровский» и соберет педагогов, детей и родителей Красноярского края и соседних регионов.

В ходе мастер-классов педагоги дошкольного, начального и основного школьного образования познакомятся с концепцией STEAM-обучения, узнают, как использовать робототехнику на уроках технологии и информатики, лично протестируют новейшие робототехнические решения LEGO Education. Мы будем рады видеть на мастер-классах дошколят и школьников вместе с родителями, чтобы познакомить их с увлекательным миром программирования, роботов и профессий будущего.

Ученики начальных классов соберут и запрограммируют роботов с комплектом WeDo 2.0, для детей 10-12 лет мастер-классы пройдут с использованием новинки 2019 года – набора SPIKE Prime, ребят постарше ждут увлекательные занятия робототехникой с решением для основной школы LEGO MINDSTORMS Education EV3. Самые маленькие гости фестиваля отправятся в незабываемое путешествие по железной дороге на "Экспрессе "Юный программист".

Мастер-классы проведут сертифицированные тренеры Академии LEGO Education. После прохождения мастер-классов педагоги получат сертификаты участников мероприятия, а дети – замечательные сувениры.

Выбирая интересующий Вас мастер-класс, обратите, пожалуйста, внимание на подробное описание мероприятия, так как часть занятий рассчитано только на педагогов, а часть - на родителей с детьми. Эти мероприятия будут серьезно различаться содержанием.

Место проведения: ул. Линейная, д. 99Г, МАОУ «Средняя школа «Комплекс Покровский».

Вы можете зарегистрироваться для участия в мастер-классах, получить дополнительную информацию и узнать подробнее о Днях программирования в Красноярске на сайте https://lerucodingdays.timepad.ru/event/1108683/

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Спасение щенка в Красноярске: вскрывший запертую машину мужчина забрал его себе
Объекты Универсиады в Красноярске открыты для всех желающих горожан
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,6%
Тело пропавшего месяц назад в Туве 17-летнего подростка нашли рыбаки в реке
Власти Красноярска решили потратить на туалеты 27 миллионов рублей
У расстрелявшего собаку жителя Абакана конфисковали оружие
Красноярской девочке с онкологией нашли лекарство – везут из ветеринарной клиники Магнитогорска
До 5 лет лишения свободы: в Красноярском крае пьяный водитель взял у друга машину съездить в магазин
Больше доходов, чем расходов: бюджет Красноярского края оказался бездефицитным
В Красноярском крае муж на речной барже убил бывшую жену
ДТП в Красноярском крае: УАЗ врезался в рейсовый автобус
В Красноярске меняют схему движения на нескольких сложных перекрестках
Старшую вывел, а младшую не успел. В Красноярском крае в пожаре погибла 4-летняя девочка
Красноярцы могут встретиться с новыми «Ангелами Чарли» на день раньше официальной премьеры!
Заперли на сутки в холодной машине: красноярка просит помочь ей вызволить щенка
ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» бесплатное снятие наличных
Сибиряк сделал потрясающий этнокавер на песню Linkin Park - Numb
В Красноярске в Дню Победы установят новую бронзовую скульптуру победителей
В Хакасии приставы заставили Пенсионный фонд исполнить решение суда