Мне не жалко! В Красноярске кто-то выкупил весь хлеб в пекарне, чтобы люди брали его даром

- Спасибо, добрый человек! – так сегодня говорят те, кто зашел в пекарню при Свято-Успенском мужском монастыре в Красноярске.

Ведь нынче хлеб здесь целый день раздают бесплатно. Кто-то заплатил за все булки, чтобы люди могли взять их даром. Об этом рассказала одна из подписчиц «Комсомольской правды» - Красноярск.

Все это произошло сегодня в Свято-Успенском монастыре.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Приехали с утра в культурно-исторический центр «Успенский», что у мужского монастыря. Заодно зашли в пекарню. Немногие знают, что она тут есть. А те, кто в курсе, всегда возвращаются обратно: хлеб здесь удивительный: пышный, ароматный. Стоит рублей 50. А сегодня попросили булку, а денег с нас не взяли. Говорят, кто-то из верующих выкупил весь хлеб. И любой может взять буханку даром. Так мы и сделали. Взяли, но только одну. Чтобы досталось всем желающим. Едем домой, а на душе как-то теплее стало. И от посещения монастыря, и от доброго дела совершенно незнакомого нам человека!

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