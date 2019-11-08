Красноярские предприятия могут отправлять предпенсионеров и работающих пенсионеров в санатории за счет взносов в ФСС

Чтобы снизить риск травматизма и профессиональных заболеваний, работодатели вправе расходовать часть суммы страховых взносов на профилактические мероприятия. Работодатель сам выбирает, куда и в каком объеме направлять средства. К примеру, это может быть оплата медицинских осмотров работников, проведение специальной оценки условий труда - аттестация рабочего места, приобретение средств индивидуальной защиты, - таких мер в списке сейчас 13.

В 2019 году появилась новая мера - санаторно-курортное лечение для предпенсионеров и работающих пенсионеров.

Кто и как воспользовался новшеством, красноярские работодатели обсудили на круглом столе в «Комсомолке» на тему государственной услуги Фонда – финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма.

Напомним, возможность за счет средств ФСС отправить работников на санаторно-курортное лечение у работодателей была всегда. Но раньше такая мера применялась только в отношении сотрудников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Но в 2018 году был принят закон о бюджете Фонда социального страхования России, в котором предусмотрено санаторно-куротное лечение работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров.

Еще одно изменение. Прежде размер суммы на профилактические мероприятия составлял до 20% от взносов в ФСС, а с 2019 года увеличен до 30%, при условии направления дополнительного объема средств на санкур.

Бюджет красноярского отделения ФСС на санаторно-курортное лечение в 2019 году - 170 млн рублей. Но деньги были выбраны не все, за поддержкой обратились всего 62 предприятия. Причины, скорее всего, и в том, что о новшестве знают пока не 100% работодателей, и в сроках – до 1 августа, а это крайняя дата для подачи заявления в ФСС. Многие желающие просто не успели провести необходимые процедуры и оформить документы.

- Работодатель имеет право направить все 30% от страховых взносов на санаторно-курортное лечение своих работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров. Санатории должны быть российскими, а вот сколько путевок приобрести, по какой цене, будут ли они полностью за счет работодателя или сотрудник доплатит часть, предприятия решают самостоятельно, - уточнил Сергей Москвин, управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Как выяснилось на круглом столе, предприятия, чьи работники уже побывали в санаториях, довольны.

- Прямо сейчас наши сотрудники отдыхают в Белокурихе, вернутся с новыми силами, - говорит Елена Чепелева, руководитель службы отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии ФКП «Аэропорты Красноярья». В 2019 году предприятие направило всю сумму взносов, а это 266 тысяч рублей, именно на санаторно-курортное лечение для предпенсионеров.

Поддержали своих сотрудников «Красноярский алюминиевый завод», Красноярская железная дорога, «Красмаш», «СУЭК-Красноярск», - здесь серьезные корпоративные программы охраны здоровья, а лидер по сумме «Красмаш» - более 16 млн. рублей, из них треть – санаторно-курортное лечение именно для предпенсионеров и работающих пенсионеров.

Причем часть предприятий сохранили свою оздоровительную базу, но у работников есть выбор – можно отправиться в Крым, Краснодарский край, на Алтай.