2019-11-11T04:21:02+03:00
Общество

20-градусные морозы нагрянут в Красноярск на этой неделе

Утепляемся!
Ася ЖУКОВА
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20-градусные морозы ожидаются в Красноярске на этой неделе20-градусные морозы ожидаются в Красноярске на этой неделеФото: Мария ЛЕНЦ
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Наступившая неделя принесет красноярцам морозы под минус 20 градусов. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в гидрометцентре.

Напомним, в ночь на 11 ноября, понедельник, на севере центральных районов сильно подморозило, температура опускалась до минус 26-31 градуса.

Что до Красноярска, здесь гораздо теплее. 11 ноября в столице края минус 12-14, ветер северный 5-10 метров в секунду, переменная облачность, может пробрасывать снег. На дорогах – гололедица.

Во вторник, 12 ноября, столбики термометров и вовсе поднимутся до отметки минус 10 градусов. А самым теплым днем недели станет среда: минус 3, временами снег.

Правда, уже в четверг, 13 ноября, снова начнет холодать: будет минус 10, осадки. В пятницу минус 17. А в субботу, 16 ноября, прогнозируют уже минус 19 градусов. А ночью минус 23. В воскресенье, соответственно, минус 17-23.

Так что утепляемся – зима близко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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