Красноярские предприятия стремятся к «нулевому травматизму»

В Красноярске «Комсомольская правда» и региональное отделение Фонда социального страхования провели круглый стол на тему одной из государственных услуг Фонда – финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма.

В дискуссии приняли участие управляющий Красноярского регионального отделения ФСС, руководители и инженеры по охране труда крупных предприятий-страхователей региона.

Цифры, факты, мнения, вопросы – речь шла о популярных услугах Фонда и новшествах в государственном социальном страховании от несчастных случаев на производстве, предварительных итогах 2019 года: как и в каком объеме организации края использовали суммы своих страховых взносов на охрану труда.

Затронули на «круглом столе» и тему нулевого травматизма.

Напомним, пионеры международной концепции Vision Zero – Германия, Швеция, Финляндия. Всего в кампании участвует порядка 130 стран. Россия присоединилась к движению в декабре 2017.

Любовь Еремина, начальник отдела страхования профессиональных рисков регионального отделения Фонда социального страхования РФ напомнила аудитории золотые правила для достижения «нулевого травматизма».

Говоря о системе управления безопасным производством на «СУЭК-Красноярск», которая включает целый комплекс мер, от профилактических до мотивационных, Виталий Ливандовский, заместитель генерального директора, руководитель службы промышленной безопасности экологии, охраны и медицины труда АО «СУЭК-Красноярск», отметил, что любая концепция поможет только, если революция произошла в головах и есть общая включенность:

- 100% времени, 100% правил, 100% территории, 100% персонала.

Говоря о факторах, на которые работодатели легко могут повлиять, управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Сергей Москвин призвал активнее использовать возможности возврата средств, уплаченных в ФСС, для профилактики и снижения уровня профзаболеваемости: для поддержки охраны труда краевой ФСС получил на 2019 год 556 млн рублей, использовано работодателями 441 млн.

Сергей Москвин сделал акцент на том, почему выгодно заниматься охраной труда: это и социальная ответственность, и деловая репутация, и внимание инвесторов, а еще важный экономический аспект.

Если предприятие - добросовестный страхователь, уровень системы охраны труда - высокий, нет несчастных случаев, то оно может получить максимальную скидку к страховому тарифу по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 40%. К примеру, такую скидку в 2019 году получила «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания».