Ирина Прохорова: «В нашей истории много людей, но мало человека»

- С 31 октября по 4 ноября в Красноярске прошла XIII Красноярская ярмарка книжной культуры, один из главных проектов Фонда Михаила Прохорова. Событие ожидаемое, любимое, но дифирамбов вам и так хватает. Расскажите, что еще хочется сделать, но пока не получается?

- Самый главный признак исчерпанности проекта, когда кажется, все, супер, мы на высоте. Это тревожный звонок, но пока его нет. Мы всегда чем-то недовольны, и это правильно. После каждой ярмарки идет разбор полетов, и кажется, что могли бы сделать еще это и это.

- Тема книжной ярмарки этого года - локальные истории. Почему?

- Вся наша история – государственная, в ней много людей, но мало человека. Мне кажется, выросший в последнее время интерес к местной, частной, локальной истории – это очень важная и позитивная тенденция. Возникает стихийное низовое краеведение: люди сами разыскивают свои корни, пишут книги о своей семье. В советское время мы оказались без корней, знали своих предков не дальше бабушки и дедушки.

Сейчас мы живем в век большой мобильности и появляется еще одна проблема кем себя считать. По-прежнему красноярцем или уже москвичом? Люди учатся быть открытыми миру на основе общечеловеческих ценностей, лучше узнавать себя и других.

- Вы объявили о том, что в апреле 2020 года в Красноярске пройдет исторический фестиваль под тем же названием «Локальные истории», который вы сразу назвали ежегодным. Понимаю, что рано, но страшно интересно узнать подробности.

- Когда выбирали тему книжной ярмарки, понимали, что она требует неоднократного возвращения к ней. И неплохо бы сделать фестиваль. Будет научная конференция, но главный акцент - популярные лекции, перфомансы для широкой публики. Таких фестивалей пока нет, в Красноярске будет первый, волнуемся и готовимся.

- Кстати, о семейной истории. Нет ли планов написать вашу семейную историю?

- Думаю об этом. Может быть, когда отойду от дел. Сейчас приходится жить в настоящем: издательство, Фонд требуют времени. Надеюсь, может, мои внуки подрастут и напишут.

Кстати, все личные воспоминания – важный материл и для профессиональных исследований. Людям интересны глубина и разнообразие истории.

- Традиционно в день открытия книжной ярмарки прошли открытые дебаты литературной премии НОС, учрежденной Фондом Михаила Прохорова. Из 16 книг, вошедших в лонг-лист, выбрано 8. Сложно ли для вас не вмешиваться в процесс выбора? И как оцениваете выбор жюри в этом году?

- Я сама издаю художественную литературу, но долгое время не номинировала свои книги, чтобы не было претензий. Но сейчас премия встала на ноги, я номинирую. У нас всегда разные, но прекрасные жюри и эксперты. В этом году получился очень разный шорт-лист. Бывают года, когда фаворит очевиден, в этом году он неочевиден. Финальные дебаты пройдут в Москве 14 январе. Очень важно, что дебаты публичные, они дают читателям понять, что действительно новое в литературе и достойно внимания. И это ориентир, что почитать. Литературные премии и возникли в середине 19 века как раз для того, чтобы помочь читателям разобраться в современной литературе.

- Обычно книжная ярмарка заканчивается тем, что Фонд Прохорова покупает книги для красноярских библиотек. В этом году это тоже будет?

- Цифра как всегда, 15 миллионов рублей. Это традиция, будем ее продолжать.

А в это время

В Красноярске назвали самые читающие города и районы

На Красноярской ярмарке книжной культуры объявлены победители краевого конкурса «Самый читающий городской округ/муниципальный район» 2019 года.

Победителем конкурса в номинации «Самый читающий городской округ» стал город Железногорск.

Второе место в этой номинации занял Норильск.

Третье место – у города Бородино.

Победителем в номинации «Самый читающий муниципальный район» признан Эвенкийский муниципальный район.

Второе место занял Ермаковский район, третье – Ужурский.

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