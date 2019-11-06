Александр Усс: «Власть должна помогать людям»
Александр Усс относится к плеяде политиков, которые профессионально состоялись в советское время, а после развала СССР пошли в политику и преуспели на новом для себя поприще.
От более молодых коллег их отличает одно важное качество - они убежденные сторонники социального государства и не верят, что «рынок сам все расставит по местам». Они считают, что власть должна помогать людям, и уважительно относятся к человеку труда.
Для Александра Усса такая жизненная позиция актуальна еще потому, что он - наш, местный, родился и вырос в деревне Новогородка Иланского района, в Красноярске учился и начинал трудовой путь, здесь стал университетским профессором, депутатом, председателем Законодательного собрания края, губернатором. И никуда из родного края уезжать не собирается.
На этой неделе губернатор Красноярского края Александр Усс отметил 65-й день рождения. Для политика - возраст зрелости, уверенных, продуманных решений. Об этом говорят его решения в должности губернатора. Вот некоторые из них.
Социально ориентированные политические решения
Начать, пожалуй, стоит с наболевшего - капремонт. Недавний факт, который возмутил красноярцев, - правительство приняло решение увеличить взносы на капремонт на 14 процентов с января будущего года. Будем честны, несмотря на очевидное неприятие этого непопулярного решения в народе, тарифы, конечно, все равно подняли бы - не вмешайся в ситуацию губернатор. В итоге сумму удалось снизить до 7 процентов.
- Объясню свою позицию: у нас граждане не имеют лишних денег, и для многих даже 30-50 рублей в месяц - это сумма, - заявил губернатор. - Поэтому мы не можем фонд капремонта превращать в некую кубышку, куда на всякий случай складываются деньги на будущее. Фонд капремонта не является каким-то банком, где эти средства просто лежат до лучших времен.
Еще одно немаловажное решение - помощь многодетным семьям. Содержать и воспитывать ребенка всегда непросто, даже если дом полная чаша. А если семеро по лавкам, заработать на детей еще тяжелее. В семейную копилку многодетных с января будущего года край будет добавлять сумму, равную прожиточному минимуму ребенка, - 12 424 рубля. Ежемесячно. До тех пор, пока малыш не достигнет 3 лет. Эту меру поддержки также предложил губернатор.
За последние несколько лет школьников в крае стало значительно больше. Так, на 1 сентября 2017 года число учеников составило 320 тысяч человек, в 2018 году эта цифра установилась на отметке в 328 тысяч человек, а к началу нынешнего учебного года она составила уже почти 335 тысяч человек. В связи с этим существенно возросла нагрузка на педагогов.
Александр Усс поручил при формировании фонда оплаты труда педагогов края на следующий год учитывать фактические данные о количестве учеников в школах на 1 сентября 2019 года. На эти цели в 2020 году к уже запланированным 17,7 млрд рублей будут дополнительно выделены 790 миллионов рублей.
А до конца 2019 года преподаватели получат по инициативе губернатора дополнительные 590 миллионов рублей. Средства пойдут на выплаты учителям тех школ региона, где выросло число учеников, а количество педагогов осталось прежним.
Также Александр Усс поручил министерствам образования и финансов края сформулировать предложения по постепенному увеличению базового оклада учителей региона, начиная с 2020 года.
Приоритет - интересы края и земляков
Новый терминал аэропорта «Красноярск» - сегодня гордость края. А ведь изначально планировалось, что инвестор при строительстве, вкладывая в него лишь 2 миллиарда рублей, получал 75 процентов акций объекта. Вмешался именно Усс, добился проведения публичных торгов и увеличения частных инвестиций. Красноярский край владеет не 25 процентами акций аэропорта - региону принадлежит 49 процентов акций. По этой ситуации Александр Усс высказывался довольно эмоционально.
- Недополучив денег за красноярский аэропорт, мы были бы просто какими-то деревенскими лохами, которых за фантик решили обвести вокруг пальца.
Александр Усс заставил крупный бизнес учитывать позицию региона: сначала - интересы края, потом - интересы инвесторов.
Еще один показательный случай - поддержка дорожников. Дело в том, что Ачинское и Балахтинское ДРСУ, участвуя в торгах на ремонт краевых дорог, никак не могли пробиться в подрядчики. Контракты уплывали новосибирцам, несмотря на позицию УФАС. Пришлось губернатору вникнуть в ситуацию.
- Участвовать в торгах могут и должны все: москвичи, новосибирцы, красноярцы. Но борьба должна быть честной. Два года назад мы пресекли хамскую попытку продать муниципальные дорожные предприятия. А сегодня, судя по всему, взят курс на их экономическое удушение.
Торги провели повторно. Ремонтом трассы «Енисей» и участка трассы «Сибирь» теперь занимаются подрядчики Красноярского края.
Поддержка сельчан - отдельная тема. Не секрет, что губернатор родом из сибирской глубинки, а значит, все, что касается жизни деревни, ему близко. И аграрии это знают и чувствуют - в этом году край стал одним из лидеров в стране по господдержке сельхозтоваропроизводителей. Аграриям выделено 4 миллиарда рублей (3 миллиарда - из казны края, остальное - федеральные средства).
По инициативе губернатора в Красноярске открыт «Агротерминал» - первый за Уралом профильный региональный оптово-распределительный центр. Он поможет производителям края в сбыте сельхозпродукции. Агротерминал не только рынок, где горожане могут купить натуральные продукты от местных производителей, но и уникальная площадка, на которой созданы условия для хранения, переработки и реализации товаров.
Енисейская Сибирь
Пожалуй, самая известная инициатива губернатора - проект «Енисейская Сибирь». И это не только про экономику.
По сути, комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» - новый этап в индустриализации Сибири. Это более 2 трлн рублей инвестиций в экономику края, это 70 000 новых рабочих мест для красноярцев, это - достойные зарплаты.
Идея Александра Усса - объединить потенциал (экономический, культурный, туристический) трех соседних регионов: Красноярского края, Хакасии и Тувы - нашла поддержку у президента Владимира Путина. Решением федерального правительства проект включен в Стратегию пространственного развития России. В ближайшие годы начнутся работы по строительству крупных промышленных и инфраструктурных объектов.
Бюджет развития
Крепкий бюджет - основа всего развития. И к нему в крае с приходом Усса отношение изменилось. В 2018 году краевой бюджет был исполнен с минимальным дефицитом, а в 2019 году стал бездефицитным. Впервые за последние 15 лет. И это на фоне сокращения госдолга края на 15 миллиардов. Достижение? Бесспорно.
Кстати, это не ударило по карману жителей края: бюджет текущего года учитывал и увеличение минимального размера оплаты труда, и его плановое повышение с 1 января 2019 года. Дополнительная нагрузка на краевой бюджет в связи с этим составила 9,5 миллиарда рублей. Но это не помешало краю продолжить строительство значимых социальных объектов - в ближайшие три года в регионе будет строиться 15 школ, 9 детских садов и 4 спортивных зала в школах. Идет строительство ФАПов, поликлиник, реставрация исторических объектов. Возобновилась программа переселения граждан из аварийного жилья. По оценкам экспертов, в финансовом плане текущий год для края - лучший за последние 10 лет.
Рачительное отношение к казне региона - тренд, который продолжат и при формировании бюджета на 2020-2022 годы. Акцент сделан будет на города и районы. В этот период в планах - построить и разработать проектно-сметную документацию 100 социальных объектов в территориях края.
Новая лесная политика
Декриминализация лесной отрасли - дело не одного дня и, возможно, года. Но именно при Уссе процесс, как говорится, пошел. Что уже сделано?
- Усилен контроль за оборотом древесины (в закон края внесены поправки, согласно которым пункты приема и отгрузки древесины, места распиловки должны регистрироваться).
- Внедрена биржевая торговля древесиной, которую добыли лесничества при санитарных мероприятиях, - это делает отрасль в целом более прозрачной, лесопользователи могут устанавливать конкурентные цены, обеспечен рост доходов лесничеств.
- Внедрены информационные технологии - они дают возможность практически мгновенно получать достоверные сведения о состоянии лесного фонда (геоинформационная система «Лесфонд.GEO», система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель», беспилотники).
- Разработана программа строительства предприятий по переработке отходов лесной отрасли: заводов по производству ДВП, фанеры и пеллет, двух ЦБК, отдельный проект - перевод местных котельных с угля на отходы лесопиления.
- Кратно увеличено количество совместных с правоохранительными органами рейдов и проверок предприятий, работающих в лесу. Идет активная борьба с «черными лесорубами».
Региональные власти и главным образом руководитель края, считает Александр Усс, должны успевать вникать во все вопросы. Вышеперечисленные решения изменили жизнь края, но это далеко не все, что удалось сделать.И многое, конечно, еще впереди.
ИСТОЧНИК KP.RU