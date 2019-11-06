Александр Усс: «Власть должна помогать людям»

Александр Усс относится к плеяде политиков, которые профессионально состоялись в советское время, а после развала СССР пошли в политику и преуспели на новом для себя поприще.

От более молодых коллег их отличает одно важное качество - они убежденные сторонники социального государства и не верят, что «рынок сам все расставит по местам». Они считают, что власть должна помогать людям, и уважительно относятся к человеку труда.

Для Александра Усса такая жизненная позиция актуальна еще потому, что он - наш, местный, родился и вырос в деревне Новогородка Иланского района, в Красноярске учился и начинал трудовой путь, здесь стал университетским профессором, депутатом, председателем Законодательного собрания края, губернатором. И никуда из родного края уезжать не собирается.

На этой неделе губернатор Красноярского края Александр Усс отметил 65-й день рождения. Для политика - возраст зрелости, уверенных, продуманных решений. Об этом говорят его решения в должности губернатора. Вот некоторые из них.

Социально ориентированные политические решения

Начать, пожалуй, стоит с наболевшего - капремонт. Недавний факт, который возмутил красноярцев, - правительство приняло решение увеличить взносы на капремонт на 14 процентов с января будущего года. Будем честны, несмотря на очевидное неприятие этого непопулярного решения в народе, тарифы, конечно, все равно подняли бы - не вмешайся в ситуацию губернатор. В итоге сумму удалось снизить до 7 процентов.

- Объясню свою позицию: у нас граждане не имеют лишних денег, и для многих даже 30-50 рублей в месяц - это сумма, - заявил губернатор. - Поэтому мы не можем фонд капремонта превращать в некую кубышку, куда на всякий случай складываются деньги на будущее. Фонд капремонта не является каким-то банком, где эти средства просто лежат до лучших времен.

Еще одно немаловажное решение - помощь многодетным семьям. Содержать и воспитывать ребенка всегда непросто, даже если дом полная чаша. А если семеро по лавкам, заработать на детей еще тяжелее. В семейную копилку многодетных с января будущего года край будет добавлять сумму, равную прожиточному минимуму ребенка, - 12 424 рубля. Ежемесячно. До тех пор, пока малыш не достигнет 3 лет. Эту меру поддержки также предложил губернатор.

За последние несколько лет школьников в крае стало значительно больше. Так, на 1 сентября 2017 года число учеников составило 320 тысяч человек, в 2018 году эта цифра установилась на отметке в 328 тысяч человек, а к началу нынешнего учебного года она составила уже почти 335 тысяч человек. В связи с этим существенно возросла нагрузка на педагогов.

Александр Усс поручил при формировании фонда оплаты труда педагогов края на следующий год учитывать фактические данные о количестве учеников в школах на 1 сентября 2019 года. На эти цели в 2020 году к уже запланированным 17,7 млрд рублей будут дополнительно выделены 790 миллионов рублей.

А до конца 2019 года преподаватели получат по инициативе губернатора дополнительные 590 миллионов рублей. Средства пойдут на выплаты учителям тех школ региона, где выросло число учеников, а количество педагогов осталось прежним.

Также Александр Усс поручил министерствам образования и финансов края сформулировать предложения по постепенному увеличению базового оклада учителей региона, начиная с 2020 года.

Приоритет - интересы края и земляков

Новый терминал аэропорта «Красноярск» - сегодня гордость края. А ведь изначально планировалось, что инвестор при строительстве, вкладывая в него лишь 2 миллиарда рублей, получал 75 процентов акций объекта. Вмешался именно Усс, добился проведения публичных торгов и увеличения частных инвестиций. Красноярский край владеет не 25 процентами акций аэропорта - региону принадлежит 49 процентов акций. По этой ситуации Александр Усс высказывался довольно эмоционально.

- Недополучив денег за красноярский аэропорт, мы были бы просто какими-то деревенскими лохами, которых за фантик решили обвести вокруг пальца.

Александр Усс заставил крупный бизнес учитывать позицию региона: сначала - интересы края, потом - интересы инвесторов.

Еще один показательный случай - поддержка дорожников. Дело в том, что Ачинское и Балахтинское ДРСУ, участвуя в торгах на ремонт краевых дорог, никак не могли пробиться в подрядчики. Контракты уплывали новосибирцам, несмотря на позицию УФАС. Пришлось губернатору вникнуть в ситуацию.

- Участвовать в торгах могут и должны все: москвичи, новосибирцы, красноярцы. Но борьба должна быть честной. Два года назад мы пресекли хамскую попытку продать муниципальные дорожные предприятия. А сегодня, судя по всему, взят курс на их экономическое удушение.

Торги провели повторно. Ремонтом трассы «Енисей» и участка трассы «Сибирь» теперь занимаются подрядчики Красноярского края.

Поддержка сельчан - отдельная тема. Не секрет, что губернатор родом из сибирской глубинки, а значит, все, что касается жизни деревни, ему близко. И аграрии это знают и чувствуют - в этом году край стал одним из лидеров в стране по господдержке сельхозтоваропроизводителей. Аграриям выделено 4 миллиарда рублей (3 миллиарда - из казны края, остальное - федеральные средства).

По инициативе губернатора в Красноярске открыт «Агротерминал» - первый за Уралом профильный региональный оптово-распределительный центр. Он поможет производителям края в сбыте сельхозпродукции. Агротерминал не только рынок, где горожане могут купить натуральные продукты от местных производителей, но и уникальная площадка, на которой созданы условия для хранения, переработки и реализации товаров.

Енисейская Сибирь

Пожалуй, самая известная инициатива губернатора - проект «Енисейская Сибирь». И это не только про экономику.

По сути, комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» - новый этап в индустриализации Сибири. Это более 2 трлн рублей инвестиций в экономику края, это 70 000 новых рабочих мест для красноярцев, это - достойные зарплаты.

Идея Александра Усса - объединить потенциал (экономический, культурный, туристический) трех соседних регионов: Красноярского края, Хакасии и Тувы - нашла поддержку у президента Владимира Путина. Решением федерального правительства проект включен в Стратегию пространственного развития России. В ближайшие годы начнутся работы по строительству крупных промышленных и инфраструктурных объектов.

Бюджет развития

Крепкий бюджет - основа всего развития. И к нему в крае с приходом Усса отношение изменилось. В 2018 году краевой бюджет был исполнен с минимальным дефицитом, а в 2019 году стал бездефицитным. Впервые за последние 15 лет. И это на фоне сокращения госдолга края на 15 миллиардов. Достижение? Бесспорно.

Кстати, это не ударило по карману жителей края: бюджет текущего года учитывал и увеличение минимального размера оплаты труда, и его плановое повышение с 1 января 2019 года. Дополнительная нагрузка на краевой бюджет в связи с этим составила 9,5 миллиарда рублей. Но это не помешало краю продолжить строительство значимых социальных объектов - в ближайшие три года в регионе будет строиться 15 школ, 9 детских садов и 4 спортивных зала в школах. Идет строительство ФАПов, поликлиник, реставрация исторических объектов. Возобновилась программа переселения граждан из аварийного жилья. По оценкам экспертов, в финансовом плане текущий год для края - лучший за последние 10 лет.

Рачительное отношение к казне региона - тренд, который продолжат и при формировании бюджета на 2020-2022 годы. Акцент сделан будет на города и районы. В этот период в планах - построить и разработать проектно-сметную документацию 100 социальных объектов в территориях края.

Новая лесная политика

Декриминализация лесной отрасли - дело не одного дня и, возможно, года. Но именно при Уссе процесс, как говорится, пошел. Что уже сделано?

- Усилен контроль за оборотом древесины (в закон края внесены поправки, согласно которым пункты приема и отгрузки древесины, места распиловки должны регистрироваться).

- Внедрена биржевая торговля древесиной, которую добыли лесничества при санитарных мероприятиях, - это делает отрасль в целом более прозрачной, лесопользователи могут устанавливать конкурентные цены, обеспечен рост доходов лесничеств.

- Внедрены информационные технологии - они дают возможность практически мгновенно получать достоверные сведения о состоянии лесного фонда (геоинформационная система «Лесфонд.GEO», система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель», беспилотники).

- Разработана программа строительства предприятий по переработке отходов лесной отрасли: заводов по производству ДВП, фанеры и пеллет, двух ЦБК, отдельный проект - перевод местных котельных с угля на отходы лесопиления.

- Кратно увеличено количество совместных с правоохранительными органами рейдов и проверок предприятий, работающих в лесу. Идет активная борьба с «черными лесорубами».

Региональные власти и главным образом руководитель края, считает Александр Усс, должны успевать вникать во все вопросы. Вышеперечисленные решения изменили жизнь края, но это далеко не все, что удалось сделать.И многое, конечно, еще впереди.