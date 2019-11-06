Красноярец просит скидочные карты у соседей в очереди в супермаркете ради общения

Красноярец Олег Окладников опубликовал в группе «Совет отцов Красноярского края» (ВКонтакте) интересный пост – о том, как он уже год выстраивает коммуникации с незнакомыми людьми и получает от этого бонусы в виде благодарности. И таким образом передает эстафету вежливости по цепочке.

А происходит это таким образом. У мужчины рядом с домом два супермаркета, в которые он регулярно ходит за покупками. Разумеется, в каждом существуют так называемые карты лояльности, в народе – скидочные карты. Есть они и у Олега, но он ими не пользуется, когда есть очереди в кассу. И вот почему:

- Я прошу карту у соседа по очереди. И мне, чаще всего крайне благожелательно, дают. Я пользуюсь, возвращаю человеку, и говорю: «Большое спасибо!» Человек отвечает что-то типа: «Да ерунда!» Но по всему видно, что ему очень приятно. Но речь о другом: мы порой недооцениваем, насколько вежливость и благодарность, как ее часть, формируют наши взаимоотношения.

Далее Олег продолжает:

- Поел – скажи «спасибо». В любой момент вы можете добавить к этому «спасибо» чуток эмоций, и оно заиграет красками. Даже в сухом обыденном виде это выражение благодарности вызовет ответную реакцию: «пожалуйста». А это уже позитивное эмоциональное взаимодействие – необходимая часть семейных отношений. То есть даже если традиции благодарности в семье изначально нет, один человек, настойчиво ее практикующий, трансформирует все микросообщество. Будьте вежливы, начиная именно с себя.