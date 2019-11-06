2019-11-06T09:00:04+03:00
Общество

Красноярец просит скидочные карты у соседей в очереди в супермаркете ради общения

По его словам, вежливость формирует взаимоотношения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Красноярец просит скидочные карты у соседей в очереди в супермаркете ради общенияКрасноярец просит скидочные карты у соседей в очереди в супермаркете ради общенияФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярец Олег Окладников опубликовал в группе «Совет отцов Красноярского края» (ВКонтакте) интересный пост – о том, как он уже год выстраивает коммуникации с незнакомыми людьми и получает от этого бонусы в виде благодарности. И таким образом передает эстафету вежливости по цепочке.

А происходит это таким образом. У мужчины рядом с домом два супермаркета, в которые он регулярно ходит за покупками. Разумеется, в каждом существуют так называемые карты лояльности, в народе – скидочные карты. Есть они и у Олега, но он ими не пользуется, когда есть очереди в кассу. И вот почему:

- Я прошу карту у соседа по очереди. И мне, чаще всего крайне благожелательно, дают. Я пользуюсь, возвращаю человеку, и говорю: «Большое спасибо!» Человек отвечает что-то типа: «Да ерунда!» Но по всему видно, что ему очень приятно. Но речь о другом: мы порой недооцениваем, насколько вежливость и благодарность, как ее часть, формируют наши взаимоотношения.

Далее Олег продолжает:

- Поел – скажи «спасибо». В любой момент вы можете добавить к этому «спасибо» чуток эмоций, и оно заиграет красками. Даже в сухом обыденном виде это выражение благодарности вызовет ответную реакцию: «пожалуйста». А это уже позитивное эмоциональное взаимодействие – необходимая часть семейных отношений. То есть даже если традиции благодарности в семье изначально нет, один человек, настойчиво ее практикующий, трансформирует все микросообщество. Будьте вежливы, начиная именно с себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Малютка из «Инстаграма»: девушка, чей рост всего 130 сантиметров, стала фотографом и сама участвует в откровенных съемках
Сибирячка не комплексует из-за своей особенности. Девушка любит сниматься в полуобнаженном виде, а негативные комментарии пропускает мимо ушей
Новости 24
Дорогу Красноярск – Элита расширят до четырех полос
Попавшего в фотоловушку «единорога» показали в нацпарке Красноярского края
Из Красноярского края больше уезжают, чем приезжают
Заверните одного! В Норильске дерзкие песцы зачастили из тундры к людям
Состояние критическое. Старый коллектор в Зеленой Роще отремонтируют почти за миллиард
В Красноярском крае изучат протестный потенциал молодежи
В Хакасии в коллекторе теплотрассы обнаружили трупы двух мужчин
Трех коз и собаку заморила голодом насмерть: жительницу Канска обвиняют в жестоком обращении с животными
В Хакасии закрывается еще один детский дом
Красноярец просит скидочные карты у соседей в очереди в супермаркете ради общения
В Красноярске пьяный пассажир в ответ на неприличный жест разбил окно автобуса бутылкой шампанского
В Красноярске открылся новый сквер – Калининский
В Хакасии отец расчленил сына и после покончил с собой
Красноярск стал пятым по качеству жизни среди городов-миллионников в России
Прыгнул в траншею за сапогом и погиб: в Красноярском крае устанавливают причины смерти 17-летнего подростка
Перекрытие дорог на 7 ноября 2019 года в Красноярске: список, схема перекрытия во время демонстрации
На благоустройство правобережной набережной в Красноярске понадобится еще 140 миллионов рублей
Жители Красноярского края выбирают лучших врачей
Красноярцам рассказали, как можно устроиться на зарплату от 100 тысяч и выше
Регламент взаимодействия министерства здравоохранения и краевой полиции по работе с бездомными
В столице Хакасии школьница погибла под колесами элитной иномарки
В Красноярском крае директора дисквалифицировали на год за долги по зарплате
В Красноярске стартует турнир имени Елены Наймушиной