Красноярскому цементному заводу исполнилось 75 лет

Праздник объединил ветеранов производства и работников ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»), представителей органов власти, бизнес-партнеров завода и других гостей.

Со значимой датой в деятельности предприятия присутствующих поздравил первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов. Зачитав праздничное обращение президента холдинговой компании Олега Шарыкина, Геннадий Константинович отметил, что Красноярский цементный завод является старейшим активом и гордостью «Сибирского цемента». «За 75 лет производство кардинально изменилось. Сегодня многие цеха оснащены современным оборудованием. Специалистам удалось автоматизировать многие процессы, сделать более комфортными условия труда. Однако главное осталось прежним: как и три четверти века назад, красноярские цементники искренне преданы своему делу», – подчеркнул Геннадий Рассказов.

Также с наилучшими пожеланиями ветеранам и работникам предприятия выступил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев. «За свою многолетнюю историю завод пережил немало перемен, связанных как с производственными успехами, так и с тяжелым временем выживания. При этом предприятию удалось сохранить и приумножить уникальный производственный и кадровый потенциал. Предприятие идет в ногу со временем, активно модернизируется, обновляет производственные фонды, внедряет высокотехнологичное оборудование, в перспективе планируется запуск новой технологической линии. На заводе выпускается широкая линейка видов цемента самого высокого качества. Продукция востребована предприятиями строительной отрасли, нефтегазового сектора, дорожного строительства не только внутри края, но и далеко за его пределами. Имея четкую стратегию развития, планы по вводу новых мощностей, предприятие будет и в дальнейшем развиваться, и сохранять свои позиции на рынке», – сказал Евгений Афанасьев.

Представитель краевого министерства вручил заслуженные награды лучшим сотрудникам завода. Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены специалисты подразделения «Помол» – мастер цеха Рауза Мурзахметова и машинист крана, занятого на горячих работах, Людмила Титова. Почетным знаком «За особый вклад в развитие цементной промышленности» – управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин и заместитель начальника цеха «Помол» Оксана Климина. Еще 30 работников предприятия удостоены почетных грамот и благодарственных писем краевого и городского уровня, а также администрации Свердловского района. Четырнадцать человек отмечены наградами холдинговой компании «Сибирский цемент».

Напомним, что первая печь на Красноярском цементном заводе была зажжена 26 октября 1944 года. В этот день заработала первая технологическая линия предприятия, на которой начали выпускать необходимый для восстановления страны «хлеб строительства». После Великой Отечественной войны завод помогал воплощать в жизнь планы по индустриализации Сибири – обеспечивал специальными цементами гидроэлектростанции и другие строящиеся объекты.

Сегодня на предприятии трудятся 692 работника, их средний возраст составляет без малого 41 год. Предприятие стабильно выплачивает заработную плату, оказывает материальную поддержку сотрудникам при рождении детей и в связи с похоронами близких родственников, а также воинам-интернационалистам и тем, кто переживает тяжелое финансовое положение или ухудшение состояния здоровья. Не остаются без внимания и неработающие пенсионеры – «Красноярский цемент» регулярно выделяет им матпомощь, привлекает к участию в корпоративных мероприятиях, дарит подарки на День Победы и к Дню пожилого человека. Для детей сотрудников проводятся праздники, приуроченные к Дню защиты детей, Дню знаний и Новому году.

Предприятие гордится своими трудовыми династиями и заводскими семьями (династии – три и более поколения цементников, образующие непрерывную нисходящую линию; заводская семья – два поколения, но не менее трех работающих в настоящее время человек). Сейчас в ООО «Красноярский цемент» трудятся представители 12 династий и 12 семей. Одна из самых преданных делу династий – Кляйн-Тукаевых – проработала на заводе в общей сложности 245 лет. Самая молодая – Гирич – посвятила промышленному гиганту 47 лет. Ровно 75 в совокупности протрудилась самая «возрастная» заводская семья Трифоновых-Артамоновых-Шнайдер, и 10 – самая молодая, семья Димитрович. Более полусотни сотрудников завода имеют стаж работы свыше 20 лет.

«За 75 лет своей деятельности Красноярский цементный завод пережил взлеты и падения, периоды процветания и нелегких испытаний. Но неизменным оставалось высокое качество продукции, которым предприятие славилось во все времена. Это подтверждают Государственный знак качества СССР и медали ВДНХ, завоеванные заводом ранее, а также современные достижения, в частности, многократные победы в федеральном конкурсе программы «100 лучших товаров России». Залог успеха предприятия – славные традиции, заложенные ветеранами производства, которые бережно передаются из поколения в поколение, – это в первую очередь высокий профессионализм и ответственное отношение к своему делу», – отметил управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин.