Как будут работать поликлиники и больницы Красноярска в праздничные дни ноября

Начались праздничные осенние выходные. Школьники радуются каникулам, а взрослые тому, что появилась возможность отдохнуть подольше и провести больше времени с семьей. Но бывает всякое и «закон подлости» никто не отменял. В один момент планы могут рухнуть, если подведет здоровье. Куда обращаться за помощью в эти длинные выходные?

Во всех амбулаторно-поликлинических службах края 2 ноября прием пациентов будут вести терапевты, хирурги, педиатры, акушеры-гинекологи, стоматологи детские и взрослые. Также будут работать процедурные и перевязочные кабинеты. Время приема с 8.00 до 14.00 часов.

- Будут приниматься и обслуживаться вызовы на дому, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края. – Включая при этом активные посещения больных по информации, переданной учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи и патронажи, а также будет обеспечиваться выписка льготных лекарственных препаратов, работать диагностические службы.

В министерстве рекомендовали медицинским учреждениям заранее проинформировать прикрепленных к ним пациентов о графике своей работы.

3 и 4 ноября – выходные дни. В эти дни в обычном круглосуточном режиме будут работать стационары, травмпункты и служба скорой медицинской помощи.

КОНКРЕТНО

Куда обратиться за помощью в выходные дни?

Травмпункты:

Травматолого-ортопедическое отделение №1 (улица Баумана 20 «б») - 243-66-73;

Травматолого-ортопедическое отделение №2 (улица Ленина 150 корп.1);

Травматолого-ортопедическое отделение №5 (проспект Красноярский рабочий 48 «в»);

кабинет регистратуры детский - 262-51-02;

кабинет первичного детского приема - 262-13-63;

кабинет регистратуры взрослый - 262-01-55;

кабинет первичного взрослого приема - 262-02-55;

Оказание экстренной круглосуточной стоматологической помощи:

Взрослым пациентам на правобережье Красноярска – в городской стоматологической поликлинике № 3 (улица Коммунальная, 6 «а»), - 201-10-39;

Взрослым пациентам на левобережье Красноярска – в городской стоматологической поликлинике № 2 (улица Железнодорожников, 2 «6») - 221-57-35;

Детям до 18 лет включительно – в городской детской клинической больнице № 5 (улица Щорса, 83) - 260-23-23.

Оказание экстренной круглосуточной офтальмологической помощи:

Детский глазной травмпункт (улица Никитина, 1 «Б») - 246-73-83;

Взрослый глазной травмпункт (улица Никитина, 1 «Б») - 228-07-14.

Скорую помощь можно вызвать по телефону 103 (03 со стационарного телефона) или 112.