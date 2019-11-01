Хэллоуин 2019 в Красноярске: праздник для детей, рок-концерт, гик-вечеринка и танцы

Парни плакали, просили себя откопать: как экстремальщики-мажоры добровольно легли в могилу и даже заплатили за это

Вместе с инструктором по выживанию они отправились на остров в Новосибирской области и провели там три дня. Один день с выживальщиками провел и корреспондент «Комсомолки».