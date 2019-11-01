2019-11-01T06:51:13+03:00
Общество

Хэллоуин 2019 в Красноярске: праздник для детей, рок-концерт, гик-вечеринка и танцы

Где и как отпраздновать День всех святых в Красноярске
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Как отпраздновать Хэллоуин в КрасноярскеКак отпраздновать Хэллоуин в КрасноярскеФото: Олег ЗОЛОТО
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В этом году один из самых страшных и загадочных праздников выпадает на длинные выходные в честь Дня народного единства. В клубах и барах настоящее празднование пройдет 1-2 ноября. Рассказываем, как в Красноярске отметить Хэллоуин в 2019 года: куда пойти и где взять самый оригинальный наряд на вечеринку.

SOHO Bar

1 и 2 ноября Halloween party в SOHO

Начало музыкальной части вечера 21:00

За самый крутой костюм в эту ночь - дарим батарею шотов. А выберут костюм - бармены.

пр. Мира, 45 | тел. 22-77-506

RV Bar

1 ноября - вечеринка «This is Halloween»

Вас ждут: ужасные подарки от ведущего, розыгрыш кальянов.

В костюмах: бесплатный вход всю ночь.

пр. Мира, 45 Г | тел. 215-000-1

ФЛЭТ

2 ноября - Harry Potter and Evil Ball (Halloween Night)

Вход до 23:00 и после 04:00 свободный, в основное время 300р.

Дубровинского 1А | тел. 231-40-40

Bar HARLEY'S

2 ноября - Halloween

В 00:00 начнется головокружительная вечеринка. Вход в костюмах бесплатный.

Молокова, 56 | тел. 275-99-99

Ресторан «Максиилианс»

1 и 2 ноября - вечеринки «Пиковая дама» и «Семейка Аддамс».

Ресторан наполнится нечистью и загадочными угощениями, зажигательной музыкой и фантастическими шоу. Берите друзей и вылетайте на шабаш!

Начало в 20.00.

Вход: 300 рублей.

ул. Партизана Железняка, 17 | тел. 258-01-88

Рок-бар Металобаза

1 ноября - вечеринка Halloween

Коктейль в подарок всем в костюмах, развлекательная программа, выбор мисс Кошмар.

ул. Телевизорная 1 ст. 26 | 292-08-93

Где взять костюм?

Прокат КОСТЮМОВ "TheMaska.ru" КРАСНОЯРСК

Веб-сайт: https://vk.com/themaskakrasnoyarsk

Телефон: 8-923-272-43-23

Цена: сутки – 1000 рублей

Магазин маскарадных костюмов «Котильон»

Адрес: ул. Авиаторов, 40,

Телефон: 8 (391) 214-69-59

Цена: прокат - от 400, покупка – от 1200

Магазин маскарадных костюмов «ЛяКарнаваля»

Адрес: ул. Воронова, 14/6

Телефон: 8 (391) 295-42-44

Магазин праздничных украшений «Карнавал-Центр»

Адрес: ул. Красной Армии, 10

Телефон: 8 (391) 252-93-03

Цена: взрослые костюмы – от 800, детские – от 600

Магазин детской одежды «KrasKids24»

Адрес: ТГ "Май", ул. 9 Мая, 14А, Красноярск

Телефон: 8 (923) 327-55-88

Цена: от 800 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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