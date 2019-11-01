Хэллоуин 2019 в Красноярске: праздник для детей, рок-концерт, гик-вечеринка и танцы
В этом году один из самых страшных и загадочных праздников выпадает на длинные выходные в честь Дня народного единства. В клубах и барах настоящее празднование пройдет 1-2 ноября. Рассказываем, как в Красноярске отметить Хэллоуин в 2019 года: куда пойти и где взять самый оригинальный наряд на вечеринку.
SOHO Bar
1 и 2 ноября Halloween party в SOHO
Начало музыкальной части вечера 21:00
За самый крутой костюм в эту ночь - дарим батарею шотов. А выберут костюм - бармены.
пр. Мира, 45 | тел. 22-77-506
RV Bar
1 ноября - вечеринка «This is Halloween»
Вас ждут: ужасные подарки от ведущего, розыгрыш кальянов.
В костюмах: бесплатный вход всю ночь.
пр. Мира, 45 Г | тел. 215-000-1
ФЛЭТ
2 ноября - Harry Potter and Evil Ball (Halloween Night)
Вход до 23:00 и после 04:00 свободный, в основное время 300р.
Дубровинского 1А | тел. 231-40-40
Bar HARLEY'S
2 ноября - Halloween
В 00:00 начнется головокружительная вечеринка. Вход в костюмах бесплатный.
Молокова, 56 | тел. 275-99-99
Ресторан «Максиилианс»
1 и 2 ноября - вечеринки «Пиковая дама» и «Семейка Аддамс».
Ресторан наполнится нечистью и загадочными угощениями, зажигательной музыкой и фантастическими шоу. Берите друзей и вылетайте на шабаш!
Начало в 20.00.
Вход: 300 рублей.
ул. Партизана Железняка, 17 | тел. 258-01-88
Рок-бар Металобаза
1 ноября - вечеринка Halloween
Коктейль в подарок всем в костюмах, развлекательная программа, выбор мисс Кошмар.
ул. Телевизорная 1 ст. 26 | 292-08-93
Где взять костюм?
Прокат КОСТЮМОВ "TheMaska.ru" КРАСНОЯРСК
Веб-сайт: https://vk.com/themaskakrasnoyarsk
Телефон: 8-923-272-43-23
Цена: сутки – 1000 рублей
Магазин маскарадных костюмов «Котильон»
Адрес: ул. Авиаторов, 40,
Телефон: 8 (391) 214-69-59
Цена: прокат - от 400, покупка – от 1200
Магазин маскарадных костюмов «ЛяКарнаваля»
Адрес: ул. Воронова, 14/6
Телефон: 8 (391) 295-42-44
Магазин праздничных украшений «Карнавал-Центр»
Адрес: ул. Красной Армии, 10
Телефон: 8 (391) 252-93-03
Цена: взрослые костюмы – от 800, детские – от 600
Магазин детской одежды «KrasKids24»
Адрес: ТГ "Май", ул. 9 Мая, 14А, Красноярск
Телефон: 8 (923) 327-55-88
Цена: от 800 рублей
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