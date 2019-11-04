Как Красноярск отмечает День народного единства: широкая ярмарка, концерт, хороводы и народные гуляния

Несмотря на легкий морозец, отметить 4 ноября большой праздник, День народного единства, на Театральную площадь пришли сотни красноярцев. Многие приехали из районов края специально, чтобы повеселиться от души: послушать концерт народных коллективов, побывать на ярмарке, понаблюдать за народными играми - за сражением отважных витязей, к примеру, или за стрельбой из лука. А можно и просто погулять по любимому городу.

На Театральной площади народные гуляния - концерт, игра и широкая ярмарка Фото: Диана ИВАНОВА

- Мы из деревни Сидельниково, Сухобузимский район - там вся жизнь прошла и предки наши там жили, в суриковских местах, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Ольга Войтова. - Приехали отметить этот день здесь, вместе со всем краем. Нашему ансамблю уже 16 лет - поем, пляшем. Клуба своего, правда, у нас нет - он сломался. Сейчас новый строят, ждем, когда достроят - там будем репетировать. Что сказать - мы любим нашу Россию такой, какая она есть, и нам важно поделиться этим чувством. Поэтому мы здесь.

Купить можно и поделки, и различную снедь Фото: Диана ИВАНОВА

А неподалеку, у центрального фонтана, сошлись в поединке настоящие витязи, все - красавцы молодые, как на подбор. Зрелищно и ярко. Ребятня в восторге от стрельбы из лука - под зорким контролем наставников и родителей.

На ярмарке красноярцы с удовольствием пополняют запасы провизии Фото: Диана ИВАНОВА

На ярмарке тоже есть где душе разгуляться - выбор богатый: и медок золотистый, и сухофрукты, и кое-чего посущественнее. И конечно, сувениры, без них никуда.

Историческая реконструкция Фото: Диана ИВАНОВА

После небольшого концерта - историческая реконструкция. Все актеры - в стилизованных под старину костюмах и сама Россия, она очень узнаваема. А затем начался митинг - самый единодушный, потому что в любви к Родине все едины. После него гостей ждет продолжение концерта и гвоздь программы - большой Сибирский хоровод. А закончится вечер светомузыкальным шоу на Стрелке.

Витязи сошлись в схватке Фото: Диана ИВАНОВА

Праздник в разгаре, успевайте!