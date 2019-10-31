РУСАЛ объявил экологический план на семь лет

РУСАЛ снова «вызвал огонь на себя»: в этом году вступили в силу законодательные нормы, которые предписывают крупным промышленным предприятиям получать комплексное экологическое разрешение. Это документ, где фиксируются все меры по снижению воздействия на окружающую среду и конкретные показатели, которых должно добиться предприятиями.

Сейчас в России порядка 300 заводов, которые должны получить такое разрешение. В пилоте – 15 предприятий. Одним из первых решил стать КрАЗ: зачем тянуть, если экологическая программа на предприятии уже давно существует, постоянно актуализируется и, что самое главное, - неукоснительно выполняется. Документ, представленный на общественное обсуждение, расписывает все природоохранные мероприятия на семь лет вперед.

Правда, очное обсуждение, которое проходило в администрации Советского района в середине октября, не задалось: группа людей, называвших себя «экологическими активистами», просто не дала горожанам услышать выступающих. Однако цели своей мероприятие достигло, считают специалисты экологической службы КрАЗа: жители Красноярска стали активно интересоваться документом, внимательно его читать и присылать свои замечания и предложения.

- За месяц, что наша экологическая программа была опубликована на нескольких сайтах, представлена в администрации района и краевой библиотеке, мы получили три-четыре замечания, - рассказал директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности «РУСАЛ Красноярск» Александр Белянин. – Зато сейчас горожане пишут нам активно и, что немаловажно, по делу: уточняют некоторые параметры программы, задают вопросы, предлагают различные меры.

В комплексном экологическом разрешении обозначены практически все параметры: объем предельно допустимых выбросов, план природоохранных мероприятий – от высадки деревьев до внедрения новых технологий электролиза. За семь лет завод обязан снизить выбросы еще более чем на десять процентов, если эти показатели не будут достигнуты, компанию ждут серьезные штрафные санкции – вплоть до приостановки деятельности.

- Если сравнивать результаты работы КрАЗа за 2018 год с тем временем, когда я пришел работать на КрАЗ - в начале восьмидесятых, то это две большие разницы. Объемы выбросов сократились в 4,5 раза, - поясняет Александр Белянин. – В последние десять лет завод стабильно дает по миллиону тонн в год, а влияние на окружающую среду при этом стабильно снижается.

Инертные аноды ждет весь мир

Экологическая программа на КрАЗе стартовала еще в 2004 году: цеха постепенно оснащали новыми газоочистными сооружениями, улучшали конструкцию электролизеров – именно процесс выплавки первичного алюминия из глинозема и дает основной объем загрязнения. Глинозем – порошкообразный материал – засыпают в огромную «ванну», через которую проходит электрический ток, под его воздействием и выплавляется металл. Ключевую роль в этом процессе играет анод – электрод с положительным зарядом, через него подается ток в ванну электролизера. В результате модернизации завод снизил выбросы на 39%, а фторидов –– на 76%.

Сейчас на КрАЗе применяется несколько технологий производства алюминия: «Экологичный Содерберг» - традиционные «ванны», прошедшие глубокую модернизацию, есть электролизеры на обожженных анодах и экспериментальный участок инертных анодов – это передовая методика выплавки алюминия, которая может коренным образом уменьшить воздействие. Главное отличие заключается в следующем: обычный анод, вступая во взаимодействие с глиноземом, сгорает, и выделяет при этом углекислый газ (СО2) и полиароматические углеводороды (СО). Инертный анод не сгорает (потому и называется инертным), а значит, не выделяет углерод. Основной компонент глинозема – это оксид алюминия, под влиянием тока он распадается на алюминий и кислород. Воздействие сводится практически к нулю!

Технология революционная, над ее разработкой бьются все мировые производители алюминия, но пока за пределы лаборатории удалось выйти только РУСАЛу. Экологические параметры всех устраивают, сейчас инженеры работают над повышением качества металла.

ФАКТ

Медали XXIX Всемирных зимних студенческих игр, которые проходили в Красноярске в марте 2019 года, были изготовлены из сплава алюминия, полученного в электролизере с инертными анодами.

«Сухая» газоочистка работает лучше

Если посмотреть старые фотографии цехов, где люди трудятся буквально в клубах газа и глиноземной пыли, и сравнить с нынешней обстановкой на заводе, результат -более чем наглядный. В ходе экологической модернизации электролизного производства была пересмотрена практически вся технологическая цепочка.

Изменили способ засыпки глинозема, что радикально уменьшило количество пыли, автоматизировали процесс «пробивания» электролитной корки – теперь для этого не нужно открывать электролизер. Улучшили установки дожигания сопутствующих газов, что позволило сократить выбросы, полностью заменили систему газоочистки, теперь она способна улавливать 96% вредных веществ. На этом работа не остановилась: сейчас очистные установки оснащают более современными фильтрами, они похожи на меха гармошки – с большим количеством складок. Такая конструкция, говорят специалисты по экологии, задерживает в 2 раза больше выбросов.

Благодаря модернизации газоочистки удалось в том числе снизить затраты, ведь теперь почти весь фтор, который раньше в ходе электролиза буквально вылетал в трубу, удается вернуть обратно в технологический процесс, а это серьезная экономия и снижение воздействия.

Интересно, что в ходе модернизации электролизеры, работающие по технологии Содерберга, стали даже гораздо экологичнее, чем «ванны» на обожженных анодах: инженеры приложили максимум усилий к тому, чтобы сделать их герметичными: «эко-Содерберг» закрыт со всех сторон, глинозем подается через бункер, газ отводится автоматически. Участие человека минимально, например, раз в сутки рабочий открывает небольшой лючок, зачерпывает пол-черпака горячего металла и отливает контрольную пробу для исследования металла на качественные характеристики.

Санитарно-защитную зону делают зеленой

Как рассказали на КрАЗе, много вопросов поступило по поводу развития санитарно-защитной зоны завода.

- Санитарную зону мы ежегодно обустраиваем и впредь будем развивать, - рассказывает Александр Белянин, - продолжим высаживать деревья, за последние два года высадили больше тысячи только в сторону Солнечного. Еще бы сделать так, чтобы их не вырубали «предприниматели» - в свое время под авторынок снесли большой кусок наших «санитарных» посадок – три тысячи деревьев!

Одним из результатов комплексной экологической программы должно стать дальнейшее сокращение выбросов. В рамках комплексного экологического разрешения, который кразовцы гтовятся получить планируют решить эту задачу в течение четырех лет. Непросто, но выполнимо, считают заводчане.