Красноярские судьи высказались против смертной казни, а преступники – за

Казнить нельзя помиловать… После трагедии в Саратове, когда от рук безработного по пути в школу погибла 9-летняя Лиза Киселева, в соцсетях началась дискуссия, многие требовали вернуть смертную казнь.

На днях свою точку зрения на острый вопрос высказали красноярские судьи. На пресс-конференции в издательском доме «Комсомольская правда» мнение сообщества озвучил заместитель председателя Красноярского краевого суда по уголовным делам Виталий Носов.

Небольшая предыстория. Перед встречей корреспонденты «Комсомолки» провели опрос среди красноярцев. Задавали один вопрос: как, по-вашему, есть ли сейчас в России смертная казнь? С ответом затруднился каждый второй.

Умирать в каменном мешке тяжелее

Как вы относитесь к запросу общества на отмену моратория на смертную казнь?

- Когда происходят трагические события, процент людей, склоняющихся к необходимости вновь применять такое наказание, растет. Когда все успокаивается, общество делится примерно 50 на 50.

Все упирается в последствия самого исполнения смертной казни. Когда люди говорят об этом институте, та половина, которая желает, чтобы смертная казнь исполнялась, считают, что жестокого преступника необходимо «стирать», чтобы у него не было возможности вернуться в эту жизнь. Ровно такая же половина, другие, говорят: это слишком легко – уйти из жизни быстро, он и не помучается.

С точки зрения изучения психологами вопросов отношения к этому самих преступников, большая часть хотела бы, чтобы смертная казнь исполнялась. Потому что умирать в каменном мешке без возможности общения с обществом – это гораздо более тяжкое наказание.

Многие задумываются и об экономической составляющей вопроса. Что дороже для страны – содержать осужденных на пожизненный срок или осуществлять смертную казнь?

В России я не нашел изысканий на эту тему. А вот яркий пример из США. Смертная казнь у них в 9 раз дороже, чем пожизненное лишение человека свободы. Кажется, все должно быть наоборот, но нет. Огромное количество апелляций, работа апелляционных судов, судов присяжных – это миллионы. Как это в нашей стране, надо высчитать.

Свести к минимуму возможность ошибки

Как же относятся судьи к мораторию на смертную казнь?

- Большая часть склоняется к тому, что мораторий правильный. Все-таки возмездие для осужденного, более тяжелое в психологическом смысле, - пожизненное лишение свободы, а не смертная казнь. Это обусловлено, в том числе тем, что в России с момента вынесения до исполнения приговора проходило от полугода до года. Если же взять американцев, у них этот срок 20-25 лет.

Их процесс устроен так, что может быть множество апелляций, их рассматривают долго. Конечно, они отталкиваются от правила свести к минимуму возможность ошибки. Есть же примеры, когда осуждают и приговаривают к смертной казни невиновных. Так, по делу Чикатило расстреляли двоих невиновных.

У нас же процесс направлен на оперативное рассмотрение дела, существуют сроки. И дальше – сроки исполнения, обжалования.

Конечно, хотелось бы, чтобы за тяжкое преступление в отношении лица было очень тяжкое наказание. Именно судейский корпус считает таким наказанием пожизненное лишение свободы, а не смертную казнь. Там все слишком быстро и легко для осужденных происходит.

Для судьи легче не назначать такое наказание, как смертная казнь. Не становиться дамокловым мечом, не лишать человека жизни. Другое дело, что я видел воочию (начинал в следствии), расследовал преступления, где были сотни пострадавших и убитых. Это настолько ужасно, то рассматривая такое дело, напротив, приходишь к такому убеждению, что не должен жить такой человек.

Казнь – это не сдерживающий фактор

- Является ли смертная казнь тем средством, что может остановить преступников? Что показывает опыт стран, где она существует, есть ли там снижение преступности?

- Смертная казнь не может в дальнейшем влиять на возможность совершения другими людьми преступлений.

Вот пример с террористами. Готовясь к преступлению, они изначально думают, что не доживут до суда. Понимают, что их жизнь закончится во время совершения преступления.

Или исследования по маньякам. Они показывают: если за такие преступления будет смертная казнь, они все равно на них пойдут.

Статистика практически всех стран мира говорит: если будет существовать этот вид наказания, никакого влияния на решение лицом совершить преступление он не окажет.

То есть казнь сдерживающим фактором не является. Вот пример Китая. Там за взятки казнят десятками тысяч, но количество преступлений не падает, а где-то даже и растет.

Если подавляющее большинство общества выступит за смертную казнь, возможно ли это будет технически?

- Мнение общества в данном случае может влиять лишь на мнение президента. С юридической точки зрения мнение общества на принятие подобного решения не влияет. Для того чтобы отменить мораторий, надо разорвать отношения с Европейским союзом. Опять же, когда назревает некая критическая масса в обществе, власти могут прислушаться.

ВАЖНО

КОГДА-ТО КАЗНИЛИ ТОЛЬКО ЗА КРАЖУ!

- Смертная казнь зародилась еще из кровной мести. Когда-то в 11-м веке было такое уложение законов «Русская правда», у истоков создания документа стоял еще Ярослав Мудрый, - рассказывает Виталий Носов. - Так вот уже к этому моменту смертную казнь в виде кровной мести немного ограничили. Решение о подобном наказании могли выносить только ближайшие родственники.

Дальше законодательство трансформировалось, и сыновья Ярослава Мудрого свели смертную казнь на нет. И до 14 века она фактически не применялась. Ближе к этому периоду она в «Соборном уложении» существовала только за один вид наказания – за кражу, совершенную в третий раз.

Разгул такой меры наказания страна получила во времена Ивана Грозного. Расширился круг преступлений, за которые предусматривалась смертная казнь, их стало около 60. Казнили тысячами, десятками тысяч. Причем способы смертной казни были изощренными, отсечения головы и повешение – самые «мягкие» из них в те времена. Были и совершенно жуткие, официально внесенные в то уголовное законодательство.

Дальше берем времена Петра Первого, 17 век. Здесь смертная казнь применялась по большей части за воинские преступления либо за мятеж (против государства). Тогда как она была предусмотрена за 123 вида преступления. Фактически по ним не применялась, только по трем: мятеж, убийство и измена.

К середине 19 века смертная казнь стала существовать как вид наказания только лишь за государственные и военные преступления. В редких случаях она применялась за особо тяжкие виды убийств, изнасилований, разбоев и грабежей.

Во времена Советской власти на год ее даже отменили. Ну а потом все помнят времена кровавого террора, когда с 1935 по 1947 год было казнено 680 тысяч человек (по данным официальных источников).

Современность. Смертная казнь в уголовном кодексе РСФСР существовала с 1960 года, есть она и до сих пор. Это статья 59 уголовного кодекса «Смертная казнь как высшая мера наказания».

Но в 1996-м году, когда Россия вошла в Совет Европы, а там есть конвенция «О защите прав и свобод человека», к ней существует такой протокол №6. Россией он был подписан, после чего на нашей территории соблюдается мораторий на смертную казнь. Это не значит, что она перестала существовать как вид наказания – просто временно не применяется.

Сколько она не будет применяться? Пока мы связаны данным протоколом. Выносились ли такие приговоры, в том числе в нашем крае? Да, были, но, конечно, они не исполняются.

Если говорить об истории наказаний по Красноярскому краю, с 90-го по 98-й год было 47 таких приговоров. Из них приведено в исполнение два, это в 90-м и 91-м году, в отношении Иванова и Васильева, за убийства.

Остальные приговоры приведены в исполнение не были. 26 человек помиловали (этот вопрос – исключительная компетенция президента РФ). При этом 10 приговоров были заменены на пожизненное лишение свободы, еще около 15 – на приговоры с соответствующими сроками, на 25 и 15 лет. С 1999-го года в крае смертная казнь не назначалась. То есть это уже 20 лет.

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