Личные деньги: полезные советы для семейного бюджета. Экономим 13 процентов

Тому как грамотно и безопасно обращаться с финансами, планировать семейный бюджет, сегодня учат даже в школах. Но до сих пор существуют устойчивые мифы. Один из них – «Получить налоговые вычеты очень сложно: тяжело сделать все документы и уйдет много времени». На самом деле я – как автор этой статьи, получивший в этом году имущественный налоговый вычет, положенный при приобретении квартиры, могу с чистой совестью заявить: все гораздо проще, чем вам кажется! И вернуть 13 процентов от всей суммы вашей годовой заработной платы в семейный кошелек вполне реально. Правда, 13 процентов – это максимум. Больше не получится, а вот меньше – вполне. Но и 10 000 рублей– приятная история, особенно накануне отпуска или когда нужно собирать детей в школу.

Отметим, что красноярцы грамотные налогоплательщики. С начала 2019 года правом на предоставление вычетов воспользовались 91,6 тысячи человек, а общая сумма вычетом - 33 млрд рублей.

Самый популярный вычет – имущественный – это покупка жилья.

Сегодня «Комсомолка» вместе с заместителем руководителя УФНС России по Красноярскому краю Ольгой Бучацкой рассмотрит три типичные ситуации: лечение, обучение и покупка квартиры.

Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России Ольга Петрова и начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Красноярскому краю Марина Брежнева

Много информации есть в Интернете, в том числе на федеральных и региональных сайтах министерств финансов, налоговой службы, Банка России. Поэтому остановимся лишь на принципиальных моментах.

Социальные вычеты и…

Вы платите налоги, государство готово на взаимность. Если у вас были расходы на обучение, лечение и покупку лекарств, добровольное пенсионное страхование или страхование жизни, то часть расходов можно вернуть. С одним уточнением. Максимальная сумма, от которой вам вернут 13 процентов, – 120 000 рублей. То есть 15,6 тысячи рублей. Овчинка стоит выделки, не так ли? Поэтому наш совет, обращаясь в образовательное или лечебное учреждение, обязательно уточняйте, есть ли лицензия, готовы ли вам предоставить документы для получения вычетов.

А еще есть налоговые «бонусы» для родителей. Если ребенок ходит в платный детский сад или школу, лицензированное учреждение дополнительного образования или учится на очном отделение в вузе, то вы имеете право вернуть часть потраченных денег. Вычет на одного ребенка ограничен 50 тысячами - максимум 6,5 тысячи рублей в год – на руки.

Интересно, что право на вычеты по обучению имеют и старшие братья и сестры, если платят за младших, которым не исполнилось 24 года.

Социальные вычеты можно получать каждый год.

В большинстве случаев необходимо предоставить всего два документа: договор об оказании услуги, подтверждение ваших расходов – чеки, квитанции об оплате.

… имущественные

Больше всего красноярцев приходит в налоговую службу именно за имущественными вычетами. И это понятно. Вернуть можно до 650 000 рублей. Но обо всем по порядку.

Сумма, которая освобождается от налогов при покупке жилья сегодня, - 2 млн. рублей. Если ваша квартира стоит больше, на суммы вычета это никак не повлияет. Вы все равно получите 13 процентов от 2 млн. рублей, то есть не больше 260 тысяч рублей уплаченного налога. А вот если квартира стоит меньше, то оставшийся вычет можно будет получить при покупке недвижимости в следующий раз.

Дополнительно к вычету можно частично вернуть расходы на уплату процентов по ипотеке. И здесь уже предельная сумма расходов - три миллиона рублей, то есть не более 390 тысяч рублей. И без калькулятора легко сложить – 260 тысяч + 390 тысяч рублей = 650 000 рублей налогов.

Обязательное условие пакета документов на любой из вычетов – налоговая декларация. Сейчас декларацию легко сформировать в своем личном кабинете – большинство полей заполняется автоматически. Можно и по «старинке» - заполнить от руки или в компьютере, распечатать и принести с собой. Если будут вопросы, можно воспользоваться услугами консультантов, в каждом территориальном отделе они есть, причем не за стойкой, а в зале, и они готовы помочь.

Что касается мифа о потерянном времени, поверьте, очередей в налоговых инспекциях Красноярска сейчас почти нет. И все они электронные. Конечно, очень выручает личный кабинет: все видно, идет ли проверка, подтверждена ли заявленная сумма вычета. В час «Ч» деньги оказываются на вашем счету в банке, на том, который вы указали в заявлении. Информация об этом тоже появляется в личном кабинете.

На заметку!

Обратите внимание: в случаях затрат на дорогостоящее лечение предельной суммы вычета не установлено. Если вы потратили на операцию 600 тысяч рублей, то можете вернуть 78 000. Однако не забывайте соотносить суммы с вашей официальной заработной платой. Пример: за год вы заработали 360 тысяч, вам вернут лишь 13% с этой суммы (то есть 46 800). Важно знать и то, что в отличие от имущественного, социальный вычет не переносится на следующие годы.

Подробности

- Проверка декларации и пакета документов длится не более трех месяцев. Налог возвращается в течение месяца после ее окончания. Получается, если подавать в январе, в конце апреля можно рассчитывать на деньги. По крайней мере у автора было именно так.

- Вычеты можно получать у работодателя: он просто не будет удерживать у вас 13 процентов из зарплаты.