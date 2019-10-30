2019-10-30T12:42:07+03:00
Общество

На трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае после реконструкции открыли путепровод через Транссиб

В ходе работ на 702-м км мостовики возвели, по сути, два искусственных сооружения
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Строительство левого путепровода и подходов к нему завершилось еще в прошлом году. После открытия движения на этом объекте строители смогли приступить к демонтажу существующего неремонтопригодного искусственного сооружения, построенного в 1960-е годы. Правое направление возводилось на месте старого путепровода.

Одним из самых технически сложных и трудоемких этапов реконструкции стал монтаж пролетного строения над железнодорожными путями. Работы проводились в течение нескольких часов, во время технологических «окон» в графике движения поездов. Благодаря согласованным действиям мостовиков и железнодорожников работы завершили в кротчайшие сроки.

Длина каждого путепровода – 54,5 м, подходов к ним – 2,5 км. Основание дорожной одежды выполнено из цементобетона, покрытие – из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. На путепроводах установлено освещение, обустроены лестничные сходы.

Данный объект вошел в Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры на период до 2024 года. Реконструкция позволила ликвидировать неремонтопригодный путепровод со сниженной грузоподъемностью, развести транспортные потоки и увеличить пропускную способность на участке федеральной трассы с интенсивностью движения более 15 тыс. автомобилей в сутки.

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