«В тундру только с паспортом!»: оленеводы, увезенные за тысячи километров от дома ради 500-рублевого штрафа, вернулись обратно

Без бумажки «три букашки»... точнее, якутские оленеводы без паспортов, осилили нелегкий путь домой.

Напомним яркую предысторию. Юкагир, небольшой поселок у побережья моря Лаптевых, на самом краю арктической тундры. 50-летний бригадир Конон Томский его сын, тоже Конон и Виталий Сыроварский с середины мая до октября уезжали на базу рядом с пастбищем, это в 50 километрах от дома. Смотрели за стадом оленей (а в нем больше 1600 голов). 11 сентября неподалеку от базы приземлился вертолет с пограничниками. У оленеводов потребовали паспорта. Но «корочки» нашлись лишь у бригадира.

Из этого дома на базе Чууркан, находящейся в 50 километра от поселка Юкагир, оленеводов увезли в Тикси. / Личный архив Конона Томского

Нарушителей пограничного режима посадили в вертолет и увезли в райцентр Тикси, он в 380 километрах. Они, было, пытались возразить: может, лучше в Юкагир? До него всего-то полсотни километров, паспорта там! Но, увы…

У бригадира документы были. Но сына и товарища бросить не смог – те почти не говорят по-русски. В тундре как дома, а в райцентре заблудились бы. В Тикси у задержанных проверили личности, оштрафовали на 500 рублей каждого (бригадира почему-то тоже) и отпустили на все четыре стороны – можете ехать домой.

Один нюанс: прямой транспортной связи между Тикси и Юкагиром нет. Вариант с вертолетом тоже отпадает – доставлять оленеводов обратно никто не собирался.

Чтобы вернуться, нужно сделать гигантский крюк: одолеть два перелета (Тикси — Якутск — поселок Депутатский) и переплыть залив моря Лаптевых. Маршрут - 2 500 километров. А тут пастухи с одним на троих паспортом и телефоном. Чем же обернулось дело? Неужели до сих пор скитаются? «Комсомолка» звонила путешественникам на единственный имеющийся сотовый бригадира, но со связью в тех местах – беда. Как вдруг Конон Дмитриевич взял трубку!

- Спасибо, мы вернулись! – обрадовал нас Конон Дмитриевич. – В первых числах октября, точную дату не скажу уже. А до нас как дозвониться, мы же все время в тундре. Оленей наших ищем, разбежавшихся, пока нас не было.

- Как добрались-то???

- Чудом! Без документов, и вначале – без денег... даже не одетые толком. Нас же забрали прямо в бахилах, рабочих штанах, я вездеход свой ремонтировал, был весь грязный. В таком виде и попали. У меня телефон пока работал, я дозвонился до своих, они нашли знакомого, который живет в Тикси. Он за нами приехал, забрал, покормил. Утром мне родные на карточку деньги бросили, чтобы мы хоть еду могли покупать в магазинах, опять же прислали копии паспортов. Первые деньги на авиабилеты от Тикси до Якутска (25 000 рублей на каждого) наскребли всем миром.

В Якутске, пока мы думали, как быть, что делать, нас поселили у себя родственники. Дали свои вещи, - мы ведь как выглядели! В грязных робах, бахилах резиновых, все смотрели, удивлялись. Всего в Якутске мы провели почти две недели, - ждали деньги от нашей организации, сельхозкооператива. Думали сначала, полетим через Депутатский, центр улуса. Но повезло, взяли билеты на самолет в Усть-Куйгу, это гораздо ближе к нам. Обычно в Усть-Куйгу все забито, но в последний момент оказалось, есть ровно три билета, - как специально для нас. Обрадовались, сразу же купили. Это еще по 23 тысячи с чем-то на каждого.

Потом надо было плыть. Я уже договорился с ребятами, у которых большие лодки (чтобы переплыть залив моря Лаптевых, - прим. ред.). Они согласились. Но когда там море утихнет! Осенью очень большие волны, под два метра. Каждый день штормит. Мы даже на лодке кататься боимся. Но по морю не пришлось добираться. Счастливый случай, бывает же такое.

Прилетел вертолет в Усть-Куйгу, он развозит людей по поселкам. Тоже плати - по 6,5 тысяч на человека. Зато на следующий день были уже в Юкагире, наконец-то дома! Жены сказали: теперь в тундру только с паспортом. По всем расходам ушло на троих 205 тысяч рублей, сейчас понемногу отдавать будем.

Я сегодня ненадолго дома, а вообще мы сейчас снова в тундре. Постоянно за оленями ходим. В середине мая уезжаем на летнюю базу и там до октября. А потом уже на зимнюю.

Иначе никак: олени – наши кормильцы. Если за ними не смотреть, могут на 30-40 километров в тундру уйти. Хлеб непростой: летом комары, потом холод.

Когда нас забрали, сменщики от испуга бросили стадо, ушли со стойбища. И олени просто разбежались, теперь собираем, вот сегодня нашел семерых. Всего из 1611 голов не хватает 250-300. А там волки были, я видел следы. Задрали или не задрали оленей, не знаю еще.

А я тут, когда искал оленей, утопил снегоход в реке. У нас же уже морозы, 32 градуса было. Но лед пока еще тонкий, вот и не выдержал. Сам я уцелел, успел выпрыгнуть. Но, не поверите, вместе с машиной утонул мой паспорт!

P.S.

В октябре депутат Государственной Думы Галина Данчикова и Лена Иванова, Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Республике Якутия, встретились в Москве с руководством Пограничной службы ФСБ РФ. На встрече обсуждали и конкретную историю оленеводов, и вопросы «сосуществования» в принципе, пограничных войск с жителями районов пограничной зоны.

- По итогам встречи руководство пограничной службы ФСБ России согласилось внести в Правила пограничного режима пункт об удобном перемещении жителей 16-и населённых пунктов пограничной зоны, - рассказали в правительстве Якутии.

Лена Иванова:

- Документом, удостоверяющим личность, будет признаваться и копия паспорта гражданина РФ, заверенная главой органа местного самоуправления, например, главой поселка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Якутских оленеводов увезли за тысячи километров от дома ради 500-рублевого штрафа

Трем оленеводам из Якутии предстоит проделать долгий путь домой: по воздуху, суше и морю. А началось все с банального: «предъявите документы». (Подробности)