В Красноярском крае стало меньше изнасилований, убийств и краж, но больше преступлений в интернете

В красноярской краевой полиции подвели предварительные итоги работы за 2019-й год. Главный результат: серьезно – на 9,3% - снизилось количество тяжких преступлений. В том числе на 54% - изнасилований, на - 18% убийств, на 23% - разбоев, на 20% - грабежей и на 2,4% - краж (если сравнивать с аналогичным периодом пошлого года), сообщил глава ГУ МВД России по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Тяжкие преступления

Поясним некоторые из чисел. Стало ли в крае действительно меньше изнасилований? Не совсем. В прошлом году было раскрыто несколько многоэпизодных дел (а там фигурант один, но каждый эпизод считается отдельно). Так, стало известно о семье, где на протяжении нескольких лет насиловали детей. Многие об этом знали, но скрывали. В конце концов, было возбуждено уголовное дело, оно ушло в суд, преступника ждало наказание. В 2019-м году таких дел в крае зарегистрировано не было. Остальные числа – «чистые».

Киберпреступность

- Нападений на улицах, грабежей, краж все меньше, - добавил Александр Речицкий. – Но поскольку люди уходят в Интернет, это касается и криминала. На 64% стало больше преступлений в сфере информационных технологий. Участились случаи хищения с банковских карт и телефонного мошенничества. Обычно они осуществляются преступниками из других регионов или даже из-за рубежа либо из мест лишения свободы. Кстати, в этой связи обсуждается федеральная инициатива блокировать сотовую связь для тех, кто находится за решеткой. Поскольку несмотря на все усилия, там даже создаются call-центры, откуда осужденные выманивают деньги, крупные суммы.

Нестандартные решения

Также отметим, что сократилось количество преступлений в общественных местах. Имеются в виду драки, мелкие кражи на улицах или транспорте, хулиганство.

- Мы применяем нестандартные решения, - пояснил руководитель краевого главка. – Например, есть статьи, предусматривающие в качестве наказания штраф или арест до 15 суток. Мы взаимодействием с разными структурами, в том числе с представителями судебной системы. И они стараются изолировать уличных преступников от общества. Это хорошая воспитательная мера, она позволяет оздоровить обстановку в общественных местах.

Увольнения полицейских

Также глава МВД России по краю затронул тему оптимизации кадров:

- Идут разговоры о резком сокращении числа полицейских, сотрудников УГИБДД. После реформы 2011 года никого больше живьем не «режем», не увольняем. Незначительные сокращения (это 6,4%, 980 человек) касаются незаполненных вакансий.

В красноярской краевой полиции подвели предварительные итоги работы за 2019-й год.Фото: Мария ЛЕНЦ

Во-вторых, существуют современные системы видеонаблюдения, они подчас оказываются более эффективными. Есть расхожее мнение: где человек в форме, там и безопасность. Между тем она уже потеряла актуальность.

И третье: сегодня активно развивается система частных охранных предприятий. Каждая компания заключает с ними договоры. В таких организациях работают профессиональные люди, вооруженные. И это тоже останавливает преступников.

Алкоголь

- Именно полиция была одним из инициаторов ликвидации уличных киосков. Потому что за их счет шло существенное осложнение обстановки. Это связано со сбытом алкоголя в запрещенное время, а также с кражами и грабежами. Потому что человек, например, отнявший у кого-то что-то, мог сдать это в ларьке, обменять на водку. Сейчас при взаимодействии с муниципалитетом принята жесткая практика. Первая, вторая закупка – штраф. После третьей – уже ставится вопрос о сносе павильона.

Вытрезвители

- В продолжение темы: мы очень ждем принятия федерального закона о возвращении вытрезвителей, - рассказал Александр Речицкий «Комсомольской правде» - Красноярск. – Все наши предложения на эту тему переданы в краевое правительство.