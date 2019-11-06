2019-11-06T09:00:57+03:00
Происшествия

«Работу делать будешь?»: проверку колонии, где сотрудник макнул заключенного головой в унитаз, начали в ГУФСИН

Так его «воспитывали» за отказ убирать территорию
Ася ЖУКОВА
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Проверку красноярской колонии, где сотрудник макнул заключенного головой в унитаз, начали в ГУФСИНПроверку красноярской колонии, где сотрудник макнул заключенного головой в унитаз, начали в ГУФСИНФото: Мария ЛЕНЦ
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- Чтобы я тебя больше не видел, не слышал, понял, нет? Еще раз – и ты поедешь, знаешь, куда? Мусорская постанова, не мусорская постанова… Понял, нет? Иди мети! - крупный мужчина в форме делает внушение заключенному прямо на камеру. То и дело перемежая слова крепкими выражениями. Такую сцену сняли в ИК-17 Красноярска.

Как выяснилось, один из заключенных отказался выходить на уборку территории. Причем наотрез. Сотрудник колонии пытался было его заставить. Но бесполезно. Осужденный ни в какую. Тогда, как видно, нервы у «воспитателя» не выдержали.

- Есть и другой вариант – я тебя выведу и макну, - пообещал он. - Работу делать будешь?

Услышав очередное «нет», он взорвался. За шкирку оттащил зэка в туалет и опустил головой в унитаз:

- Залазь, что ты? Слышишь ты, олень?

Продержав несколько секунд, отпустил. А после продолжил внушение.

Видео «воспитательного процесса» опубликовали наши коллеги из NGS24. Ролик с запечатленными на нем издевательствами попал в СМИ и соцсети. Кстати, по данным источника, в кадре не рядовой сотрудник, а руководитель отдела управления ГУФСИН России по Красноярскому краю в ИК-17 Сергей Слепцов.

- По видеоматериалам, размещенным в сети Интернет, руководством Главного управления ФСИН России по Красноярскому краю назначена служебная проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН. – Далее материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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