КРЯКК-2019 в Красноярске: 7 событий, которые нельзя пропустить

Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет в Красноярске в тринадцатый раз с 31 октября по 4 ноября в МВДЦ «Сибирь» и на других площадках города. Инициатором и организатором этого события традиционно выступает Фонд Михаила Прохорова. Главная тема КРЯКК-2019 - «Локальные истории». Сегодня мы предлагаем свой взгляд на программу ярмарки и 7 событий, которые нельзя пропустить.

1. Купить билеты на вечернюю программу

На все события КРЯКК вход свободный, кроме вечерних спектаклей и концертов. Они будут каждый день.

Особое внимание советуем обратить на «День города», это первый спектакль Воронежского театра, созданный в технике «вербатим»: в нем звучат реальные монологи горожан, записанные творческой группой театра. Ни один из монологов не выдуман. Спектакль пройдет в драмтеатре им. А. С. Пушкина 31 октября, 19.00, билеты 200-1500 рублей.

Традиция КРЯКК - концерт Российского национального оркестра. Это будет в Большом концертном зале 1 ноября, в 19.00, билеты 400-1800 рублей.

2. Встретиться с авторами книг о Красноярском крае

В августе мы праздновали 400-летие Енисейска, в декабре 85 лет исполнится Красноярскому краю, идет подготовка к 200-летию Минусинска. В этом году будет много книг, посвященных нашему региону, и часть из них представят авторы. Будет со своими книгами Владимир Топилин, лидер читательского рейтинга проекта «Красноярский миллиард страниц», он привезет свою самую новую книгу «Легенда о таежной пирамиде», кстати, в краевой библиотеке все экземпляры новинки уже на руках.

Потомки золотопромышленника Петра Кузнецова издали книгу «Великие меценаты России. Кузнецовы» и тоже будут представлять ее на ярмарке.

1 ноября в 11.00 свои сенсационные исторические открытия представит норильское издательство «Апекс», они изданы в серии брошюр.

2 ноября в 13.00 состоится презентация книг Вадима Ватина «Минусинск» и Валерия Плехова «Неоконченная экскурсия», посвященных 200-летнему юбилею Минусинска, а в 18.00 - путеводителя по Норильску и Таймыру.

3 ноября в 11.00 можно познакомиться с книгой «Енисейск в записках М. П. Миндаровского», посвященной 400-летию города, а 4 ноября в 12.00 енисейская писательница Елена Петрова представит свою новую книгу «Енисейские рассказы». И это далеко не полный перечень новых изданий о Красноярском крае!

3. Послушать дебаты литературной премии «НОС»

Открытые дебаты премии «НОС. Новая словесность» пройдут в день открытия КРЯКК, 31 октября, с 16.00 до 18.00. Если обычно заседания жюри литературных премий проходят за закрытыми дверями, то в Красноярске это делается публично. Лонг-лист уже опубликован, кто войдет в шорт-лист-2019, узнаем совсем скоро. А тем временем на сайте Фонда Прохорова идет читательское голосование.

Напомним, «НОС. Новая словесность» - ежегодная литературная премия, основанная Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной литературе на русском языке.

4. Не пропустить программу «Мода»

Ключевое событие программы - финальный показ конкурса «Дресс-код: Сибирь» в номинациях URBANISTA (универсальная одежда для горожанина), НОВЫЕ НАРЯДНЫЕ (одежда деми-кутюр) и SIBERICA EXPERIMENT (эксперимент с традиционными техниками, материалами, формой). Кстати, члены жюри тоже представят свои работы в финальном дефиле 4 ноября.

Будет выставка «Раз/Архивация», объединяющая истории людей и их вещей. Ведь гардеробы - это архивы памяти, в них вещи, которые мы носим, и те, что не носим, но храним, что-то купили сами, что-то нам подарили. В них можно погрузиться и извлечь истории, задокументировать их и превратить в искусство, что и будет сделано специально для КРЯКК.

Эксклюзивным событием КРЯКК станет выставка шляп известного исландского дизайнера Стейнунн Сигурдардоттир (бренд Steinunn). Красноярцы увидят более 40 необычных головных уборов.

Еще одна выставка - «Незабываемое» британской художницы Клэр Бейкер создана по следам ее экспедиций в Чернобыль, встреч с местными жительницами, «чернобыльскими бабушками», живущими в «зоне отчуждения». В центре внимания выставки - темы памяти и утраты, оставленности и заброшенности.

5. Самим стать участниками событий

Особенно много таких предложений в детской программе. Но есть варианты и для взрослых. Постоянный участник КРЯКК, художник Дмитрий Цветков, приглашает в арт-проект «У нас на районе. Народная библиотека». Речь идет о нашем красноярском фольклоре. Это дворовые песни, местные анекдоты, детские страшилки. То, что очевидно для жителей Красноярска, может быть совсем непонятно жителям Анапы или Пензы. Каждый из гостей КРЯКК сможет поделиться своей историей, шуткой, рассказом, известным в его родном городе или регионе.

6. Пойти на музейную ночь

Тема этого года - «Переговорчики». Это значит, что музей наполнится перформансами и событиями, связанными с переговорами, взаимодействиями и попыткой понять друг друга. Будут созданы специальные точки для переговорчиков - можно будет задать вопрос шаману и получить ответ, послушать, как поют художники, получить яблоко от незнакомца, потрогать чужое лицо, сыграть в дженгу или музейный воображариум и т.д. Музейная ночь пройдет в Музейном центре «Площадь Мира» 2 ноября с 20.00 до 02.00, билеты 400 рублей, в день события 450 рублей.

Кстати, по билетам на музейную ночь в 21.00 и 23.00 можно будет увидеть документальный спектакль «Свидетели» (Казань), в основу которого легли реальные документы эпохи сталинского террора: списки расстрелянных священнослужителей, письма из лагерей, заявления, доносы, протоколы допросов. Здесь нет ни одного выдуманного слова.

7. Зайти в павильоны «Комсомольской правды»

Мы ждем вас в павильонах D14 и F20, найти нас просто: самый главный наш признак: у нас всегда много читателей. Мы приготовили большую распродажу:

«Великие архитекторы», «Лучшие современные художники», «Путешествуй с удовольствием» - 100 рублей.

«Великие поэты», «Великие умы», «Великие полководцы», «Великие правители», «Кулинарная энциклопедия», «Юношеская библиотека», «Великие романы о любви» - 69 рублей.

Детские проекты «Фиксики», «Лео и Тиг», «Сказочный патруль», «Мимишки» и другие по очень привлекательным ценам.

А также много новинок: «Перевал Дятлова», «Правда о Чернобыле», «Крым», новые кулинарные книги от известных блогеров и не только, а также детские книги и журналы.

С 31 октября по 4 ноября в МВДЦ «Сибирь».

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Внимание!

Полная программа Красноярской ярмарки книжной культуры опубликована на сайте www.kryakk2019.com