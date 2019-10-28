Ничего еще не кончено: собственник колоннады на Дубровинского продолжает отстаивать свои кафе

Еще 10 дней назад казалось, что со скандальными кафе-шашлычками у выхода из Центрального парка в сторону набережной покончено. Туда приехали рабочие и начали разбирать строения, прозванные в народе «шанхаем». В первый день работали бодро и быстро и сомнений в том, что будет поставлена точка в противостоянии собственника и городской администрации, уже не было.

Сносить начали 17 октября, но уже 19 там наступило странное затишье. Полуразобранные строения, рабочих нет...

Ответ появился вскоре: собственник двух зданий на улице Дубровинского, 45 а (а именно на их крышах стояли кафе) – компания «Кедр Трейд» добилась запрета на снос кафе-шашлычек. Точнее сказать, временного запрета – пока не будет вынесено новое решение суда.

Напомним, история началась весной прошлого года. Предприниматели из «Кедр Трейд» терпели убытки от двух своих офисных зданий, расположенных по обе стороны Дубровинского. Вроде и место отличное – с видом на Енисей, а арендаторов нет, помещения простаивают. С другой стороны, мэрия наседает: внешний вид зданий с колоннадой нужно поддерживать в чистоте, ремонтировать фасад, благоустраивать территорию. Но где их взять, эти деньги?

Добавим, что перед этим администрация города запретила палатки с шашлыками и пивом на набережной Енисея. А общепит, как известно, самый быстрый способ заработка. Поэтому собственник колоннады сдал в аренду крыши предпринимателям под эти самые кафе. Дело оказалось прибыльным, именно поэтому «Кедр Трейд» так настойчиво судится с мэрией Красноярска за свои шашлычки. Несмотря на то, что это предприятие незаконное и небезопасное.

Опасность в том, что при строительстве офисных зданий предусматривалось, что крыша будет пешеходной прогулочной зоной. Горожане могут проходить по виадуку из Центрального парка на набережную к Енисею. А тут вдруг двухэтажные деревянные постройки, в которых собирались десятки людей. Однажды крыши могут не выдержать и рухнуть.

Требование властей снести постройки добровольно бизнесмены проигнорировали. Судебные тяжбы продлились полтора года. Первый арбитражный суд «Кедр Трейд» проиграл, второй – в сентябре – тоже. Мэрия вновь предложила самостоятельно снести кафе – отказ. Тогда за работу взялись привлеченные администрацией города рабочие.

В этом время бизнесмены подготовили и подали кассационную жалобу в третью инстанцию – арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, который находится в Иркутске. Рассмотрение жалобы назначено на 19 декабря. До этого времени ни ломать, ни восстанавливать «шанхай» нельзя.

По прежнему стоит на Мира и "Кантри"Фото: Мария ЛЕНЦ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Продолжается суд и в отношении кафе «Кантри» на проспекте мира. Напомним, что раньше там стояло строение в один этаж, где размещались магазины и кафе. Но год назад владелица участка решила провести там «реконструкцию» к универсиаде. И вместо приземленного павильона с оригинальной планировкой здесь появился высоченная кирпичная коробка: два этажа наверх и один цокольный.

Красноярцы начали возмущаться еще на стадии строительства. Начались проверки. Нарушения нашли и прокуратура, и ФСБ, и надзорные ведомства. Во-первых, коробка полностью загородила подъезды пожарным машинам к зданию позади него. Во-вторых, нарушена «красная линия». В третьих, есть вопросы к внешнему виду и цветовой гамме здания. И самое главное, законно ли вообще было выдано разрешение на реконструкцию?

И только что стало известно, что дознаватели полиции возбудили уголовное дело: документы, которые были представлены в мэрию, чтобы получить разрешение на строительство «Кантри», оказались подложными.

Но пока длятся судебные тяжбы, «Кантри» стоит на своем месте.