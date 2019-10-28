На Енисее пропал красноярский экстремальный путешественник по Арктике

Почти 4 месяца нет новостей от 62-летнего путешественника Сергея Голубева. В начале июля этого года он должен был отправиться в свою очередную экстремальную экспедицию на лодке по исследованию Арктики, планировал пройти по Енисею до Карского моря и дальше – до архипелага Северная земля. Однако до сих пор его местонахождение неизвестно.

Волонтеры организации «Поиск пропавших детей - Красноярск» составили ориентировку и просят максимального ее распространения: «Может, кто то отзовется, может кто то знает о его маршруте! Экстремальный путешественник по Арктике и просто замечательный человек, помогите нам его найти!» - обращаются они в социальных сетях.

Обстоятельства пропажи Сергея Голубева: 3 июля днем он ушел из дома на улице Баумана, 9. С ним была его собака – ягдтерьер по кличке Янки. С тех пор о нем ничего неизвестно, отправился ли он в путь вообще или нет.

Приметы: на вид 60 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы седые, короткие. Из особых примет – татуировка на левом плече. В чем был одет, не установлено.

Появилась информация, что в Енисее недалеко от Сосновоборска на прошлой неделе была найдена лодка-уфимка, но пока принадлежность ее не определена.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просьба сообщить по телефонам:

- (391) 246-87-64 - дежурная часть отдела полиции № 2;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).