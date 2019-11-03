«Привязали к дереву и уехали»: хозяева отказались от собаки за то, что она беспородная
Ушки на макушке, любопытные орехового цвета глаза… Малышке Чоли всего год, но она уже успела узнать, что такое предательство. Историю собаки рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск Алена, волонтер общества «Верность»:
- Девочку нашли этим летом на Гайдашовке. Она была привязана к дереву на поводок. Там рядом никаких магазинов, ничего, только промзона. Было понятно: от собаки решили избавиться. Рабочие нам потом говорили: «Кто-то привязал ее с вечера. Утром мы возвращаемся, а она сидит. Дрожит вся, скулит». Вот и позвонили зоозащитникам.
Одна, в незнакомом месте, без хозяина… Под тем деревом Чоли просидела целую ночь. «Бывшедомашняя» (так сейчас называют брошенных/потерянных питомцев), и не подозревала, что стала просто не нужна.
- Почему мы так подумали? – говорят волонтеры. – У нее, как у французского бульдога, купирован хвост, ухоженная. То есть, по всей видимости, владельцы были уверены: покупают породистого щенка. Заботились о нем, гордились. А вырос – и тут такое разочарование. Дворянин, полукровка! Так порода оказалась важнее дружбы. Вот и выставили на улицу.
Пусть тебе повезет, малышка! Фото: общество "Верность".
... Чоли была на передержке три месяца. Лечилась (в ту ночь она простыла). Ей сделали все нужные прививки, стерилизовали.
- И вот малышке повезло. Сегодня приехала девушка, которая захотела забрать ее в семью, - делится Алена. – Взрослая, ответственная. Долго общалась с собакой, старалась подружиться. И, кажется, получилось. Чоли поехала в новый дом. Пока на испытательном сроке. Но, будем надеяться, все получится!
ИСТОЧНИК KP.RU