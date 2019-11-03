2019-11-03T14:40:25+03:00
Общество

«Привязали к дереву и уехали»: хозяева отказались от собаки за то, что она беспородная

Покупали как 100%-ного «француза», а получили полукровку. И выставили питомца на улицу [Эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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«Продали как 100%-ного бульдога»: хозяева отказались от собаки за то, что она беспородная. Фото: общество "Верность".«Продали как 100%-ного бульдога»: хозяева отказались от собаки за то, что она беспородная. Фото: общество "Верность".
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Ушки на макушке, любопытные орехового цвета глаза… Малышке Чоли всего год, но она уже успела узнать, что такое предательство. Историю собаки рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск Алена, волонтер общества «Верность»:

- Девочку нашли этим летом на Гайдашовке. Она была привязана к дереву на поводок. Там рядом никаких магазинов, ничего, только промзона. Было понятно: от собаки решили избавиться. Рабочие нам потом говорили: «Кто-то привязал ее с вечера. Утром мы возвращаемся, а она сидит. Дрожит вся, скулит». Вот и позвонили зоозащитникам.

Одна, в незнакомом месте, без хозяина… Под тем деревом Чоли просидела целую ночь. «Бывшедомашняя» (так сейчас называют брошенных/потерянных питомцев), и не подозревала, что стала просто не нужна.

- Почему мы так подумали? – говорят волонтеры. – У нее, как у французского бульдога, купирован хвост, ухоженная. То есть, по всей видимости, владельцы были уверены: покупают породистого щенка. Заботились о нем, гордились. А вырос – и тут такое разочарование. Дворянин, полукровка! Так порода оказалась важнее дружбы. Вот и выставили на улицу.

Пусть тебе повезет, малышка! Фото: общество "Верность".

Пусть тебе повезет, малышка! Фото: общество "Верность".

... Чоли была на передержке три месяца. Лечилась (в ту ночь она простыла). Ей сделали все нужные прививки, стерилизовали.

- И вот малышке повезло. Сегодня приехала девушка, которая захотела забрать ее в семью, - делится Алена. – Взрослая, ответственная. Долго общалась с собакой, старалась подружиться. И, кажется, получилось. Чоли поехала в новый дом. Пока на испытательном сроке. Но, будем надеяться, все получится!

ИСТОЧНИК KP.RU

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