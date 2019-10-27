Жители села Долгий Мост просят не закрывать стационар в местной больнице

Уже несколько дней в селе Долгий Мост (Абанский район, Красноярский край) тема номер один - предстоящее закрытие стационара в местной больнице. Люди возмущаются, что никаких слушаний по этому поводу не проводилось, мнения жителей не спрашивали.

Причины предстоящей «оптимизации» называются разные. В том числе и необходимость приобретения нового оборудования для районной больницы в поселке Абан.

Придется жителям чаще ездить за 50 километров в Абанскую больницу Фото: Правительство края

- Я слышал, что аппарат нужен для рентгена, - рассказал житель села Долгий Мост Владимир* «Комсомольской правде» - Красноярск. – И что мы тоже будем им пользоваться. Губернатор этим летом приезжал в районную больницу, говорили, что распорядился закупить новое оборудование. Но почему для этого нашу больницу должны принести в жертву? Вот сейчас там даже мест нет в стационаре! Ремонт лет шесть назад сделали хороший. На него было выделено более шести миллионов рублей. Кстати, больница тоже была отремонтирована благодаря обращениям жителей села к губернатору. Зачем? Чтобы закрыть? И почему районной и местной администрациям безразлична судьба людей, проживающих в отдаленных от районного центра населенных пунктах!

Новое оборудование сказали приобрести в кратчайшие сроки Фото: Правительство края

Губернатор края Александр Усс действительно приезжал с рабочим визитом в Абанский район в июле этого года. Встречался с руководителями структурных подразделений районной администрации. Разговаривал и с местными жителями. Они пожаловались, что всех пациентов с подозрением на переломы приходится отправлять за 60 километров в Канск. Причина - старый рентген-аппарат, который часто выходит из строя. Нет в медучреждении и аппарата ИВЛ для оказания экстренной помощи. После посещения больницы губернатор дал поручение краевому министерству здравоохранения приобрести необходимое оборудование, в том числе и маммограф.

Но действительно ли, чтобы приобрести необходимое оборудование, нужно оптимизировать работу Долгомостовской больницы?

- Уже третий день ко мне обращаются, по телефону и лично, многие жители, - говорит Николай Нестеров, депутат. - Я уже выходил с этим вопросом на нашу администрацию и администрацию больницы. Сказали, что основной вопрос в финансировании – за отопление, а в основном за питание. Так как в год на питание уходит 1 миллион рублей на 7 коек круглосуточных. Будем писать обращение в разные инстанции, собирать подписи.

Обращение на имя министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика уже написано. Сейчас под ним собирают подписи.

Жители села собирают подписи под обращением Фото: Николай НЕСТЕРОВ

«Уважаемый Борис Маркович! Мы, жители Абанского района, деревень и сел: Долгий Мост, Лазарево (2069 человек), Вознесенка (238 человек), Хандальск, Борзово, Пея (424 человека), Покатеево, Хиндичет (597 человек). Обращаемся с большой просьбой, не закрывать круглосуточный стационар Долгомостовской участковой больницы. Мы, жители этих деревень лечимся в стационаре этой больницы. В районной больнице часто нет мест, да из-за отдаленности нам трудно туда добраться. В основном живут пенсионеры. Автобусы ходят редко, в некоторые вообще не ходят. Из Покатеево, Хиндичета, Хандальска, Борзово и Пеи до района более 100 км. Половина из них по бездорожью. Нам говорят, что причина в том, что нет пищеблока, и питание больных обходится очень дорого. Наша больница замечательная, с хорошим ремонтом. Как можно просто взять и закрыть, не думая о людях».

В этом обращении также упоминается о том, что в Долгомостовской больнице работает бригада скорой медицинской помощи на машинах «УАЗ 452». Одному из автомобилей более 20 лет. Он холодный и часто ломается. В нем нет даже рации, фельдшер связывается с пациентами по личному мобильному телефону, а мобильная связь в районе не везде. А тут еще и больницу хотят едва ли не закрыть.

Больница находится на въезде в село Долгий МостФото: Ирина КИРШЕВА

В ближайшие дни жители села собираются звонить на «горячую линию» в министерство здравоохранения края, чтобы обозначить свою позицию по данному вопросу: «Мы против закрытия круглосуточного стационара Долгомостовской участковой больницы!».

Что скажут по поводу сложившейся ситуации в министерстве здравоохранения края, мы обязательно расскажем на сайте «Комсомолкой правды».

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