2019-10-25T18:14:12+03:00
Общество

«Помогите найти Дариуса»: Олег Дерипаска подключился к поискам собаки из красноярского приюта «Поводог»

Основатель фонда «Вольное Дело» пообещал нашедшему ценный подарок
Ксения БОГДАНОВА
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Уже пять дней красноярский приют «Поводог» ищет пропавшую собаку: пес Дариус сбежал от новых хозяев 21 октября, и с тех пор его никто не видел. Бывший подопечный приюта переехал из «Поводога» в дом на улице Металлургов полторы недели назад. Но, видимо, собачью душу тянуло на волю — и с понедельника хвостатого «потеряшку» ищут сотрудники приюта, волонтеры и все сочувствующие.

К поискам лично подключился основатель фонда «Вольное Дело» Олег Дерипаска: он разместил объявление о пропаже Дариуса на своей странице в Инстаграме и пообещал нашедшему вознаграждение.

- Красноярцы, нужна ваша помощь, - написал бизнесмен. - Потерялся пёс из нашего приюта @povodog Устроили его в семью, а он сбежал искать приключений. Вырос в приюте, жизни не знает, на улице пропадёт. Давайте разыщем. Нашедшему — ценный подарок от меня лично.

Сотрудники приюта «Поводог» очень переживают за Дариуса и верят, что пес обязательно найдется. Всех, кто видел собаку, просят позвонить по телефону в Красноярске +7(999) 446 05 25.

- Дариусу десять месяцев, это крупный, худой и длинноногий пёс чепрачного окраса, - рассказали сотрудники приюта. - На собаке был коричневый кожаный ошейник с адресником. Даря недоверчив к незнакомым, но совсем не агрессивен. Скорее всего, сейчас он очень напуган. Если вы или ваши друзья видели Дариуса, пожалуйста, сообщите об этом в приют «Поводог». Если сможете, побудьте с ним, пока не приедут сотрудники приюта.

Приюты «Поводог» являются частью программы защиты животных фонда «Вольное Дело». Центры для бездомных и оставшихся без хозяев собак работают в Сочи, Наро-Фоминске, Красноярске, Иркутске и Абакане. Попадая в приют «Поводог», четвероногие бродяги проходят медицинский осмотр, чипируются, вакцинируются и стерилизуются. С собаками работают ветеринары, зоопсихологи и опытные кинологи, обучающие их основам дрессировки. Пока животные адаптируются и учатся навыкам жизни в семье, им подыскивают новых хозяев. Когда наступает момент переехать в новый дом, питомцы приюта к нему готовы: они здоровы, привиты и знают основные команды. А главное — настроены дружелюбно и к людям, и к другим животным.

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